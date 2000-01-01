Крепитесь, новокузнечане — осталось каких-то три рабочих дня до долгожданных февральских выходных.

А чтобы они пришли быстрее, ВашГород.ру рекомендует интересно и с пользой провести субботу и воскресенье.

Ну где же вы, девчонки?

«А он тебя целует, говорит, что любит», «Потому что есть Алёшка у тебя» — правда, они уже заиграли у вас в голове? Ах, этот конец 90-х. Новокузнецкие музыканты решили вспомнить, как хорошо танцевалось под «Алёшку». Кавер-вечеринка песен «Руки вверх» начнётся в Новокузнецке вечером 17 февраля и продлится до утра 18-го. Подробнее — здесь.

Ценителям искусства

Известный своим неоднозначным творчеством художник Никас Сафронов приезжает в Новокузнецк. Некоторые хвалят его произведения, кто-то же считает их халтуру. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому зовём читателей составить собственное мнение о работах художника. 17 февраля его картины выставят в Новокузнецком художественном музее. Подробности можно узнать по телефону 77−84−45.

Разомнём косточки

Если вы — тот, кого можно назвать «офисным планктоном», советуем в субботу-воскресенье размяться на дорожке в боулинге. Доказано, что эта игра отлично укрепляет мышцы ног и помогает похудеть. В Новокузнецке боулинг есть в «Глобусе», «Континенте», в ресторане «Три Толстяка» и развлекательном комплексе «Аба».

Не только любителям «Инстаграма»

У начинающих фотографов есть отличный шанс восполнить пробелы в знаниях. В субботу 18 февраля новокузнецкая фотошкола «Лимонад» проводит бесплатный открытый урок для новичков в фотоискусстве.

«За 2 часа под руководством профессионального фотографа вы научитесь быстро настраивать свой фотоаппарат в любой ситуации и получать качественные красивые фотографии», — заявили организаторы.

Подробности — по ссылке.

«Ла-Ла Ленд»

У киноманов остались последние шансы увидеть мюзикл с симпатягой Райаном Гослингом. Кстати, фильм прославился не только благодаря ему — картину уже успели номинировать на «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший актёр» и так далее.

На выходных в Новокузнецке фильм покажут в «Формуле кино».

Редакция ВашГород.ру желает читателям хороших выходных!



























