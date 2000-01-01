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В Кузбассе пациенты детской больницы массово заразились кишечной инфекцией

16 февраля 22:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novcity.ru

Многочисленные нарушения в одной из детских больниц в Кемеровской области привели к массовому заражению кишечной инфекцией маленьких и взрослых пациентов.

Прокуратура области совместно со специалистами территориального управления Роспотребнадзора в январе провела проверку в Кемеровской детской городской клинической больнице № 1. Специалисты установили, что в ноябре прошлого года 12 детей, находившихся на лечении в этом медучреждении, заболели острой кишечной инфекцией. В число заразившихся также попали двое взрослых, которые ухаживали за детьми. Шесть выявленных случаев связаны непосредственно с пребывание в стационаре.

Причиной массового заражения стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Допускались нарушения правил хранения продуктов питания и уборочного инвентаря, порядок проведения уборки, дезинфекции и дезинсекции, работниками не соблюдались сроки прохождения периодического медицинского осмотра, — говорится в пресс-релизе областной прокуратуры.

Отмечается, что в настоящее время нарушения устранены.

Юридическое лицо и три медицинских работника привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы в размере 12,5 тысячи рублей.

Комментарии 4
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Васька
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Троим 12,5? Ребята вы их обанкротили! После такого штрафа, в стране все измениться!!!
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Петька
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Нет, 10 000 это штраф Юрлицу (самой больнице). А 2 500 это на троих :)
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