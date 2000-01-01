Многочисленные нарушения в одной из детских больниц в Кемеровской области привели к массовому заражению кишечной инфекцией маленьких и взрослых пациентов.

Прокуратура области совместно со специалистами территориального управления Роспотребнадзора в январе провела проверку в Кемеровской детской городской клинической больнице № 1. Специалисты установили, что в ноябре прошлого года 12 детей, находившихся на лечении в этом медучреждении, заболели острой кишечной инфекцией. В число заразившихся также попали двое взрослых, которые ухаживали за детьми. Шесть выявленных случаев связаны непосредственно с пребывание в стационаре.

Причиной массового заражения стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Допускались нарушения правил хранения продуктов питания и уборочного инвентаря, порядок проведения уборки, дезинфекции и дезинсекции, работниками не соблюдались сроки прохождения периодического медицинского осмотра, — говорится в пресс-релизе областной прокуратуры.

Отмечается, что в настоящее время нарушения устранены.

Юридическое лицо и три медицинских работника привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы в размере 12,5 тысячи рублей.