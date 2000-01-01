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Ребрендинг по-новокузнецки: вместо «Третьего тайма» — «Борода»

Сегодня 06:30
1277
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке провели ребрендинг некогда популярного у новокузнечан заведения «Третий тайм». Теперь бар называется «Борода».

Сразу заметим, на наш взгляд, в плане интерьера особо ничего не поменялось. Заходишь внутрь и понимаешь, что попал в тот же старый добрый спорт-бар. Только почему-то не хватает бильярдных столов и экранов, на которых показывают спортивные матчи.

В меню кардинальных изменений также не произошло. Добавился ряд позиций. Например, появились шашлыки. На вопрос, что же является фишкой заведения — нам порекомендовали попробовать паприкаш и фирменные напитки.

«Мы ушли от спортивной тематики, теперь наш бар подходит для более широкой аудитории», — рассказали сотрудники «Бороды».

Вот, пожалуй, и все новшества. Бороды у милых сотрудниц заведения мы, к счастью, не обнаружили. Из тематики, стоит отметить программу. Так, в пятницу и субботу посетителю с самой достойной и длинной бородой дают приз.

Отметим, спорт-бар «Третий тайм» в неизменном виде проработал более 10-ти лет с момента открытия торгового центра «Глобус», что, несомненно, является успехом для Новокузнецка.

Комментарии 8
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Екарный Бабай
7 2
Супер новость,ВГ как всегда впереди планеты всей.
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Прынц на сером "козле"
7 2
Скоро вообще сменят название на более популярное - "закрыто"
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Алекс
5 0
Пока хозяин сам там отдыхать не начнет все будет шлаки они и раньше не могли не спорт показать не накормить а пиво только корона была в глобусе всегда к посетителям относились как а чему-то отстойному это позиция руководства наверно.
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Гопник
0 0
Место проклятое. Ничего не получится
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Михаил
1 3
Странная статья. Кто писал то? Ваш город, обращаюсь к Вам, зачем Вы обманываете народ и пишите недостоверную информацию? Если кто-то был в Третьем тайме сразу поймёт, что ничего от него не осталось в новом баре. Стены, мебель, тематика, меню - всё другое. Автор видать некомпетентен в этих вопросах. Был лично там, нормальное заведение, что-то новое, уже хорошо.
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Анонимный пользователь
0 0
Как говорится, как корабль назовешь... Борода значит борода))
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вася
0 0
чот не помню в "третьем тайме" биллиардных столов :/
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