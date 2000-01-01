В Новокузнецке провели ребрендинг некогда популярного у новокузнечан заведения «Третий тайм». Теперь бар называется «Борода».

Сразу заметим, на наш взгляд, в плане интерьера особо ничего не поменялось. Заходишь внутрь и понимаешь, что попал в тот же старый добрый спорт-бар. Только почему-то не хватает бильярдных столов и экранов, на которых показывают спортивные матчи.

В меню кардинальных изменений также не произошло. Добавился ряд позиций. Например, появились шашлыки. На вопрос, что же является фишкой заведения — нам порекомендовали попробовать паприкаш и фирменные напитки.

«Мы ушли от спортивной тематики, теперь наш бар подходит для более широкой аудитории», — рассказали сотрудники «Бороды».

Вот, пожалуй, и все новшества. Бороды у милых сотрудниц заведения мы, к счастью, не обнаружили. Из тематики, стоит отметить программу. Так, в пятницу и субботу посетителю с самой достойной и длинной бородой дают приз.

Отметим, спорт-бар «Третий тайм» в неизменном виде проработал более 10-ти лет с момента открытия торгового центра «Глобус», что, несомненно, является успехом для Новокузнецка.