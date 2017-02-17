Ночью 17 февраля произошёл серьезный пожар. По неподтвержденным данным, сгорело здание строительного магазина «Ладья» на улице Фесковской.

На месте ЧП работал корреспондент ВашГород.ру.

«Здание полностью охвачено огнём. Возгорание произошло около 12 часов ночи. Пожару присвоен повешенный уровень сложности. К тушению пожара были привлечены огнеборцы практически со всего Новокузнецка. С огнём боролись караулы пожарных частей № 2, № 3, № 4, № 5. Автоцистерны одна за другой выливают воду и едут к расположенным поблизости гидрантам за новой порцией.

На месте работают полицейские, которые следят за порядком. А также убирают зевак и прохожих от опасного места. Как рассказали очевидцы, в горящем здании находилась торговая компания «Ладья», по другим данным, горит пилорама", — сообщил корреспондент.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего. По предварительным данным, людей в здании не было.