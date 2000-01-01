В Кемеровской области с родителей взыскана компенсация морального вреда за травму, причинённую их десятилетним сыном однокласснику.

Инцидент произошёл в Юрге. Мама пострадавшего ребёнка обратилась в прокуратуру в январе этого года.

Как установили сотрудники ведомства, конфликт между детьми случился в сентябре 2016 года. Мальчик сжал ладонь однокласснику и выгнул её. Впоследствии оказалось, что у ребёнка сломан палец.

В соответствии с законом родители несут ответственность за вред, причинённый их несовершеннолетн им ребёнком, не достигшим 14 лет, — отмечается в пресс-релизе областной прокуратуры.

Прокурор направил исковое заявление в суд. В феврале 2017 года суд взыскал с родителей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Уточняется, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.