Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 февраля

В Кузбассе родителей обязали заплатить десятки тысяч рублей за детские «разборки»

Сегодня 09:44
1625
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dynamo.kiev.ua

В Кемеровской области с родителей взыскана компенсация морального вреда за травму, причинённую их десятилетним сыном однокласснику.

Инцидент произошёл в Юрге. Мама пострадавшего ребёнка обратилась в прокуратуру в январе этого года.

Как установили сотрудники ведомства, конфликт между детьми случился в сентябре 2016 года. Мальчик сжал ладонь однокласснику и выгнул её. Впоследствии оказалось, что у ребёнка сломан палец.

В соответствии с законом родители несут ответственность за вред, причинённый их несовершеннолетним ребёнком, не достигшим 14 лет, — отмечается в пресс-релизе областной прокуратуры.

Прокурор направил исковое заявление в суд. В феврале 2017 года суд взыскал с родителей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Уточняется, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Комментарии 14
Добавить комментарий
аватар
Я
13 5
Правильно! За невоспитанность детей должны платить родители. Дети совершенно не умеют общаться.
ответить
аватар
я
13 0
правильно то правильно. лишь бы палку не перегнуть в этом направлении. а то у нас как всегда - из крайности в крайность.
ответить
аватар
y
8 2
Правильно! За невоспитанность детей должны платить родители. Дети совершенно не умеют общаться.
Жуть ... сейчас 90% конфликтов и травм наносимых детям скрывают в школах и садиках, давят на детей авторитетом, так что родителям респект, что смогли отстоять своего ребенка.
ответить
аватар
777
9 1
Жуть ... сейчас 90% конфликтов и травм наносимых детям скрывают в школах и садиках, давят на детей авторитетом, так что родителям респект, что смогли отстоять своего ребенка.
Ну не знаю, не знаю. Сам в школе, на физкультуре, сломал палец, играя в баскетбол. В травме специально сказал, что упал на улице, потому что понимал, что создам школе проблемы. Зачем это нужно?
ответить
аватар
Василий
26 3
Идиотизм.Вы что в детстве не дрались? Вас не били? Ну сломал палец случайно,что за это надо такое наказание. Смех то в том,что прокуратура вмешалась.Где-то серьёзная проблема,до неё не достучишься.Видать хорошие знакомые пострадавшей мамочки. Сделал бы это старшеклассник другое дело. Сейчас с этим пацаном другие дети даже играть не будут. Вот так мамочка сделала подарок своему чаду.
ответить
аватар
Дон Хенаро 37352
6 11
Идиотизм.Вы что в детстве не дрались? Вас не били? Ну сломал палец случайно,что за это надо такое наказание. Смех то в том,что прокуратура вмешалась.Где-то серьёзная проблема,до неё не достучишься.Видать хорошие знакомые пострадавшей мамочки. Сделал бы это старшеклассник другое дело. Сейчас с этим пацаном другие дети даже играть не будут. Вот так мамочка сделала подарок своему чаду.
Уважаемый, вот пока такие как Вы есть мы никогда не построим нормальное правовое государство. Где человек осознает,что за мордобой всегда следует неотвратимое наказание или рублем или свободой, как в США. Искоренять дворовые принципы нужно не в одном поколении, и процесс этот пошел,к счастью
ответить
аватар
Миша
15 1
Дон Хенаро:
Уважаемый, вот пока такие как Вы есть мы никогда не построим нормальное правовое государство. Где человек осознает,что за мордобой всегда следует неотвратимое наказание или рублем или свободой, как в США. Искоренять дворовые принципы нужно не в одном поколении, и процесс этот пошел,к счастью
Вы и так не построите никогда правового государства. Это невозможно в буржуазном государстве. Права Вам никто и никогда не даст, их всегда надо или требовать, или завоёвывать. Законы пишет господствующий класс так, чтобы соблюдая один закон, Вы нарушаете другой. Накажете ребёнка дома - преступление, не накажете - заплатите штраф. Сейчас ведь запрещена идеология, нет никаких моральных и нравственных принципов у власти, нет задачи в учебных заведениях по воспитанию детей, есть лишь "услуги", а основной задачей обучения является "воспитание грамотных потребителей". Вот власть и потребляет наши средства и нас в придачу.
ответить
аватар
Лариса
3 0
А может быть и педагоги должны платить за травмы, нанесенные детям? По крайней мере моральные трвмы? Вот сегодня в 47 школе Новокузнецка праздновали Масленницу. Только "праздник" обернулся детям огорчениями. Мероприятие проводили трое, одна из организаторов - здоровенная громогласная бабища, которая водила с детьми хороводы и орала: "Вы соображаете как надо хоровод водить?!! Есть у вас соображение?!! Куда пошли?!! В другую сторону!!!" Дети пытались угодить, но куда там! Часть самых непонятливых была отстранена от хороводовождения. Между прочим за сомнительное удовольствие присутствия на этом "празднике жизни" с каждого ребенка взяли по 50 рублей.
ответить
аватар
мама
1 0
мой сын тоже был на этом празднике,тоже в шоке. ужас что творится!
ответить
аватар
Анонимный пользователь
3 0
мой сын тоже был на этом празднике,тоже в шоке. ужас что творится!
Родители! Прежде чем платить за участие детей в праздниках, стоит проверить кто проводит, что будет, надо ли это вам и вашим детям!
ответить
аватар
Акрихин
0 0
Вы и так не построите никогда правового государства. Это невозможно в буржуазном государстве. Права Вам никто и никогда не даст, их всегда надо или требовать, или завоёвывать. Законы пишет господствующий класс так, чтобы соблюдая один закон, Вы нарушаете другой. Накажете ребёнка дома - преступление, не накажете - заплатите штраф. Сейчас ведь запрещена идеология, нет никаких моральных и нравственных принципов у власти, нет задачи в учебных заведениях по воспитанию детей, есть лишь "услуги", а основной задачей обучения является "воспитание грамотных потребителей". Вот власть и потребляет наши средства и нас в придачу.
Молодец!
Нашел нужные слова!
Я хотел ...было написать....но в более жесткой форме.
ответить
аватар
захар
1 0
Идиотизм.Вы что в детстве не дрались? Вас не били? Ну сломал палец случайно,что за это надо такое наказание. Смех то в том,что прокуратура вмешалась.Где-то серьёзная проблема,до неё не достучишься.Видать хорошие знакомые пострадавшей мамочки. Сделал бы это старшеклассник другое дело. Сейчас с этим пацаном другие дети даже играть не будут. Вот так мамочка сделала подарок своему чаду.
ты василий сам идиотизм,( сломал палец случайно, ****** дай мне свой палец и между прочим ничего смешного здесь нет, надо отучить детей друг друга лапать вообще, а общаться при помощи языка.
ответить
аватар
захар
1 0
сначала палец потом вашему ребенку голову пробьют, а вы ходите и мило улыбайтесь, все прально наказали будут башкой думать в след.разззз
ответить
аватар
Татьяна
1 0
Подрались и чё ? Мы и бошки друг другу в детстве играх разбивали )
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ