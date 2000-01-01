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Парикмахер-вахтовик, специалист по насекомым и смотритель в зоопарк: самые необычные вакансии Кузбасса

Сегодня 10:08
868
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
veshnyaki.vaonews.ru

За последние полгода кузбассовцам предлагали необычные вакансии.

В Новокузнецке, например, искали энтомолога — специалиста по насекомым. Сотрудник должен был наблюдать за крошечными животными, определять место их размножения и анализировать материалы. Платить обещали от 20 000 рублей, рассказали ВашГород.ру в сервисе поиска работы Зарплата.ру.

Наниматель искал человека с образованием, которое сегодня не часто встретишь — специальность «Медико-профилактическое дело» и с сертификатом по направлению «Энтомология». На сегодня вакансия в архиве.

Салон красоты премиум-класса искал в Кузбассе парикмахера-универсала. Требования были вполне обычные — умение стричь, красить, делать плетения и укладки любой сложности. А вот график предлагали нетипичный — месяц через месяц, в Ханты-Мансийске. Платить обещали от 80 000 до 130 000 рублей. Сейчас вакансия уже неактуальна.

В Кемерове до сих пор ищут дневного смотрителя в контактный зоопарк. Обязанности — приём гостей, рассказы о жизни и повадках животных, содержание зала в чистоте и порядке. На этой должности работодатель видит улыбчивого, дружелюбного и внимательного человека. Зарплата — до 20 000 рублей.

Также в столице Кузбасса нужен мастер по снятию слепков. Сотрудник будет создавать скульптурные копии детских ручек и ножек, используя специальный материал. Требования — коммуникабельность, открытость, любовь к маленьким детям, умение красиво презентовать товар. Это работа с гибким графиком. Платить обещают от 8 000 до 13 000 рублей.

Салон нижнего белья в Кемерове ищет витриниста. Основная обязанность — оформление витрин магазинов по сезонным тематикам и внутренний мерчендайзинг. На этом месте работодатель видит человека с чувством стиля, пониманием цветовых сочетаний и модных тенденции, творческим подходом к работе.

Также нужен стаж работы на аналогичной должности и портфолио. Зарплата договорная.

Ранее ВашГород.ру сообщал о вакансиях Новокузнецка с зарплатой до 46 000 рублей.

Комментарии 7
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y
5 0
Интересно, почему эти вакансии заинтересовали жуналистов вг? Ищут себе новое место работы по интересам?
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Читатель
0 0
Что необычного?
Энтомолог - у нас есть *********************** - так на севере тоже люди.
ну и далее по списку
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алекс
2 0
Вы держитесь там, всего вам доброго и хорошего настроения!:-))
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Читатель
0 0
Что необычного?
Энтомолог - у нас есть *********************** - так на севере тоже люди.
ну и далее по списку
запо000ведник то за что зазвез***дили?
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вг "суперпупер"
0 0
Интересно, почему эти вакансии заинтересовали жуналистов вг? Ищут себе новое место работы по интересам?
лишь бы куда подальше.....
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...
0 0
Почему слово ********* в тексте не запикан? -)
Нарушаем свои же правила? -)
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...
1 0
Почему слово ********* в тексте не запикан? -)
Нарушаем свои же правила? -)
парикм-ер

Красавы идиоты ВГ! тест прошли. -))))
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