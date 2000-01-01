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Учёные определили самые привлекательные пропорции женских губ

Сегодня 10:09
1232
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img1.liveinternet.ru

Исследователи из Калифорнии сообщили, какая форма женских губ больше всего привлекает мужчин.

По их утверждению, мужчинам нравятся женщины с крупными губами естественных пропорций, занимающих 4,5 процента от площади всего лица. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на Jama Facial Plastic Surgery.

А вот «гигантские» губы, которыми хвастают некоторые знаменитости, напротив, уменьшают их привлекательность.

Опросив несколько десятков мужчин, калифорнийские биологи выяснили: представителей сильного пола привлекают губы, нижняя половина которых примерно в два раза больше верхней.

Комментарии 10
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алекс
0 7
Вы держитесь там, всего вам доброго и хорошего настроения!:-))
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1 0
Больше учёным заниматься нечем, как и автору этой новости, которая так актуальна для нашего города
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окуетьнифстать
0 0
"нижняя половина которых примерно в два раза больше верхней."------------------эт даже представить страшно!
у кого спрашивали? че за изврат ? ошибка ****** мля...........
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окуетьнифстать
0 0
"нижняя половина которых примерно в два раза больше верхней."------------------эт даже представить страшно!
у кого спрашивали? че за изврат ? ошибка ****** мля...........
зазвездили слово х Е р у р г (от слова х е р)
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Лю
2 0
Ну теперь все ясно. Осталось только как-то измерить площадь лица и губ. Тока как ее измерить? Или у калифорниек лица и губы строго прямоугольные? И они просто длину умножают на ширину? )))
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serega3308 840
1 0
Ну теперь все ясно. Осталось только как-то измерить площадь лица и губ. Тока как ее измерить? Или у калифорниек лица и губы строго прямоугольные? И они просто длину умножают на ширину? )))
2пирвквадрате наверно так \))
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@
2 0
Ольга Светлая решила с серьезной позиции научных исследований калифорнийских биологов дать отпор своим подружкам с гигантскими губами хихикающих над ней?
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свет мой ольга покажись
0 0
Ольга Светлая решила с серьезной позиции научных исследований калифорнийских биологов дать отпор своим подружкам с гигантскими губами хихикающих над ней?
а у ольги одна губа в 2 раза больше другой? ??!
Светлая покажись!!! ну хоть губы! ну хоть одну...
но лучше обе,интересно посмотреть!
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