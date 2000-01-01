Исследователи из Калифорнии сообщили, какая форма женских губ больше всего привлекает мужчин.

По их утверждению, мужчинам нравятся женщины с крупными губами естественных пропорций, занимающих 4,5 процента от площади всего лица. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на Jama Facial Plastic Surgery.

А вот «гигантские» губы, которыми хвастают некоторые знаменитости, напротив, уменьшают их привлекательность.

Опросив несколько десятков мужчин, калифорнийские биологи выяснили: представителей сильного пола привлекают губы, нижняя половина которых примерно в два раза больше верхней.