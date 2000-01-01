В МЧС рассказали подробности ночного пожара в строительном магазине «Ладья» на Фесковской.

Напомним, на месте происшествия 16 февраля работал корреспондент ВашГород.ру. Как ему удалось выяснить, пожару присвоили повышенный уровень сложности.

«Сигнал о ЧП поступил пожарным в 23.30. Пожар ликвидирован в 23.51. Горело одноэтажное здание 2010 года. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В результате в помещении склада обгорели строительные материалы на площади 100 кв метров», — сообщили ВашГород.ру в пресс-службе кузбасского ГУ МЧС.

В Новокузнецке осталось два магазина «Ладья». Один находится на Щорса, другой — на проспекте Строителей.