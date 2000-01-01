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Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 февраля

В Новокузнецке сгорел строительный магазин: названа причина пожара

Сегодня 10:37
2509
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В МЧС рассказали подробности ночного пожара в строительном магазине «Ладья» на Фесковской.

Напомним, на месте происшествия 16 февраля работал корреспондент ВашГород.ру. Как ему удалось выяснить, пожару присвоили повышенный уровень сложности.

«Сигнал о ЧП поступил пожарным в 23.30. Пожар ликвидирован в 23.51. Горело одноэтажное здание 2010 года. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В результате в помещении склада обгорели строительные материалы на площади 100 кв метров», — сообщили ВашГород.ру в пресс-службе кузбасского ГУ МЧС.

В Новокузнецке осталось два магазина «Ладья». Один находится на Щорса, другой — на проспекте Строителей.

Комментарии 4
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Санек
14 0
ОПГ "Байдаевские" сработали? У них шпаны много отмороженной говорят заказы даже отрабатывают не за дорого
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Сосед
1 0
Я в 00:30 смотрела с балкона как магазин полыхал, а пишут, что в 23:51 ликвидировали пожар. Странно! У меня наверно часы вперед бегут)))
Главное, что нет человеческих жертв!!!
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