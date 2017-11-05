Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 февраля

Пенсионеров хотят освободить от платы за капремонт

Сегодня 10:47
1269
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
images.aif.ru

Госдума рассмотрит законопроект, освобождающий всех пенсионеров от взносов на капитальный ремонт.

Инициатором идеи выступили члены ЛДПР, пишет SU. На сегодняшний день власти субъектов РФ вправе освобождать от платы за капитальный ремонт одиноко проживающих пенсионеров. При достижении ими возраста 70 лет, предоставляется льгота в 50 процентов от суммы взноса. Те, кому исполнилось 80 лет, могут не платить за капремонт вообще.

Депутаты от ЛДПР считают, что освободить от взносов на капремонт нужно всех пенсионеров, вне зависимости от того, являются они одиноко проживающими или нет.

По мнению авторов законопроекта, эта мера позволит сократить необоснованные расходы большей части пожилых людей.

Комментарии 14
Добавить комментарий
аватар
Тупизм достал
29 0
Всем депутатам желаю:чтоб ваши родители жили, как живут российские пенсионеры
ответить
аватар
stek
17 4
Пиарится Жириновский - выборы скоро.....
ответить
аватар
читатель
31 0
Так и хочется высказаться в адрес "нашего горячо любимого правительства" словами В. Жириновского: ....подонки,что вы творите... Среди своих друзей, отработавших на производстве во вредных условиях труда на шахтах,металлургических заводах, в районах крайнего Севера по 25-30 лет уже многие отошли в мир иной в 50 лет, 55,57 лет. Кто то остался без здоровья с болячками, с нищенской пенсией. А нам ещё всё хотят добавлять срока выхода на пенсию, навешивают всякие махинаторские поборы ЖКХ, нагло врут по фактической инфляции.Устанавливая и распределяя её,как вздумается нашему мальчишке Медведеву. Капремонта в 95% домов не было лет 50 -60 до настоящего периода и не дождёмся. Для кого тогда устанавливаются эти узаконенные воровские поборы с жителей? Для дальнейшего набивания карманов министров, обеспечения зажравшихся чиновников, безголовых депутатов...
ответить
аватар
*
11 2
Так и хочется высказаться в адрес "нашего горячо любимого правительства" словами В. Жириновского: ....подонки,что вы творите... Среди своих друзей, отработавших на производстве во вредных условиях труда на шахтах,металлургических заводах, в районах крайнего Севера по 25-30 лет уже многие отошли в мир иной в 50 лет, 55,57 лет. Кто то остался без здоровья с болячками, с нищенской пенсией. А нам ещё всё хотят добавлять срока выхода на пенсию, навешивают всякие махинаторские поборы ЖКХ, нагло врут по фактической инфляции.Устанавливая и распределяя её,как вздумается нашему мальчишке Медведеву. Капремонта в 95% домов не было лет 50 -60 до настоящего периода и не дождёмся. Для кого тогда устанавливаются эти узаконенные воровские поборы с жителей? Для дальнейшего набивания карманов министров, обеспечения зажравшихся чиновников, безголовых депутатов...
Так-то все верно написано.

Только зачем это здесь? Пишите в ГД, в правительство.
А тут комментарии читают обычные, простые люди.
Которые и так все это знают.
ответить
аватар
Доцент
7 0
Так-то все верно написано.

Только зачем это здесь? Пишите в ГД, в правительство.
А тут комментарии читают обычные, простые люди.
Которые и так все это знают.
Не все простые люди это понимают. Иначе бы не голосовали за ЕР
ответить
аватар
жека
7 0
Так и хочется высказаться в адрес "нашего горячо любимого правительства" словами В. Жириновского: ....подонки,что вы творите... Среди своих друзей, отработавших на производстве во вредных условиях труда на шахтах,металлургических заводах, в районах крайнего Севера по 25-30 лет уже многие отошли в мир иной в 50 лет, 55,57 лет. Кто то остался без здоровья с болячками, с нищенской пенсией. А нам ещё всё хотят добавлять срока выхода на пенсию, навешивают всякие махинаторские поборы ЖКХ, нагло врут по фактической инфляции.Устанавливая и распределяя её,как вздумается нашему мальчишке Медведеву. Капремонта в 95% домов не было лет 50 -60 до настоящего периода и не дождёмся. Для кого тогда устанавливаются эти узаконенные воровские поборы с жителей? Для дальнейшего набивания карманов министров, обеспечения зажравшихся чиновников, безголовых депутатов...
народ доволен, раз молчит)))
ответить
аватар
&
3 1
Так-то все верно написано.

Только зачем это здесь? Пишите в ГД, в правительство.
А тут комментарии читают обычные, простые люди.
Которые и так все это знают.
К чему эта отповедь?
ответить
аватар
да уж
9 3
Не все простые люди это понимают. Иначе бы не голосовали за ЕР
а кто голосует? среди моих знакомых , коллег по работ, родственников и т.д. таких нет! спрашивал лично!
вот такая вот фигня.....
ответить
аватар
читатель.
11 0
В 70 лет и 80 лет уже не на "капитальный ремонт" отчислять грабежом своих пенсионеров заниматься надо, а самим ИМ помочь дать возможность хоть пожить спокойно от всяких кровососов. А голосуют за них все перевёртыши, оборотни . Которые продали свой народ, развалили страну, обхаили Ленина, Сталина, Брежнева...Только сами за весь свой период правления воровства ни чего хорошего для народа не сделали.
ответить
аватар
Порошонок Петя
3 8
Ау ! Новость вообще то о том что хотят отменить плату за кап.ремонт для пенсионеров.Что опять не так ?
ответить
аватар
Что опять не так ?
3 1
Ау ! Новость вообще то о том что хотят отменить плату за кап.ремонт для пенсионеров.Что опять не так ?
пенсионер пенсионеру рознь. Сколько в стране миллионов 45-летних пенсионеров, ну очень пожилых людей, ничего тяжелее авторучки и дубинки в своей жизни не поднимавших?
ответить
аватар
\
8 0
Кто напомнит госорганам о их обязанности исполнить закон о приватизации, жилфонд должен быть капитально отремонтирован бывшим владельцем(государством) перед передачей новому владельцу при приватизации?
ответить
аватар
***
1 0
Кто напомнит госорганам о их обязанности исполнить закон о приватизации, жилфонд должен быть капитально отремонтирован бывшим владельцем(государством) перед передачей новому владельцу при приватизации?
+1
народ долбится не туда и тупо кушает с руки "конфетки правительства".
у пенсов есть наследники, которым потом достанется жилье, почему их надо освобождать?
а если кто в танке, то эта новость к выбрАм вовы тупина, потому как основной лохтурат вовы - это и есть вышеназванные одинокие пенсы, которые целыми днями долбятся в дебилизатор и зомбируются по полной программе.
Сегодняшний капремонт - это узаконеный грабеж, точно такой же как и ОДН. Все это дело надо отменять.
5.11.2017.
ответить
аватар
местный-2
0 0
Ау ! Новость вообще то о том что хотят отменить плату за кап.ремонт для пенсионеров.Что опять не так ?
Заявленная средняя продолжительность жизни в России 75 лет.
От этой величины можно смело отминусовать 5 лет.
Так для кого хотят отменить оплату?Прочитайте внимательно статью.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ