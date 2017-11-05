Госдума рассмотрит законопроект, освобождающий всех пенсионеров от взносов на капитальный ремонт.

Инициатором идеи выступили члены ЛДПР, пишет SU. На сегодняшний день власти субъектов РФ вправе освобождать от платы за капитальный ремонт одиноко проживающих пенсионеров. При достижении ими возраста 70 лет, предоставляется льгота в 50 процентов от суммы взноса. Те, кому исполнилось 80 лет, могут не платить за капремонт вообще.

Депутаты от ЛДПР считают, что освободить от взносов на капремонт нужно всех пенсионеров, вне зависимости от того, являются они одиноко проживающими или нет.

По мнению авторов законопроекта, эта мера позволит сократить необоснованные расходы большей части пожилых людей.