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Кемеровская епархия собирает деньги для помощи пострадавшим от сект

Сегодня 11:18
711
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
image-se.ru

Миссионерский отдел Кемеровской епархии объявил сбор средств для деятельности «горячей линии» — помощи пострадавшим от сект.

Она была создана в ноябре 2014 года и существовала на средства, выделяемые храмом Воскресения Христова города Ленинска-Кузнецкого, а также частные пожертвования. Однако для Информационно-апологетического центра и Воскресенского прихода оплата услуг за работу «горячей линии» стала неподъёмной. 1 декабря 2016 года проект приостановил свою работу.

Для возобновления работы необходимо собрать 181 560 рублей.

Позвонив по бесплатному номеру 8−800−700−15−98, граждане могут получить консультативную помощь специалистов Центра, проинформировать их о причинённом вреде. Звонки принимаются ежедневно в круглосуточном режиме. Благодаря консультациям специалистов граждане смогли выиграть судебные процессы против сект и их адептов, была оказана юридическая и консультационная помощь, — сообщается на сайте Кузбасской митрополии.

Отмечается, что в Кузбассе насчитывается 173 секты.

Более подробную информацию о сборе средств можно посмотреть здесь.

Комментарии 14
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Читатель
30 2
Лучше больным детям перечислить, толка больше.
Автор данного проекта на фото сидит в кресле за 20 тыс и стол соответствующий, а все побирают с народа
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Татьяна
6 15
Зачем люди добровольно идут в эти секты? Им нравится быть дураками и одураченными, значит пусть сами и справляются со своими бедами.
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*
14 2
Реальная помощь от наличия "Горячей линии" отсутствует.

Ну выслушают тебя.
Ну пожалеют.
Ну порекомендуют в церкву сходить, причаститься, покаяться и пр.
Так могли бы и на собственные деньги этим заниматься!

А то иш че удумали! Даже зарплату платить "привлеченным специалистам"!
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хожу-брожу
14 1
"Отмечается, что в Кузбассе насчитывается 173 секты" - как определяют где уже секта, а где еще нет?, 173 секты действуют официально или нет?, если официально то зачем тогда помощь?, если нет то почему не полиция этим занимается.
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*
12 1
"Отмечается, что в Кузбассе насчитывается 173 секты" - как определяют где уже секта, а где еще нет?, 173 секты действуют официально или нет?, если официально то зачем тогда помощь?, если нет то почему не полиция этим занимается.
Тут главное - деньги собрать!

Под любым предлогом.
На любые цели.
Деньги-деньги-деньги! Несите больше денег в епархию!
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местный-2
4 1
"Отмечается, что в Кузбассе насчитывается 173 секты" - как определяют где уже секта, а где еще нет?, 173 секты действуют официально или нет?, если официально то зачем тогда помощь?, если нет то почему не полиция этим занимается.
Это называется двойной сбор подати.
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местный-2
7 0
Сектой называется любая группа (религиозная или нерелигиозная, отделившаяся или новая), имеющая своё учение и свою практику, отличные от господствующей церкви или идеологии.
Это из Вики.
А вот из Конституции РФ.
Статья 14
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Так что все очень сложно.
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как то так
4 3
Зачем люди добровольно идут в эти секты? Им нравится быть дураками и одураченными, значит пусть сами и справляются со своими бедами.
вопрос из разряда: Зачем люди добровольно живут в россии? Им нравится быть дураками и одураченными, значит пусть сами и справляются со своими бедами.
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Анонимный пользователь
5 1
Из одной секты в другую, да ещё и за счёт баранов...ой, простите, паствы! - оригинальный подход, нечего сказать. Вот где самые эффективные менеджеры-то, оказывается, сидят, в РПЦ!
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Местная 6378
7 0
Сектой называется любая группа (религиозная или нерелигиозная, отделившаяся или новая), имеющая своё учение и свою практику, отличные от господствующей церкви или идеологии.
Это из Вики.
А вот из Конституции РФ.
Статья 14
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Так что все очень сложно.
И тем не менее РПЦ имеет мощную поддержку государства на всех уровнях. Делайте выводы.
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Бу-га-га
9 0
Секта просит деньги для борьбы с другими сектами.
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*
4 0
Секта просит деньги для борьбы с другими сектами.
И ведь несут деньги-то...

Уже собрано 5850 руб.
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Акрихин
2 0
Как деньги помогут пострадавшим?
Батюшка!Дай свой номер телефона....и наставляй одураченных
на путь истинный!
Какие вам нужны деньги?
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местный-2
0 0
Местная:
И тем не менее РПЦ имеет мощную поддержку государства на всех уровнях. Делайте выводы.
Да это так....решил посмотреть у кого больше прав в плане "качать права".
Выводы сделаны давно.
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