Миссионерский отдел Кемеровской епархии объявил сбор средств для деятельности «горячей линии» — помощи пострадавшим от сект.

Она была создана в ноябре 2014 года и существовала на средства, выделяемые храмом Воскресения Христова города Ленинска-Кузнецкого, а также частные пожертвования. Однако для Информационно-апологетического центра и Воскресенского прихода оплата услуг за работу «горячей линии» стала неподъёмной. 1 декабря 2016 года проект приостановил свою работу.

Для возобновления работы необходимо собрать 181 560 рублей.

Позвонив по бесплатному номеру 8−800−700−15−98, граждане могут получить консультативную помощь специалистов Центра, проинформировать их о причинённом вреде. Звонки принимаются ежедневно в круглосуточном режиме. Благодаря консультациям специалистов граждане смогли выиграть судебные процессы против сект и их адептов, была оказана юридическая и консультационная помощь, — сообщается на сайте Кузбасской митрополии.

Отмечается, что в Кузбассе насчитывается 173 секты.

Более подробную информацию о сборе средств можно посмотреть здесь.