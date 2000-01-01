Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 февраля
Гид по городу

Каких популярных заведений лишился Новокузнецк

Сегодня 11:41
3240
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру, yandex.ru, google.com

С 2016 года Новокузнецк лишился по меньшей мере 7-ми известных заведений. Вместо многих из них уже открылись новые, а некоторые помещения пустуют до сих пор.

«Кошкин дом»

Расположенный на улице Кирова отель «Гостиный двор», известный своим рестораном «Кошкин дом» был выставлен на торги весной 2016 года. в гостинице любили останавливаться первые лица Кузбасса во время своих визитов в Новокузнецк. Комплекс включал в себя два здания общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров.

Уже осенью здание начали разбирать. После реставрации на месте ресторана и гостиницы будет школа нового поколения для четырех классов по 14 учеников.

«Якудза-суши»

Заведение закрылось в конце года. В 2016-ом поток клиентов резко сократился. Даже в выходные и праздничные дни было много свободных столиков. Сначала прекратил работу бар «Якудза», который располагался в ЦУМе, а затем закрылся на улице Кирова. В настоящее время помещение уже заняли другие суши-бары.

«Печки-лавочки»

Трактир «Печки-лавочки», расположенный на улице Кирова у драматического театра также не смог выжить в кризис. О причинах закрытия не сообщается. Однако в других сибирских городах, в частности, Новосибирске и Барнауле, трактир продолжает работать.

«Тарантино»

Популярный в Новокузнецке ресторан объявил о своём закрытии в начале января 2017 года. Отмечается, что ресторан закрылся на неопределённый срок. «Тарантино» занимал двухэтажную пристройку по адресу Кирова, 103. Ранее в этом помещении располагалась «Пивная академия».

«Толстый фраер»

Ресторан распродаёт своё имущество в связи с закрытием. Об этом стало несколько дней назад. Заведение располагалось на улице Кирова, 105. Ресторан «Толстый фраер» связывали с Александром Розенбаумом, который является совладельцем одноимённой сети пивных в Петербурге.

«Азербайджан»

Располагавшийся на улице Грдины ресторан «Азербайджан» закрылся осень 2016 года. А в декабре в здании открылся супермаркет «Магнит».

«Пекин»


Ресторан «Пекин» с демократичными ценами также не смог привлечь необходимое количество клиентов и закрылся. Возможно, причиной послужила удаленность заведения от города. Ресторан располагался на улице Автотраспортной, рядом с выставочным комплексом «Кузбасская ярмарка» на Запсибе.

Комментарии 11
Добавить комментарий
аватар
...
9 2
А,про "Дядю Денера" забыли,что ли..?Когда,пол Новокузнецка,чуть не пОмерло в страшных судорогах..)))))))
ответить
аватар
Анонимный пользователь
12 2
А,про "Дядю Денера" забыли,что ли..?Когда,пол Новокузнецка,чуть не пОмерло в страшных судорогах..)))))))
Дядя денер до сих пор работает и расширяется, а зыкралась шаурма других частников так-то
ответить
аватар
Житель
5 7
Были бы популярны - не закрылись бы. Потребитель голосует за популярность ногами и кошельком.
ответить
аватар
ж
10 2
Дядя денер до сих пор работает и расширяется, а зыкралась шаурма других частников так-то
Да,какая ,нахрен,разница-шаурма,дядя денер-ВСЕХ к стенке..)
ответить
аватар
стейк
9 0
"Практик" забыли.....
Ага.."Копейка НК"-Н-Байдаевка,"Солнышко"-Н-Ильинка..
ответить
аватар
Кузнечанин
2 0
"Практик" забыли.....
Так практик не баром и не рестораном не был, а тут про рестораны пишут, а не магазины))
ответить
аватар
новокузнечанин
18 5
Как Печкам-Лавочкам не закрыться? С момента прихода охрененного специалиста, дироектора сети Варвары, с образованием учитель младших классов с правом преподавания музыки, закрылось 3 заведения "Печки-Лавочки", 1 суши бар, 1 Вилка-Ложка. Здесь диагноз: идиотизм собственника поставившего такого РУКОВОДЯТЕЛА и полная не компетентность " учителя играющего на пианино-директора общепита, а как администратора-полный ноль. А когда то заведеник гремело, трудно было туда попасть, жаль.
ответить
аватар
новокузнечанин
9 3
А до неё был директор, бывший продавец шин без зубов. Как то пробовал блюдо с сухариками, поцарапал десны, признал работу специалистов плохой. Ему было сказано, вставь зубы и иди торгуй шинами далее. Слава богу выгнали, но взяли ещё хуже, это явилось началом конца.
ответить
аватар
Клиент
3 0
А мне ее нравится печки лавочки. Скучнно у них было. Люблю пиплз и шинок . Кухня у них хорошая и формат понятный. Жаль только якудзе. Но у них давно поток спал. Денежек у людей все меньше. Также запрет на курение сильно клиентов скосил вр всех заведениях.
ответить
аватар
Хи-хи-хи
14 3
Как Печкам-Лавочкам не закрыться? С момента прихода охрененного специалиста, дироектора сети Варвары, с образованием учитель младших классов с правом преподавания музыки, закрылось 3 заведения "Печки-Лавочки", 1 суши бар, 1 Вилка-Ложка. Здесь диагноз: идиотизм собственника поставившего такого РУКОВОДЯТЕЛА и полная не компетентность " учителя играющего на пианино-директора общепита, а как администратора-полный ноль. А когда то заведеник гремело, трудно было туда попасть, жаль.
Так у нас городом педагог по образованию руководит!
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ