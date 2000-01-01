С 2016 года Новокузнецк лишился по меньшей мере 7-ми известных заведений. Вместо многих из них уже открылись новые, а некоторые помещения пустуют до сих пор.

«Кошкин дом»

Расположенный на улице Кирова отель «Гостиный двор», известный своим рестораном «Кошкин дом» был выставлен на торги весной 2016 года. в гостинице любили останавливаться первые лица Кузбасса во время своих визитов в Новокузнецк. Комплекс включал в себя два здания общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров.

Уже осенью здание начали разбирать. После реставрации на месте ресторана и гостиницы будет школа нового поколения для четырех классов по 14 учеников.

«Якудза-суши»

Заведение закрылось в конце года. В 2016-ом поток клиентов резко сократился. Даже в выходные и праздничные дни было много свободных столиков. Сначала прекратил работу бар «Якудза», который располагался в ЦУМе, а затем закрылся на улице Кирова. В настоящее время помещение уже заняли другие суши-бары.

«Печки-лавочки»

Трактир «Печки-лавочки», расположенный на улице Кирова у драматического театра также не смог выжить в кризис. О причинах закрытия не сообщается. Однако в других сибирских городах, в частности, Новосибирске и Барнауле, трактир продолжает работать.

«Тарантино»

Популярный в Новокузнецке ресторан объявил о своём закрытии в начале января 2017 года. Отмечается, что ресторан закрылся на неопределённый срок. «Тарантино» занимал двухэтажную пристройку по адресу Кирова, 103. Ранее в этом помещении располагалась «Пивная академия».

«Толстый фраер»

Ресторан распродаёт своё имущество в связи с закрытием. Об этом стало несколько дней назад. Заведение располагалось на улице Кирова, 105. Ресторан «Толстый фраер» связывали с Александром Розенбаумом, который является совладельцем одноимённой сети пивных в Петербурге.

«Азербайджан»

Располагавшийся на улице Грдины ресторан «Азербайджан» закрылся осень 2016 года. А в декабре в здании открылся супермаркет «Магнит».

«Пекин»



Ресторан «Пекин» с демократичными ценами также не смог привлечь необходимое количество клиентов и закрылся. Возможно, причиной послужила удаленность заведения от города. Ресторан располагался на улице Автотраспортной, рядом с выставочным комплексом «Кузбасская ярмарка» на Запсибе.