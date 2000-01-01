Жители Кемеровской области активизировались в приобретении жилья по ипотечным кредитам.

В 2016 году квадратные метры в ипотеку приобрели 17 тысяч кузбассовцев. Объём выданных кредитов вырос на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.



Как отмечает пресс-служба областной администрации, в регионе создана мощная система социальной и корпоративной ипотеки. Так, более 20 категорий кузбассовцев могут приобрести жильё без первоначального взноса под ноль, три, пять процентов годовых сроком на 20 лет.

Кроме того, по предложению Тулеева предприятия вместе с профсоюзами помогают трудящимся в получении ипотечного займа, выплачивая за своего работника первоначальный взнос по кредиту или погашая часть процентной ставки, — подчёркивают представители областной власти.

Рост ипотечного кредитования специалисты также связывают с государственной программой субсидирования процентной ставки и последовательными действиями Банка России по снижению ключевой ставки. Сейчас ключевая ставка составляет 10 процентов.



Отмечается, что в настоящее время квартиру на первичном и вторичном рынке кузбассовцы могут приобрести в кредит по ставкам от 11,25 процента годовых.