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Кузбассовцы стали чаще покупать квартиры в ипотеку

Сегодня 11:46
722
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
forumrostov.ru

Жители Кемеровской области активизировались в приобретении жилья по ипотечным кредитам.

В 2016 году квадратные метры в ипотеку приобрели 17 тысяч кузбассовцев. Объём выданных кредитов вырос на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как отмечает пресс-служба областной администрации, в регионе создана мощная система социальной и корпоративной ипотеки. Так, более 20 категорий кузбассовцев могут приобрести жильё без первоначального взноса под ноль, три, пять процентов годовых сроком на 20 лет.

Кроме того, по предложению Тулеева предприятия вместе с профсоюзами помогают трудящимся в получении ипотечного займа, выплачивая за своего работника первоначальный взнос по кредиту или погашая часть процентной ставки, — подчёркивают представители областной власти.

Рост ипотечного кредитования специалисты также связывают с государственной программой субсидирования процентной ставки и последовательными действиями Банка России по снижению ключевой ставки. Сейчас ключевая ставка составляет 10 процентов.

Отмечается, что в настоящее время квартиру на первичном и вторичном рынке кузбассовцы могут приобрести в кредит по ставкам от 11,25 процента годовых.

Комментарии 7
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жека
13 0
"по предложению тулеева" жирным шрифтом, всё понятно: опять враньё)))
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Сан Саныч 3216
12 0
Так у большинства нет другого выхода, власть создала все условия чтобы обобрать народ...
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stek
9 0
За ипотеку нужно либо горбатиться до упора, чтобы сдохнуть в 45, либо работать в Газпроме......
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Андрей
2 0
На пенсию в 65 все успеют выплатить,если доживут!
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Господин с ильинки 1717
12 0
"без первоначального взноса под ноль, три, пять процентов годовых сроком на 20 лет"
Вы сами-то по факту найдете такие условия???
8 месяцев назад взял ипотеку под 13% на 15 лет с первоначальным - самое выгодное, что смог найти!
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.
13 0
" Так, более 20 категорий кузбассовцев могут приобрести жильё без первоначального взноса под ноль, три, пять процентов годовых сроком на 20 лет....." Уж не знаю для каких это избранных, может для военных каких-нибудь или типа того, а обычные семьи даже с 2мя детьми бирут на общих условиях по процентной ставке, сколько бирешь почти столько же переплачиваешь, если только в очереди на "Молодую семью" лет 8 не стоять, и то не факт. Без первого взноса? Да даже маткап под первый взнос бирут ооочень даже не охотно. При этом какой доход должен быть чтобы взять ипотеку? 8*4=32(минимум)+20 платеж=52k на семью их 4ех.Меньше? Ну значит и тот же маткап можно засунуть только в **пу. На словах у них все так красиво и легко! Только и могут говорить, хоть бы молчали тогда, "мощная система" у них! Простите накипело, бесят просто. И да, мы взяли ипотеку, слава богу, теперь муж имеет счастье пахать на нее 6/1 с утра до ночи.
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алекс
7 0
все продают и сваливают, здесь за 15 в месяц батрачить на оффшорных собственников смысла нет :-))
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