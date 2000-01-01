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Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 февраля

Кузбассовцев просят помочь в поисках пропавшего в Шерегеше туриста из Новосибирской области

Сегодня 12:17
1613
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Кузбассе пятые сутки ищут туриста из Новосибирской области, который без вести пропал во время спуска с горы в Шерегеше.

К поискам подключились волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Напомним, Роман Самборский пропал 13 февраля. Его друзья забеспокоились, когда мужчина не вернулся в гостиницу после катания на сноуборде.

Пока поиски не дали результатов. Полицейские просят помощи у возможных свидетелей. Они обращаются к водителям автомобилей, оснащённых видеорегистраторами, проезжавших 13 февраля 2017 года с 15:30 до 17:00 от поворота на сектор Е (посёлок Шерегеш) в сторону посёлка Чугунаш, сообщить об этом в ОВД посёлка Шерегеш. Также можно позвонить на горячую линию «Лиза Алерт»: 8−800−700−54−52.

Комментарии 5
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Горнолыжник
7 0
Не вижу ничего странного в произошедшем. Многие лыжники и сеоубордисты катаются по лесу по пухляку. Мы с детьми также катаем. Но, внмание, есть одно но. Там кататься нельзя. Есть риск провалиться в пухляк или заблудиться. Там только по 2-3 человека лучше. Расскажу историю нашей семьи. Два года назад я и двое моих детей поехали кататься в Шерегеш. У меня болела нога и я остался внизу горы зеленая. Детям было 19 и 15 лет. Поднялись до самого верха, поехали по лесу и заблудились. Мало того, снег был влажный, крепление у одного сломалось, пришлось ползти. Ориентировались на столбы подъемника. Подождал их спуска около 2 часов , понял что что то не то. Попросил несколько мужчин на лыжах спуститься по лесу поискать их, сам тоже лыжи надел. Еле нашли. У дочери сломалось крепление на борде, она ползла, проваливаясь а снег. Ужас, поседел за время поисков. Да, они говорят что видели лису и следы медведя. С тех пор одних не пускаю. Возможно и тут такая же ситуация. Если погиб, то весной найдут. Остаться в живых в такой мороз просто чудо. Но надеяться надо.
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злой
1 13
Не вижу ничего странного в произошедшем. Многие лыжники и сеоубордисты катаются по лесу по пухляку. Мы с детьми также катаем. Но, внмание, есть одно но. Там кататься нельзя. Есть риск провалиться в пухляк или заблудиться. Там только по 2-3 человека лучше. Расскажу историю нашей семьи. Два года назад я и двое моих детей поехали кататься в Шерегеш. У меня болела нога и я остался внизу горы зеленая. Детям было 19 и 15 лет. Поднялись до самого верха, поехали по лесу и заблудились. Мало того, снег был влажный, крепление у одного сломалось, пришлось ползти. Ориентировались на столбы подъемника. Подождал их спуска около 2 часов , понял что что то не то. Попросил несколько мужчин на лыжах спуститься по лесу поискать их, сам тоже лыжи надел. Еле нашли. У дочери сломалось крепление на борде, она ползла, проваливаясь а снег. Ужас, поседел за время поисков. Да, они говорят что видели лису и следы медведя. С тех пор одних не пускаю. Возможно и тут такая же ситуация. Если погиб, то весной найдут. Остаться в живых в такой мороз просто чудо. Но надеяться надо.
Так ты не горно а долболыжник,ладно бы сам, а-то детям токое позволил...
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Кирилл
1 0
Печально все это... Сам я тоже любитель фрирайда, прокатиться по лесу нравится больше, чем по многолюдной трассе. Видел много раз в лесу ямы, глубиной метров 5-6, а внизу ручей бежит. Так если туда упасть, то шансов выбраться очень мало, даже могут не успеть помочь друзья, которые рядом будут в этот момент ехать. Остается надеяться на лучшее.
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Люблю пухляк
0 0
В какую сторону съезжал? Если в сторону хлебницы, то там ручей , высота снега высока, мог соскользнуть . Если в сторону сектора Е, то там лес менее интересный. Сколько человек участвующих в поиске умеют кататься по лесу? Это очень важно. Нужно внимательно осмотреть снег вокруг каждой ёлки. Если врезаться в сугроб у ёлки, человек уходит головой в снег по самые пятки, а борд могло припорошить. Что за версия, что вдоль трассы шел? В шлеме голову бы не ударил до потери памяти. Может спутали, или кто воспользовался его снарягой? Зачем ноут в рюкзаке? Странно все. Искать думаю нужно на горе. Хотя до ручья зимой не добраться. Ну хоть ёлки обсоедуйте.
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Фрирайдер
0 0
Лучшие фрирайд места- лес за долларом иначе за хлебницей, малиновые поля, лес за панорамой и похуже - лес утуйи. Жена должна знать, где он обычно катался. Фрирайдеры могут поездить и тщательно осмотреть деревья, провалы, сугробы. Если есть металлоискатель, то вообще хорошо, борд металлический. Новичкам, кто катается по трассам, в лес категорически не рекомендую.
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