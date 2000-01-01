В Кузбассе пятые сутки ищут туриста из Новосибирской области, который без вести пропал во время спуска с горы в Шерегеше.

К поискам подключились волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Напомним, Роман Самборский пропал 13 февраля. Его друзья забеспокоились, когда мужчина не вернулся в гостиницу после катания на сноуборде.

Пока поиски не дали результатов. Полицейские просят помощи у возможных свидетелей. Они обращаются к водителям автомобилей, оснащённых видеорегистраторами, проезжавших 13 февраля 2017 года с 15:30 до 17:00 от поворота на сектор Е (посёлок Шерегеш) в сторону посёлка Чугунаш, сообщить об этом в ОВД посёлка Шерегеш. Также можно позвонить на горячую линию «Лиза Алерт»: 8−800−700−54−52.