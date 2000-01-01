В Кемеровской области предприниматель предлагал покупателям мясные деликатесы с истёкшим сроком годности.

Суд привлёк к административной ответственности уроженца азербайджанского Баку, сообщает «Сибдепо» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Кемеровской области.

Бизнесмен реализовывал свою продукцию в магазине «Успех» в Промышленновском районе. На выбор покупателей предлагались деликатесная свинина, куриные копчёности. Правда, просроченные. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора.

Мужчине назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.