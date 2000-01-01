Прокуратура Кемеровской области рассказала о результатах проверки по факту несвоевременного оказания медицинской помощи роженице в новогоднюю ночь.

Напомним, инцидент произошёл в Кемерове в ночь с 31 декабря на 1 января 2017 годы. У женщины начались преждевременные роды, однако медики приехали на вызов спустя несколько часов. В итоге ребёнок появился на свет в домашних условиях.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения в работе «Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи». Как уточняет ведомство, вызов в «скорую» поступил от беременной женщины 1 января в 5:08. Он входил в категорию экстренных, так как у горожанки открылось кровотечение. Медики были обязаны приехать в течение 20 минут. Врачи прибыли спустя два часа — в 7:03.

Причинами этого нарушения ведомство называет ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудников, а также неукомплектованн ость медицинского учреждения персоналом.

Главному врачу «Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи» внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Рассмотрение находится на контроле прокуратуры.

Материалы проверки направлены в территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области и в суд. Кроме того, учреждению выдано предписание с требованием устранить все выявленные нарушения.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, после опоздания врачей к роженице главный врач «Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи» был уволен. В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело.