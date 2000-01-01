В редакцию ВашГород.ру поступил вопрос от новокузнечанки Ольги. Читательница интересуется, как в городе лучше найти работу.

«Недавно я уволилась со старого места и ищу новое. Интересно просто, кто-нибудь находил работу через кадровое агентство? На „Авито“ и „Хедхантере“ я уже всё пересмотрела, а деньги на ветер выбрасывать не хочется. Может, кто-то посоветует хорошее кадровое агентство, ну или сайт для поиска работы?» — написала Ольга.

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