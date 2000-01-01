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Где искать работу, в кадровом агентстве или интернете — вопрос дня

Сегодня 13:43
657
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию ВашГород.ру поступил вопрос от новокузнечанки Ольги. Читательница интересуется, как в городе лучше найти работу.

«Недавно я уволилась со старого места и ищу новое. Интересно просто, кто-нибудь находил работу через кадровое агентство? На „Авито“ и „Хедхантере“ я уже всё пересмотрела, а деньги на ветер выбрасывать не хочется. Может, кто-то посоветует хорошее кадровое агентство, ну или сайт для поиска работы?» — написала Ольга.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 9
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TYO
22 0
Через агенство по-моему фиг устроишься. Те же грабли, как и квартиру для съема найти через агенство. Проще через интернет или просто читать где есть вывески с вакансиями. Опять же, какая сфера деятельности.
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123
27 2
купила стринги из норки. Может, кто-то посоветует как одевать: мехом во внутрь или наружу? есть ли аналоги?
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дп
5 1
Ищите в интернете заходите на профильные сайты по поиску работы или непосредственно на сайты работодателя. Крупные работодатели размещают вакансии на своих сайтах и на профильных типа HH, джоб 42, труд всем и т.д.
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TigerShot89 9171
12 0
HH, job42.
Забудьте про кадровые агенства. Только прямое взаимодействие с потенциальным работодателем.
Если речь о каких-то муниципальных бюджетных структурах - вообще не в курсе, это видимо только через ЦЗН.
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Работодатель
15 0
Никогда необращайтесь в кадровые агентства! Они вам там за ваши деньги втюхивают вакансии, которые сами же и находят на job42. Сколько я уже сталкивалась с этим, даже не представляете! Размещаю вакансию на job, через пару дней начинают звонить соискатели из кадровых агентств. При этом никогда ни с ками агентствами не сотрудничали! Развод на деньги (которых у людей, ищущих работу, и так нет)
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Господин с ильинки 1717
2 0
В Ынтырнете!
В Ыынтыырнеетее!
Ну че сложно та открыть пяток сайтов и прочесать все самому??
15% что КА тебя устроит. 35% что будет динамить. 50% что кинет.
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алекс
5 6
в Новокузнецке работы нет совсем, нужно валить быстрей :-)) !
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Лариса
2 8
Все в Новокузнецке есть, надо быть хорошим специалистом!
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алекс
6 1
Все в Новокузнецке есть, надо быть хорошим специалистом!
сколько за час ?
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