Зимой многие сибиряки любят ходить в сауну.

Парные выбирают не только для того, чтобы восстановить здоровье, но и отдохнуть с близкими и отметить праздники. А так как близится День защитника Отечества, редакция ВашГород.ру сделала обзор цен новокузнецких саун. Для материала мы выбрали по два заведения в каждом районе города.

Новоильинский район

Новоильинцы могут погреться в финской сауне гостевого двора «Баязет» на Ильинском шоссе, 51. Час для компании из шестерых человек и меньше стоит 500 рублей. Бассейн в сауне работает только летом, однако в любое время года можно заказать еду и напитки.

На Новосёлов, 18/1 работает сауна «Афродита». За час в русской парной компания из четырёх и меньше человек отдаст 600 рублей. Есть бассейн глубиной примерно два метра. Можно заранее заказать сервировку стола.

Заводской район

В Заводском районе на Клименко, 21 работает «Жемчужина». Гостей приглашают отдохнуть в финской парной. За час компания из шести человек отдаст 700 рублей. Есть бассейн, джакузи, душевая, массажное кресло. Можно заказать напитки.

В «Феерии» на 40 лет ВЛКСМ, 23а цены повыше. Там час финской парной обойдётся компании из шести и меньше человек в 900 рублей. В «Феерии» два помещения сауны, с большим и маленьким бассейном. Есть возможность заказать напитки.

Куйбышевский район

Жители Куйбышевского района могут сходить в «Абсолют» на Трамвайной, 6. Час финской парной для компании из шестерых человек обойдётся в 500 рублей. При наличии дисконтной карты, которую можно оформить на месте, отдых будет стоить 400 рублей за час. Есть бассейн, можно заказать напитки.

Ещё работает сауна «Оазис» на Щорса, 17а. Здесь также можно погреться в финской парной. Час в маленьком зале до 18.00 стоит 500 рублей, в большой — 600 рублей. После 18.00 цены — 600 и 700 рублей соответственно. Доплатить за вход придётся, если компания больше шести человек. Есть бассейн с подогревом. За караоке и бильярд цена отдельная. Можно купить холодные и горячие напитки, еду.

Центральный район

В Центральном районе на Орджоникидзе, 13 работает комплекс отдыха «Акрополь». Есть три вида саун — готическая, японская и русская, каждая из которых оформлена по-своему. Цена — 700 рублей в час для компании из пяти и меньше человек. Есть бар с холодными и горячими напитками.

Также жители Центрального района могут погреться в оздоровительном комплексе «С лёгким паром!». За час отдыха в русской парной в будни с 9.00 до 16.00 придётся отдать 500 рублей. После 16.00 цена повышается до 700 рублей. Стоимость действительна для компании из шести человек. Гости могут искупаться в бассейне с подогревом и заказать напитки.

Кузнецкий район

В Кузнецком районе можно погреться в сауне банно-гостиничного комплекса «У барина» на Конева, 3 (корпус 1). Заведение предоставляет финскую парную. Один час в маленьком помещении стоит 500 рублей, в большом — 700. В каждой сауне есть джакузи. Цены актуальны для компании до шести человек. Можно купить напитки.

Финская сауна в гостинично-банном комплексе «Фаворит» (Ленинградская, 34) обойдётся немного дороже. Час в небольшом помещении (для четырёх человек) — 600 рублей, в большом (до шести человек) — 800 рублей. Есть джакузи. Кафе в комплексе не работает, поэтому напитки и еду заказать нельзя.

Орджоникидзевский район

В Байдаевке можно сходить в сауну «На Мурманской дорожке» на Мурманской, 55. Час финской парной в сауне без бассейна стоит 500 рублей, в помещении с бассейном — 700. Цены действительны для компании из пяти человек.

Для жителей Новобайдаевки работает сауна в торговом центре «Людмила» на Новобайдаевской, 5а. Час русской парной для шести человек стоит 600 рублей. Есть помещение с бассейном и джакузи. Можно купить напитки.

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