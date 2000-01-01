Директор концертного агентства «Арт-плюс» Михаил Маломед рассказал о планах проведения рок-фестиваля «Нашествие» в Новокузнецке.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, проведение рок-фестиваля запланировано в Новокузнецке в рамках празднования 400-летия города.

По словам Михаила Маломеда, «Нашествие» — это образное название. Решение о его проведении было принято после обсуждений этого вопроса с мэром города и с предыдущим начальником управления культуры. С новым руководителем управления культуры беседы на эту тему пока не было.

Но я очень хорошо и точно знаю внутреннюю структуру фестиваля «Нашествие», так как уже более полугода мы проводим концерты и в Москве. Мы сможем организовать всё сами с прозрачным и понятным бюджетом, тем более я договорился с ведущим музыкальным каналом, что всё можно снять и показывать на всю страну и страны ближнего и дальнего зарубежья, сохраняя права на трансляцию, и тем самым показать, что Новокузнецк поистине музыкальная столица Кузбасса да и Сибири. Очень хорошо, что глава города полностью в музыкальной теме и ему не нужно объяснять, кто есть кто, — цитирует SU слова директора агентства «Арт-плюс».

Издание напоминает, что в 2010 году команда Михаила Маломеда провела на территории базы «Пурга» рок-фестиваль, на котором выступили Глеб Самойлов, «Смысловые галлюцинации» и другие исполнители.