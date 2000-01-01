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Стали известны подробности о «Нашествии» в Новокузнецке

Сегодня 14:38
1015
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
itd1.mycdn.me

Директор концертного агентства «Арт-плюс» Михаил Маломед рассказал о планах проведения рок-фестиваля «Нашествие» в Новокузнецке.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, проведение рок-фестиваля запланировано в Новокузнецке в рамках празднования 400-летия города.

По словам Михаила Маломеда, «Нашествие» — это образное название. Решение о его проведении было принято после обсуждений этого вопроса с мэром города и с предыдущим начальником управления культуры. С новым руководителем управления культуры беседы на эту тему пока не было.

Но я очень хорошо и точно знаю внутреннюю структуру фестиваля «Нашествие», так как уже более полугода мы проводим концерты и в Москве. Мы сможем организовать всё сами с прозрачным и понятным бюджетом, тем более я договорился с ведущим музыкальным каналом, что всё можно снять и показывать на всю страну и страны ближнего и дальнего зарубежья, сохраняя права на трансляцию, и тем самым показать, что Новокузнецк поистине музыкальная столица Кузбасса да и Сибири. Очень хорошо, что глава города полностью в музыкальной теме и ему не нужно объяснять, кто есть кто, — цитирует SU слова директора агентства «Арт-плюс».

Издание напоминает, что в 2010 году команда Михаила Маломеда провела на территории базы «Пурга» рок-фестиваль, на котором выступили Глеб Самойлов, «Смысловые галлюцинации» и другие исполнители.

Комментарии 5
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*
20 0
После прочтения статьи остался всего один вопрос.

О каких подробностях проведения "Нашествия" в Новокузнецке автор хотел нам поведать?
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М
12 0
О том, что нашествие-это совсем не нашествие, а очередной рок-фестиваль новокузнецкого масштаба(((
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Юрий
9 3
"...что Новокузнецк поистине музыкальная столица ... Сибири" - это чей бред/галлюцинация? СамогО Михаила Маломеда или ему кто то подсказал? ""Нью-Васюки" напоминает...
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((
5 0
Наконец-то глава города, который "полностью в музыкальной теме", определился с тенденциями развития города - сделать "Новокузнецк поистине музыкальной столицей ... Сибири" ))
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