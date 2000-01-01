В Беловском районе водитель на ВАЗ 2114 насмерть сбил велосипедиста. Приговор суда в отношении виновника вступил в силу.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь со стороны Беловской ГРЭС, на высокой скорости выехал на встречную полосу и сбил ехавшего там велосипедиста. Мужчина, отлетевший в результате удара на расстояние около 80 метров, скончался на месте ДТП. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь и полицию», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Водитель ВАЗа с места ДТП сбежал, но далеко убежать не смог. прибывшие сотрудники ГИБДД обнаружили виновника в кустах рядом с местом ДТП. Мужчина вел себя неадекватно, кричал, бился головой о землю, его трясло. У водителя имелись признаки наркотического опьянения. Медицинское освидетельствование это подтвердило.

В суде водитель не сознавался в том, что в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Однако следователи смогли предоставить суду неопровержимые доказательства обратного.

По решению суда за гибель человека водитель получил всего 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также в качестве компенсации морального вреда с него взыскано 850 000 рублей в пользу жены погибшего мужчины.