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В Кузбассе водитель под «спайсом» сбил велосипедиста: приговор суда

Сегодня 19:00
575
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
unirion59.appspot.com

В Беловском районе водитель на ВАЗ 2114 насмерть сбил велосипедиста. Приговор суда в отношении виновника вступил в силу.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь со стороны Беловской ГРЭС, на высокой скорости выехал на встречную полосу и сбил ехавшего там велосипедиста. Мужчина, отлетевший в результате удара на расстояние около 80 метров, скончался на месте ДТП. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь и полицию», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Водитель ВАЗа с места ДТП сбежал, но далеко убежать не смог. прибывшие сотрудники ГИБДД обнаружили виновника в кустах рядом с местом ДТП. Мужчина вел себя неадекватно, кричал, бился головой о землю, его трясло. У водителя имелись признаки наркотического опьянения. Медицинское освидетельствование это подтвердило.

В суде водитель не сознавался в том, что в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Однако следователи смогли предоставить суду неопровержимые доказательства обратного.

По решению суда за гибель человека водитель получил всего 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также в качестве компенсации морального вреда с него взыскано 850 000 рублей в пользу жены погибшего мужчины.

Комментарии 3
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Екарный Бабай
9 0
Слов нет,самый дебильный суд в мире.
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1 0
новость старая ? или один обкуренный другого сбил? так то зима, а он на велике!
п.с. ужас , надо брать пример с китая , там с нарками не сюсюкаются , да еще за рулем! да еще с 0....
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TigerShot89 9171
1 0
новость старая ? или один обкуренный другого сбил? так то зима, а он на велике!
п.с. ужас , надо брать пример с китая , там с нарками не сюсюкаются , да еще за рулем! да еще с 0....
Вы видимо не в курсе сколько суды могут рассматривать подобные дела...это может быть и месяц и полгода и год...и далее могут продлить рассмотрение дела. Особенно учитывая это: "В ходе расследования обстоятельств ДТП были проведены судебные медицинская, трасологическая и автотехническая экспертизы".
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