На опоздания «скорой помощи» кузбассовцы жалуются не редко. В очередной раз в редакцию обратился новокузнечанин с претензией к медикам.

«Вечером 16 февраля моей младшей дочке (ей 1 год и 1 месяц) стало плохо. В 19.00 началась рвота, через час температура поднялась до 38 градусов. В 22.03 вызвали „скорую помощь“. На том конце провода сказали, что вызов принят», — рассказал ВашГород.ру Андрей С.

«Скорая помощь», по словам мужчины, так и не приехала. В 23.03 машины всё ещё не было, утверждает Андрей.

«В 23.03 я позвонил и спокойным голосом поинтересовался, почему так долго, на что мне ответили, в Орджоникидзевском районе два экипажа, надо подождать. Я поинтересовался, куда можно пожаловаться, на что мне ответили, мол, жалуйтесь куда хотите, это ваше право, и бросили трубку. В 00.22 позвонил и попросил отменить вызов, а мне сказали, к вам машина едет, я сказал, спасибо, не надо, и так ждём 2 часа 20 минут. Мы сели в автомобиль и поехали в Кузнецкий район в детскую больницу № 3″, — продолжил новокузнечанин.

Ребёнок сейчас в больнице, ей делают капельницы. Скорее всего, у малышки ротавирусная инфекция, уточнил новокузнечанин. В прокуратуру и другие инстанции жаловаться не стал, так как не уверен, есть ли нарушения в действиях врачей. Однако горожанина интересует другое: почему «скорые» не озвучивают примерное время ожидания?

«Просто я не понимаю, почему не озвучивают время ожидания и не предоставляют выбор, ждать или искать другие пути. У нас, я думаю, ничего страшного — отравление или ротавирусная, от этого лечат, но когда случится страшное, не дай Бог, и «скорая» опять будет так долго ехать… Хотелось бы этого не допустить, чтоб в следующий раз «скорая» говорила правду, например, ждите, к вам подъедут через 2,5 часа, у вас есть выбор, добраться самим или воспользоваться платной скорой. Зачем это лукавство, молчание, которое до добра не доведёт?" - задаётся вопросом Андрей.

Редакция ВашГород.ру свяжется по этому вопросу с Департаментом здравоохранения. Ответ мы опубликуем на сайте по получении.

Напомним, в Кузбассе до сих пор разбираются в деле о кемеровчанке, которой из-за опоздания «скорой» пришлось рожать дома. Прокуратура нашла в действиях медиков нарушения, как уже сообщал ВашГород.ру.