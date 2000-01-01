Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 февраля

В Новокузнецке скорая помощь два часа ехала на вызов к больному ребёнку

Сегодня 15:03
1993
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lechim-prosto.ru

На опоздания «скорой помощи» кузбассовцы жалуются не редко. В очередной раз в редакцию обратился новокузнечанин с претензией к медикам.

«Вечером 16 февраля моей младшей дочке (ей 1 год и 1 месяц) стало плохо. В 19.00 началась рвота, через час температура поднялась до 38 градусов. В 22.03 вызвали „скорую помощь“. На том конце провода сказали, что вызов принят», — рассказал ВашГород.ру Андрей С.

«Скорая помощь», по словам мужчины, так и не приехала. В 23.03 машины всё ещё не было, утверждает Андрей.

«В 23.03 я позвонил и спокойным голосом поинтересовался, почему так долго, на что мне ответили, в Орджоникидзевском районе два экипажа, надо подождать. Я поинтересовался, куда можно пожаловаться, на что мне ответили, мол, жалуйтесь куда хотите, это ваше право, и бросили трубку.

В 00.22 позвонил и попросил отменить вызов, а мне сказали, к вам машина едет, я сказал, спасибо, не надо, и так ждём 2 часа 20 минут. Мы сели в автомобиль и поехали в Кузнецкий район в детскую больницу № 3″, — продолжил новокузнечанин.

Ребёнок сейчас в больнице, ей делают капельницы. Скорее всего, у малышки ротавирусная инфекция, уточнил новокузнечанин. В прокуратуру и другие инстанции жаловаться не стал, так как не уверен, есть ли нарушения в действиях врачей. Однако горожанина интересует другое: почему «скорые» не озвучивают примерное время ожидания?

«Просто я не понимаю, почему не озвучивают время ожидания и не предоставляют выбор, ждать или искать другие пути. У нас, я думаю, ничего страшного — отравление или ротавирусная, от этого лечат, но когда случится страшное, не дай Бог, и «скорая» опять будет так долго ехать…

Хотелось бы этого не допустить, чтоб в следующий раз «скорая» говорила правду, например, ждите, к вам подъедут через 2,5 часа, у вас есть выбор, добраться самим или воспользоваться платной скорой. Зачем это лукавство, молчание, которое до добра не доведёт?" - задаётся вопросом Андрей.

Редакция ВашГород.ру свяжется по этому вопросу с Департаментом здравоохранения. Ответ мы опубликуем на сайте по получении.

Напомним, в Кузбассе до сих пор разбираются в деле о кемеровчанке, которой из-за опоздания «скорой» пришлось рожать дома. Прокуратура нашла в действиях медиков нарушения, как уже сообщал ВашГород.ру.

Комментарии 28
Добавить комментарий
аватар
Мама
39 8
Я согласна с автором, нужно озвучивать время ожидания. У нас была такая же ситуация. Температура 39,4 и ждали скорую 2 часа. Знали бы заранее что так долго, сами бы до больницы добрались.
ответить
аватар
TigerShot89 9171
13 16
Я согласна с автором, нужно озвучивать время ожидания. У нас была такая же ситуация. Температура 39,4 и ждали скорую 2 часа. Знали бы заранее что так долго, сами бы до больницы добрались.
За 2 часа можно было выпить таблетку(аля Ибуклин и его аналоги для детей) и сбить температуру. У скорой помощи нет никаких волшебных средств ни для детей ни для взрослых.
ответить
аватар
Анонимный пользователь
26 5
Я согласна с автором, нужно озвучивать время ожидания. У нас была такая же ситуация. Температура 39,4 и ждали скорую 2 часа. Знали бы заранее что так долго, сами бы до больницы добрались.
Вы скорую с такси не попутали случайно? Даже в такси бывают неучтённые факторы в виде пробок из за аварий на дорогах и долго собирающихся пассажиров, а уж в медицине! Когда едешь на банальную температуру или давление на 5 минут поставить инъекцию, а в итоге перитонит какой нибудь и пациента нужно срочно везти в больницу, это уже не 5-10 минут, а 30-40 как минимум. Или предлагаете приехать, поставить диагноз и ехать к другому, чтобы с графика не сбиваться? А если с вами так поступить? А может набить полную машину болящих и уподобиться маршрутке?


И не путайте причину и следствие! Сначала идёт недокомплект врачей и машин благодаря оптимизации, а уж как следствие этого <ненадлежащее> исполнение обязанностей теми остатками, которые ещё держатся в медицине.
ответить
аватар
Мама
4 1
TigerShot89:
За 2 часа можно было выпить таблетку(аля Ибуклин и его аналоги для детей) и сбить температуру. У скорой помощи нет никаких волшебных средств ни для детей ни для взрослых.
Мы это конечно же сделали. Но ребенок даже терял сознание. И было важно для нас, чтобы его осмотрели.
ответить
аватар
М
6 0
TigerShot89:
За 2 часа можно было выпить таблетку(аля Ибуклин и его аналоги для детей) и сбить температуру. У скорой помощи нет никаких волшебных средств ни для детей ни для взрослых.
Поверьте температура не всегда сбивается таблетками!!! Я не паникерша дети у всех болеют и температура 38,5 не вызывает испуга. Но когда у дочери было 40,2 и все время температура повышалась, начались судороги и скорая ехала 2 часа было очень страшно.
ответить
аватар
8
13 1
Вы скорую с такси не попутали случайно? Даже в такси бывают неучтённые факторы в виде пробок из за аварий на дорогах и долго собирающихся пассажиров, а уж в медицине! Когда едешь на банальную температуру или давление на 5 минут поставить инъекцию, а в итоге перитонит какой нибудь и пациента нужно срочно везти в больницу, это уже не 5-10 минут, а 30-40 как минимум. Или предлагаете приехать, поставить диагноз и ехать к другому, чтобы с графика не сбиваться? А если с вами так поступить? А может набить полную машину болящих и уподобиться маршрутке?


И не путайте причину и следствие! Сначала идёт недокомплект врачей и машин благодаря оптимизации, а уж как следствие этого <ненадлежащее> исполнение обязанностей теми остатками, которые ещё держатся в медицине.
На врачей скорой тут никто и не жаловался! Жалуются на службу скорой помощи, на то она должна быть скорой. А если никто жаловаться не будет, Вам штат никогда не увеличат!
ответить
аватар
lex
11 8
Вы скорую с такси не попутали случайно? Даже в такси бывают неучтённые факторы в виде пробок из за аварий на дорогах и долго собирающихся пассажиров, а уж в медицине! Когда едешь на банальную температуру или давление на 5 минут поставить инъекцию, а в итоге перитонит какой нибудь и пациента нужно срочно везти в больницу, это уже не 5-10 минут, а 30-40 как минимум. Или предлагаете приехать, поставить диагноз и ехать к другому, чтобы с графика не сбиваться? А если с вами так поступить? А может набить полную машину болящих и уподобиться маршрутке?


И не путайте причину и следствие! Сначала идёт недокомплект врачей и машин благодаря оптимизации, а уж как следствие этого <ненадлежащее> исполнение обязанностей теми остатками, которые ещё держатся в медицине.
"Вы скорую с такси не попутали случайно" А вы случайно название мед.службы не забыли? СКОРАЯ ПОМОЩ. Скорая,это вам ни о чём не говорит?
ответить
аватар
Родители
4 4
Вызывали в будний день своего врача с участка, пришла только в 19 вечера. Мы ей говорим,как в следующий раз поступить ? Вас ждать или скорую вызвать? На что она ответила, что если температура выше 39,6 , если рвота, понос, судороги, то лучше всего позвонить в скорую и спросить сколько ждать? Если экипаж не приезжает 30 минут, то вариант только один- брать такси и лететь в 4 больницу в Куйбышева в любое время суток. Она принимает детей с рождения и заточена под них. При вас ребенка осмотрят, сделают экспресс анализы, все по полису, и если надо, то положат . Вот такая сейчас медицина.
ответить
аватар
хожу-брожу
4 4
Тулеев приказал обучить все население "первой помощи"- делайте выводы уважаемые земляки.
ответить
аватар
а?
5 3
TigerShot89:
За 2 часа можно было выпить таблетку(аля Ибуклин и его аналоги для детей) и сбить температуру. У скорой помощи нет никаких волшебных средств ни для детей ни для взрослых.
И на х... такая скорая?
ответить
аватар
Вашу мать!
10 3
Вы скорую с такси не попутали случайно? Даже в такси бывают неучтённые факторы в виде пробок из за аварий на дорогах и долго собирающихся пассажиров, а уж в медицине! Когда едешь на банальную температуру или давление на 5 минут поставить инъекцию, а в итоге перитонит какой нибудь и пациента нужно срочно везти в больницу, это уже не 5-10 минут, а 30-40 как минимум. Или предлагаете приехать, поставить диагноз и ехать к другому, чтобы с графика не сбиваться? А если с вами так поступить? А может набить полную машину болящих и уподобиться маршрутке?


И не путайте причину и следствие! Сначала идёт недокомплект врачей и машин благодаря оптимизации, а уж как следствие этого <ненадлежащее> исполнение обязанностей теми остатками, которые ещё держатся в медицине.
Лучше бы на скорой был не не до комплект врачей, а не до комплект начальства!
И больного человека, а особенно больного ребенка не интересуют кадровые проблемы. Это вопрос руководства, а если они не могут его решить - становись и работай сам! Руководство за это деньги получает! Как оно будет крутиться - его дело. Не можешь - освободи кабинет!
ответить
аватар
Гость
1 3
Да что говорить раз вызвала скорую проблемы с сердцем были, по времени позвонила в 10 часов вечера, а отмену зделала в пятом часу утра так как наелась таблеток. Для них это нормально_!!!!!!
ответить
аватар
Агата
6 0
Не знаю как в детстве, но во взрослой сети, за рубежом, направление врач к пациенту только в исключительных случаях-непосредственная угроза жизни. Все ездят сами в больницу. И тетя средних лет, между варкой супа и стиркой, на вчерашнюю температуру в 37 врача на дом не вызывает
ответить
аватар
Ольга
5 0
Вызывали в будний день своего врача с участка, пришла только в 19 вечера. Мы ей говорим,как в следующий раз поступить ? Вас ждать или скорую вызвать? На что она ответила, что если температура выше 39,6 , если рвота, понос, судороги, то лучше всего позвонить в скорую и спросить сколько ждать? Если экипаж не приезжает 30 минут, то вариант только один- брать такси и лететь в 4 больницу в Куйбышева в любое время суток. Она принимает детей с рождения и заточена под них. При вас ребенка осмотрят, сделают экспресс анализы, все по полису, и если надо, то положат . Вот такая сейчас медицина.
Слава Богу, что есть еще врачи готовые прийти в 19.00 к ребенку!!!!
ответить
аватар
Анонимный пользователь
3 1
Лучше бы на скорой был не не до комплект врачей, а не до комплект начальства!
И больного человека, а особенно больного ребенка не интересуют кадровые проблемы. Это вопрос руководства, а если они не могут его решить - становись и работай сам! Руководство за это деньги получает! Как оно будет крутиться - его дело. Не можешь - освободи кабинет!
Так жалуйтесь на руководство, что ж вы врачей то и по маме и по папе костерите постоянно? Это ж у вас врачи-убивцы! Один случай из 100, когда люди понимают, что рядовому терапевту/фельдшеру не разорваться и он не виноват, что работать некому, а остальные только успевают жалобы строчить что не так посмотрели на них, не там лизнули, под белы рученьки в отдельную палату с полным сервисом алл инклюзив не доставили и наконечник кружки эсмарха не тем вазелином смазали. Ну и в качестве такси не желают работать, беременных в роддом возить когда угрозы нет и на температуру 37 приезжать через 5 минут после звонка. Тут уже кто то писал, что пока скорая ездит на вывихнутые неделю назад пальцы и чихающих домохозяек, люди, которым действительно плохо, могут не дождаться помощи. Так что начните с себя и не вызывайте СКОРУЮ помощь вытирать себе сопли.
ответить
аватар
Ирина
1 3
Сегодня ждали скорую 3 часа ровно! Так бы и сказала оператор, мы бы не ждали а своим ходом поехали в больницу. Отвратительная работа.
ответить
аватар
.
0 0
Мы всегда в подобных ситуациях стараемся сами ехать в больницу. В больнице и анализы тут же сделают и лечение назначат, если не серьезно - домой отпустят, так мне спокойней. За 3 дочкиных года раз 5 так делали. В куйбышево ездим, там очень хорошие врачи и никогда слова грубого не скажут. В отличае от скорой!(это уже отдельная тема, для них 40 и судорги у ребенка- это нормально, ругали нас как-то за то что вызвали в такой ситуации). А учитывая что ждать неизвестно сколько...
ответить
аватар
местный-2
0 0
Не знаю....что тут обсуждать.
Года три назад тоже вызывал скорую для себя,давление поднялось.
Посмеялись в итоге все вместе.
Они ...две девушки,спросили друг у друга,есть ли таблетки,оказалось что нет.
Пришлось их успокоить,что у меня они на тот момент были и я их уже принял.
С тех пор наверно ничего не поменялось...может только в отрицательную сторону.
Какая мораль??? Рассчитываем только на себя.К врачам никаких претензий,понятно,что они сами заложники.
ответить
аватар
местный-2
0 0
Не знаю как в детстве, но во взрослой сети, за рубежом, направление врач к пациенту только в исключительных случаях-непосредственная угроза жизни. Все ездят сами в больницу. И тетя средних лет, между варкой супа и стиркой, на вчерашнюю температуру в 37 врача на дом не вызывает
Надо тогда честно сказать,что медицина там очень дорогая.
Ну и у нас направление "верное".
Скажу только про себя....не буду вызывать врача до последнего момента,а в поликлиники не хожу совсем.
ответить
аватар
Игнат
0 0
На врачей скорой тут никто и не жаловался! Жалуются на службу скорой помощи, на то она должна быть скорой. А если никто жаловаться не будет, Вам штат никогда не увеличат!
А зачем его увеличивать ? Штат 60 бригад, работают 30-32, нужны специалисты, а не штаты !
ответить
аватар
Татьяна
0 0
Да что говорить раз вызвала скорую проблемы с сердцем были, по времени позвонила в 10 часов вечера, а отмену зделала в пятом часу утра так как наелась таблеток. Для них это нормально_!!!!!!
Ну не помирала же, значит и скорая была не так уж и нужна )
ответить
аватар
Татьяна
0 0
Сегодня ждали скорую 3 часа ровно! Так бы и сказала оператор, мы бы не ждали а своим ходом поехали в больницу. Отвратительная работа.
А диспетчер откуда знает, когда освободится бригада на вашу температуру ?
ответить
аватар
хожу-брожу
1 0
Ну не помирала же, значит и скорая была не так уж и нужна )
Сразу медработника видать
ответить
аватар
Агата
0 0
Надо тогда честно сказать,что медицина там очень дорогая.
Ну и у нас направление "верное".
Скажу только про себя....не буду вызывать врача до последнего момента,а в поликлиники не хожу совсем.
Ну да, медицина там дорогая, так как врач там дорогой. Если бы за вызов на дом на Т-37 * заплатили бы, то к реально тяжелым пациентам может быть и скорые свободные бы нашлись
ответить
аватар
Татьяна
0 0
Сразу медработника видать
Да типун тебе на язык, я шо ипанушка с дураками работать ? Мне склада хватает )
ответить
аватар
Венz
0 0
Маленького ребенка очень легко потерять.
Разные советы, типа потерпеть или выпить таблетку, заведомо идиотские. И вообще пора уже понять, что в нашей сегодняшней действительности, торжестве так называемой демократии, а на самом деле шабаше хапуг, взяточников, бандюганов и воров, выход один - самому добиваться всего, громко орать, требовать, скандалить, пользоваться связями, чтобы выжить самому и дать выжить своим родным и близким.
ответить
аватар
местный-2
0 0
Ну да, медицина там дорогая, так как врач там дорогой. Если бы за вызов на дом на Т-37 * заплатили бы, то к реально тяжелым пациентам может быть и скорые свободные бы нашлись
Как бы сложно все оценивать....Медицина к сожалению стала частью бизнеса,поэтому и там...на Западе тоже не все так просто.
ответить
аватар
.
0 0
У каждого свое мнение,у нас вообще был случай:летом 2016г сыночек 10 месяцев заболел,ночью вызвали скорую,приехали быстро(но к тому времени сбила температуру)послушали,сказали что все хорошо и уехали,днем у нас снова поднялась температура до 39,6 опять вызвала скорую помощь,ждала часа полтора,смотрю в окно едет машина скорой,останавливает их бабуля сидящая на лавочке и они измеряют ей давление и та пошла дальше сидеть на лавочку с другими бабушками. подождав еще 30 мин я позвонила на пост скорой помощи и обо всем рассказала,на что мне ответили что бабуля же тоже человек,я была возмущена больше из-за того,что долго ждала,ребенок маленький -жизнь только начинается,а к тому же вызвала вперед,я считаю что в том случае специалисты скорой должны были в первую очередь осмотреть моего сына,а на обратном пути посмотреть и бабулю.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ