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Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 февраля

В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение

Сегодня 15:24
1921
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
actualnews.org

Жителей Кемеровской области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях.

В ближайшие дни, с 18 по 20 февраля, ожидаются снег и метели. Ветер усилится до 17−23 метров в секунду. В субботу, 18 февраля, синоптики прогнозируют гололедицу и ухудшение видимости на дорогах.

В ночь на субботу, 18 февраля, температура воздуха составит 20…25 градусов ниже ноля, местами по югу 13…18 градусов со знаком «минус». Днём столбик термометра поднимется до −10…−15, местами до −4…−9 градусов.

В ночь на воскресенье, 19 февраля, снова похолодает. Синоптики прогнозируют 23…28 градусов мороза, местами −15…−20. Днём ожидается 3…8 градуса ниже ноля, местами до минус 13. Аналогичная температура будет и днём в понедельник, 20 февраля. Ночью столбик термометра опустится до 13…18, местами до 20.25 градусов со знаком «минус».

Комментарии 3
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ЖдунВесны
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Зима, ну хватит уже, всё... давай, уходи.
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"Синоптики прогнозируют 23…28 градусов мороза, местами −15…−20"---- синоптики рулят, от 30 до 15 , мож чё и угадают....
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