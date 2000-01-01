Жителей Кемеровской области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях.

В ближайшие дни, с 18 по 20 февраля, ожидаются снег и метели. Ветер усилится до 17−23 метров в секунду. В субботу, 18 февраля, синоптики прогнозируют гололедицу и ухудшение видимости на дорогах.

В ночь на субботу, 18 февраля, температура воздуха составит 20…25 градусов ниже ноля, местами по югу 13…18 градусов со знаком «минус». Днём столбик термометра поднимется до −10…−15, местами до −4…−9 градусов.

В ночь на воскресенье, 19 февраля, снова похолодает. Синоптики прогнозируют 23…28 градусов мороза, местами −15…−20. Днём ожидается 3…8 градуса ниже ноля, местами до минус 13. Аналогичная температура будет и днём в понедельник, 20 февраля. Ночью столбик термометра опустится до 13…18, местами до 20.25 градусов со знаком «минус».