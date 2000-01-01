История о двух девушках из Хабаровска, обвиняемых в жестоких истязаниях и убийствах кошек и собак, получила продолжение.

Юные хабаровчанки полностью признали свою вину и раскаялись. Об этом «Интерфаксу» сообщил прокурор отдела управления Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Игорь Острянин.

По его словам, девушки прошли комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Её результаты показали, что обвиняемые не страдают и не страдали ранее каким-либо психическим расстройством, слабоумием или другим болезненным состоянием психики.

В действиях обеих фигуранток дела о жестоком обращении с животными имеются признаки садистских методов, жестокости и агрессии. Они в полной мере осознавали фактический характер и общественную опасность происходящего, — цитирует источник слова Игоря Острянина.

Прокурор также отметил, что суд должен учесть раскаяние девушек.

Напомним, скандал разгорелся в октябре прошлого года. В Сети появилась информация о том, что две студентки из Хабаровска брали животных из приютов, а затем жестоко с ними расправлялись. Эти сведения подтвердились. В отношении девушек возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными, совершённое группой лиц по предварительному сговору».