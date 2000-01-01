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Стали известны новые подробности по делу о хабаровских живодёрках

Сегодня 15:58
1442
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
polytika.ru

История о двух девушках из Хабаровска, обвиняемых в жестоких истязаниях и убийствах кошек и собак, получила продолжение.

Юные хабаровчанки полностью признали свою вину и раскаялись. Об этом «Интерфаксу» сообщил прокурор отдела управления Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Игорь Острянин.

По его словам, девушки прошли комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Её результаты показали, что обвиняемые не страдают и не страдали ранее каким-либо психическим расстройством, слабоумием или другим болезненным состоянием психики.

В действиях обеих фигуранток дела о жестоком обращении с животными имеются признаки садистских методов, жестокости и агрессии. Они в полной мере осознавали фактический характер и общественную опасность происходящего, — цитирует источник слова Игоря Острянина.

Прокурор также отметил, что суд должен учесть раскаяние девушек.

Напомним, скандал разгорелся в октябре прошлого года. В Сети появилась информация о том, что две студентки из Хабаровска брали животных из приютов, а затем жестоко с ними расправлялись. Эти сведения подтвердились. В отношении девушек возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Комментарии 11
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123
64 1
И че теперь?! Понять и простить их штоле?!!! На кол шалав или на зону!
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321
2 55
И че теперь?! Понять и простить их штоле?!!! На кол шалав или на зону!
давай лучше тебя, тридвараса, вы2.71бем.
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ТэБэ
22 0
Давайте лучше каждую шалаву по головке гладить будем. Ну, а что...
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,
14 0
давай лучше тебя, тридвараса, вы2.71бем.
Ты хоть делать-то "это" умеешь?
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123
18 4
давай лучше тебя, тридвараса, вы2.71бем.
Сдохни, чмо
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333
12 1
давай лучше тебя, тридвараса, вы2.71бем.
А давай тебя от3,14дарасим.
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Агата
0 0
Так вроде уже было где-то, что им по 2 месяца всего дали. Насмешка
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Света
17 0
давай лучше тебя, тридвараса, вы2.71бем.
Смотри, как бы тебя самого не накернили!
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