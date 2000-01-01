В ближайшем будущем на Земле возродятся мамонты, заявляют учёные.

Исследователи Гарвардского университета сообщают, что сначала создадут гибридного эмбриона мамонта и слона. Им уже удалось разработать новую уникальную методику, внедрение которой повысит успех проекта в разы, пишет издание «Дни24».

На выращивание эмбриона потребуется два-три года. Это станет первым шагом на пути к «воскрешению» вымерших гигантов.

В перспективе учёные планируют возродить ряд других древних животных, чтобы пополнить ими фауну планеты.