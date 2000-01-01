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Учёные вернут мамонтов на Землю

Сегодня 20:30
429
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
uploads.likengo.ru

В ближайшем будущем на Земле возродятся мамонты, заявляют учёные.

Исследователи Гарвардского университета сообщают, что сначала создадут гибридного эмбриона мамонта и слона. Им уже удалось разработать новую уникальную методику, внедрение которой повысит успех проекта в разы, пишет издание «Дни24».

На выращивание эмбриона потребуется два-три года. Это станет первым шагом на пути к «воскрешению» вымерших гигантов.

В перспективе учёные планируют возродить ряд других древних животных, чтобы пополнить ими фауну планеты.

Комментарии 3
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местный-2
2 0
Можно посмеяться конечно.
Желательно озвучить имена ученых и огласить весь бюджет их "проекта".
Хоть будет кому выставить счет в случае неудачи....
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хожу-брожу
2 0
Невозможно!, шанс такой же что и завтра инопланетяне на землю высадятся.
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Хи-хи
1 0
А не пора ли российским ученым, понимаешь ли, замахнуться на динозавров?
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