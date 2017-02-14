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Смышлёный пёс организовал массовый побег собак из ветклиники

Сегодня 17:00
1192
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
forum.simhost.org

Сообразительный хаски открыл замки клеток в ветеринарной клинике и освободил других собак, сообщает «Комсомольская правда».

Однако сбежать животным не удалось — входная дверь была оборудована электронным замком. Пришедшим на утро врачам не составило труда найти зачинщика побега благодаря записям камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как хаски с легкостью открывает дверцу клетки и устремляется к входной двери. После нескольких попыток выйти, пёс принялся грызть дверной косяк. Поняв, что на волю ему выйти не удастся, он освободил из клеток других собак.

Владелец лечебницы рассказал, что никогда не встречал такого сообразительного пса. По его словам, замок на клетке был сконструирован таким образом, что даже человеку было бы сложно его вскрыть.

Ветеринары назвали эту удивительную историю «собачьим побегом из Шоушенка».

Комментарии 2
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кинолог
12 0
Премьером этого пса сделать!
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Имя есть
2 0
Мне одной показалось, что стационарные камеры видеонаблюдения "ходят ходуном" вслед за движениями собачи?
Постановка!
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