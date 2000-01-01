В честь 400-летия со дня основания Новокузнецка Центробанк России выпустит памятные монеты.

Выпуск монет запланирован на 2018 год, сообщается на сайте банка. Они будут выполнены из серебра 925 пробы. Денежные знаки номиналом 3 рубля выпустят тиражом 3 тысячи. Какое изображение появится на юбилейных монетах, пока неизвестно.

Как ранее сообщал ВашГород.ру памятные дензнаки выпустят и к 100-летнему юбилею Кемерова. Они также будут сделаны из серебра, а их тираж составит до 2 тысяч штук.