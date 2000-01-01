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К 400-летию Новокузнецка появятся памятные монеты

Сегодня 16:56
534
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs3.4sqi.net

В честь 400-летия со дня основания Новокузнецка Центробанк России выпустит памятные монеты.

Выпуск монет запланирован на 2018 год, сообщается на сайте банка. Они будут выполнены из серебра 925 пробы. Денежные знаки номиналом 3 рубля выпустят тиражом 3 тысячи. Какое изображение появится на юбилейных монетах, пока неизвестно.

Как ранее сообщал ВашГород.ру памятные дензнаки выпустят и к 100-летнему юбилею Кемерова. Они также будут сделаны из серебра, а их тираж составит до 2 тысяч штук.

Комментарии 4
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местный-2
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Надо как-то отметить на монетах тот факт,что по истечении 400 лет Новокузнецк стал частью территории добра.
Пусть последующие поколения вспоминают об этих светлых годах.
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Надо как-то отметить на монетах тот факт,что по истечении 400 лет Новокузнецк стал частью территории добра.
Пусть последующие поколения вспоминают об этих светлых годах.
Здание Администрации Щеглостана.
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