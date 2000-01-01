В Прокуратуре Кузбасса рассказали, что находилось в скидываемых в траншею гробах на кладбище в Кемерово.

Изначально, пользователями социальных сетей предполагалось, что в гробах находились умершие лица без определенного места жительства. Однако позже глава Кемерова пояснил, что там находились медицинские биоотходы.

«Проверка показала, что в декабре 2016 года на кладбище „Центральное-2“ сотрудниками МП г. Кемерово „Спецбюро“ утилизировались пустые деревянные гробы, пришедшие в негодность, и медицинские (постоперационные) отходы в гробах», — сообщили в Прокуратуре Кемеровской области.

Отмечается, что кладбище «Центральное-2» включено в перечень кладбищ, на которых запрещено захоронение отходов. Несмотря на это, на основании договора, заключенного с ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровское областное патологоанатомическое бюро», МП г. Кемерово «Спецбюро» осуществляло захоронение патолого-анатомических, операционных отходов.

«Также были нарушены санитарные нормы и правила: не соблюдались требования по захоронению отходов на специально отведенных участках и в предназначенных для этого ящиках и по утилизации пустых гробов», — отмечают в ведомстве.

Виновников оказалось много. По фактам выявленных нарушений закона прокурор Заводского района внес руководителю МП г. Кемерово «Спецбюро». Наряду с этим, прокурор Центрального района выявил нарушения законодательства о размещении заказов для государственных нужд при заключении договора об оказании услуг по захоронению постоперационных отходов главному врачу «Кемеровского областного патологоанатомического бюро» внесено представление об устранении нарушений закона.

Досталось и главе Кемерова. В связи с отсутствием контроля за ведением учета захоронений на территории муниципального образования прокурор города 17 февраля, внес главе Кемерова представление об устранении нарушений закона. Его рассмотрение находится на контроле городской прокуратуры.