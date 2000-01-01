Инфляция снижается, рубль укрепляется, но цены на автомобили вновь выросли.

Сразу 20 автопроизводителей подняли цены на автомобили. Только в январе, по данным аналитического агентства «Автостат», цены повысили 24 производителя. По прогнозу заместителя директора агентства Сергея Удалова, рост цен будет продолжаться и составит в 2017 году 1−3% в месяц.

Марки BMW, а также Mercedes-Benz повысили расценки на модификации седьмой серии примерно на 2,6−8 процента, а также GLA на 0,3−2,8 процента соответственно. Также выросли в цене японские кроссоверы Mitsubishi Outlander и Toyota Land Cruiser Prado. Lexus поднял стоимость ряда моделей.

Среди автомобилей Ford увеличился в стоимости Fiesta (от 2,7% до 4,4%), хэтчбек и универсал Focus с агрегатом на 1,5 литра и 150 лошадиными силами (1,3%), внедорожник Explorer (3,6%) и кроссовер нового поколения Kuga: до 2%.