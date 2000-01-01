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Сразу 20 автопроизводителей подняли цены на автомобили для россиян

Сегодня 11:00
753
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
horsepowers.ru

Инфляция снижается, рубль укрепляется, но цены на автомобили вновь выросли.

Сразу 20 автопроизводителей подняли цены на автомобили. Только в январе, по данным аналитического агентства «Автостат», цены повысили 24 производителя. По прогнозу заместителя директора агентства Сергея Удалова, рост цен будет продолжаться и составит в 2017 году 1−3% в месяц.

Марки BMW, а также Mercedes-Benz повысили расценки на модификации седьмой серии примерно на 2,6−8 процента, а также GLA на 0,3−2,8 процента соответственно. Также выросли в цене японские кроссоверы Mitsubishi Outlander и Toyota Land Cruiser Prado. Lexus поднял стоимость ряда моделей.

Среди автомобилей Ford увеличился в стоимости Fiesta (от 2,7% до 4,4%), хэтчбек и универсал Focus с агрегатом на 1,5 литра и 150 лошадиными силами (1,3%), внедорожник Explorer (3,6%) и кроссовер нового поколения Kuga: до 2%.

Комментарии 7
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жека
6 1
"Инфляция снижается, рубль укрепляется" - дальше читать не стал.
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народ
6 1
Вот уроды!доллар 80рублей,доллар57рублей.однокуйственно -цены в гору!
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жека
3 2
Вот уроды!доллар 80рублей,доллар57рублей.однокуйственно -цены в гору!
цена на машины в долларах не увеличились, умножьте на стоимость рубля и поймёте, что машины продают в россии дешевле, чем в других странах и рост цен ещё впереди. А поднимают потихоньку, что бы народ совсем от цен не ***ел, а постепенно привыкал. Так что все вопросы к путину и правительству, как экономику то такова положения довели))))
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Степан
0 0
цена на машины в долларах не увеличились, умножьте на стоимость рубля и поймёте, что машины продают в россии дешевле, чем в других странах и рост цен ещё впереди. А поднимают потихоньку, что бы народ совсем от цен не ***ел, а постепенно привыкал. Так что все вопросы к путину и правительству, как экономику то такова положения довели))))
Я на днях заходил в автосалон шкоды, там новая октавия стоит от 920 тысяч. А тем же днем только вечером смотрел тест драйв этой же октавии в таком же кузове, только 2013 года, когда она только появилась, так вот, в конце тест-драйва сказали, что цены стартуют от 580 тысяч!!! за ту же самую машину!!! Так что я тоже не понимаю, с какой кстати цены растут... Рыночная экономика у нас только на бумаге.
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КоляYeti 12033
0 0
цена на машины в долларах не увеличились, умножьте на стоимость рубля и поймёте, что машины продают в россии дешевле, чем в других странах и рост цен ещё впереди. А поднимают потихоньку, что бы народ совсем от цен не ***ел, а постепенно привыкал. Так что все вопросы к путину и правительству, как экономику то такова положения довели))))
Это "стабильность" и его чинушам с их заработками похрен те проценты - гребут на зарплату и воруют столько, что автобарыги под них и подымают цены, пущай - больше ржаветь нераспроданными будут...
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глеб
3 0
цена на машины в долларах не увеличились, умножьте на стоимость рубля и поймёте, что машины продают в россии дешевле, чем в других странах и рост цен ещё впереди. А поднимают потихоньку, что бы народ совсем от цен не ***ел, а постепенно привыкал. Так что все вопросы к путину и правительству, как экономику то такова положения довели))))
Чушь собачья! Кэмри в одинаковой комплектации у нас-32тыс долларов, в США-23 тыс долл
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