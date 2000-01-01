После публикации на сайте ВашГород.ру, Следственный комитет и Прокуратура начали проверку по факту не приехавшей «скорой помощи» к годовалой девочке.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что обратившийся в редакцию читатель заявил, что «Скорая помощь» ехала на вызов около двух часов.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка», — сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего прокуратурой г. Новокузнецка организована проверка исполнения требований законодательства о здравоохранении. При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в Прокуратуре по Кемеровской области.