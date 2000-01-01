После публикации на сайте ВашГород.ру, Следственный комитет и Прокуратура начали проверку по факту не приехавшей «скорой помощи» к годовалой девочке.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что обратившийся в редакцию читатель заявил, что «Скорая помощь» ехала на вызов около двух часов.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка», — сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области.
«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего прокуратурой г. Новокузнецка организована проверка исполнения требований законодательства о здравоохранении. При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в Прокуратуре по Кемеровской области.
Что об стену горох.
Не надо ждать скорую 500 лет, тем более с ребёнком, тем более с маленьким. Берёшь такси и в санпропускник 4й больницы. Ну чтож вы остолопы то такие? Каждая минута на счету у малышей, они часами ждут. Времени ждать скорую и потом жалобы строчить есть, время вызвать такси и через 20 минут быть в больнице - нет.
Что об стену горох.
Не надо ждать скорую 500 лет, тем более с ребёнком, тем более с маленьким. Берёшь такси и в санпропускник 4й больницы. Ну чтож вы остолопы то такие? Каждая минута на счету у малышей, они часами ждут. Времени ждать скорую и потом жалобы строчить есть, время вызвать такси и через 20 минут быть в больнице - нет.
Что об стену горох.
Не надо ждать скорую 500 лет, тем более с ребёнком, тем более с маленьким. Берёшь такси и в санпропускник 4й больницы. Ну чтож вы остолопы то такие? Каждая минута на счету у малышей, они часами ждут. Времени ждать скорую и потом жалобы строчить есть, время вызвать такси и через 20 минут быть в больнице - нет.
слова типичного чинуша ,с мозгом старой маразматичной обезьяны, способной только на разворовывания и разваливания того ,что не развалили и не разворовали до него...
Сама министр Скворцова - то же врач, а людей не лечит, сидит там, где справится администратор.
Что об стену горох.
Не надо ждать скорую 500 лет, тем более с ребёнком, тем более с маленьким. Берёшь такси и в санпропускник 4й больницы. Ну чтож вы остолопы то такие? Каждая минута на счету у малышей, они часами ждут. Времени ждать скорую и потом жалобы строчить есть, время вызвать такси и через 20 минут быть в больнице - нет.
Что об стену горох.
Не надо ждать скорую 500 лет, тем более с ребёнком, тем более с маленьким. Берёшь такси и в санпропускник 4й больницы. Ну чтож вы остолопы то такие? Каждая минута на счету у малышей, они часами ждут. Времени ждать скорую и потом жалобы строчить есть, время вызвать такси и через 20 минут быть в больнице - нет.