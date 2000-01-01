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В Новокузнецке скорая помощь два часа ехала на вызов к ребёнку: начата проверка

Сегодня 12:00
801
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
day.org.ru

После публикации на сайте ВашГород.ру, Следственный комитет и Прокуратура начали проверку по факту не приехавшей «скорой помощи» к годовалой девочке.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что обратившийся в редакцию читатель заявил, что «Скорая помощь» ехала на вызов около двух часов.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка», — сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего прокуратурой г. Новокузнецка организована проверка исполнения требований законодательства о здравоохранении. При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в Прокуратуре по Кемеровской области.

Комментарии 21
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жека
1 3
сейчас скажут прокуроры: страна большая, дорог нет, так что надо ставки платона повысить, что бы дороги сделать и тогда скорая точно, быстрее приезжать будет))))
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Шпили-вилли
13 8
Уж сколько раз твердили миру....
Что об стену горох.
Не надо ждать скорую 500 лет, тем более с ребёнком, тем более с маленьким. Берёшь такси и в санпропускник 4й больницы. Ну чтож вы остолопы то такие? Каждая минута на счету у малышей, они часами ждут. Времени ждать скорую и потом жалобы строчить есть, время вызвать такси и через 20 минут быть в больнице - нет.
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жека
11 7
Уж сколько раз твердили миру....
Что об стену горох.
Не надо ждать скорую 500 лет, тем более с ребёнком, тем более с маленьким. Берёшь такси и в санпропускник 4й больницы. Ну чтож вы остолопы то такие? Каждая минута на счету у малышей, они часами ждут. Времени ждать скорую и потом жалобы строчить есть, время вызвать такси и через 20 минут быть в больнице - нет.
а налоги зачем тогда платить???? просто так???? что бы самим всё делать??? с таким мышлением народа, такой народ и будет в *опе.
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хмырь
16 5
а налоги зачем тогда платить???? просто так???? что бы самим всё делать??? с таким мышлением народа, такой народ и будет в *опе.
Ты дебил????речь идёт о жизни ребенка.А если он концы отдаст,ты тоже о налогах рассуждать будешь???
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@
5 13
Уж сколько раз твердили миру....
Что об стену горох.
Не надо ждать скорую 500 лет, тем более с ребёнком, тем более с маленьким. Берёшь такси и в санпропускник 4й больницы. Ну чтож вы остолопы то такие? Каждая минута на счету у малышей, они часами ждут. Времени ждать скорую и потом жалобы строчить есть, время вызвать такси и через 20 минут быть в больнице - нет.
Недоврач и недочеловек.
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Екарный Бабай
14 1
Недоврач и недочеловек.
Не,это просто вы д..б.лы,вам сколько раз сказано,скорая практически вся развалена,там некому работать. Она физически не может приехать быстро так как ее нет. Но для вас плохи именно врачи,вы будете писать и жаловаться,вам будут давать отписки о том что кого-то наказали и вы будете с восторгом орать что добились справедливости. Я смотрю здесь одни Татьяны собрались.
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да-да
0 5
Ты дебил????речь идёт о жизни ребенка.А если он концы отдаст,ты тоже о налогах рассуждать будешь???
Вот этим народ и шантажируют, всячески затягивая и не торопясь. А сами себе домой лучше "попутно" мешок картошки отвезут.
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1
3 3
Не,это просто вы д..б.лы,вам сколько раз сказано,скорая практически вся развалена,там некому работать. Она физически не может приехать быстро так как ее нет. Но для вас плохи именно врачи,вы будете писать и жаловаться,вам будут давать отписки о том что кого-то наказали и вы будете с восторгом орать что добились справедливости. Я смотрю здесь одни Татьяны собрались.
не чё не работает делайте все сами ....
слова типичного чинуша ,с мозгом старой маразматичной обезьяны, способной только на разворовывания и разваливания того ,что не развалили и не разворовали до него...
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да-да
2 3
Не,это просто вы д..б.лы,вам сколько раз сказано,скорая практически вся развалена,там некому работать. Она физически не может приехать быстро так как ее нет. Но для вас плохи именно врачи,вы будете писать и жаловаться,вам будут давать отписки о том что кого-то наказали и вы будете с восторгом орать что добились справедливости. Я смотрю здесь одни Татьяны собрались.
Там главврач сидит, пусть сам едет. В разных здравотделах и департаментах, министерствах здравоохранения сидят тысячи врачей, бумажки перебирают. Начальственные должности все заняты.
Сама министр Скворцова - то же врач, а людей не лечит, сидит там, где справится администратор.
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Гарик
1 0
Уж сколько раз твердили миру....
Что об стену горох.
Не надо ждать скорую 500 лет, тем более с ребёнком, тем более с маленьким. Берёшь такси и в санпропускник 4й больницы. Ну чтож вы остолопы то такие? Каждая минута на счету у малышей, они часами ждут. Времени ждать скорую и потом жалобы строчить есть, время вызвать такси и через 20 минут быть в больнице - нет.
Почему обязательно в 4-ую? В 7-ю (на Сеченова, 26) тоже можно.
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да-да
0 0
сейчас скажут прокуроры: страна большая, дорог нет, так что надо ставки платона повысить, что бы дороги сделать и тогда скорая точно, быстрее приезжать будет))))
Не скажут, они просто по этому конкретному случаю будут разбираться, и наедут на того, кого им сдадут.
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КоляYeti 12033
0 0
сейчас скажут прокуроры: страна большая, дорог нет, так что надо ставки платона повысить, что бы дороги сделать и тогда скорая точно, быстрее приезжать будет))))
Не в тему - скорая на "межгород" редко, тока на ДТП выезжает..., даже еслиф это шутка, то слабовато.
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@
2 3
Не,это просто вы д..б.лы,вам сколько раз сказано,скорая практически вся развалена,там некому работать. Она физически не может приехать быстро так как ее нет. Но для вас плохи именно врачи,вы будете писать и жаловаться,вам будут давать отписки о том что кого-то наказали и вы будете с восторгом орать что добились справедливости. Я смотрю здесь одни Татьяны собрались.
Для меня далеко не все врачи плохи. Многим - низкий поклон и пожелание всех благ. Речь идет о конкретной особи. Не дай бог оказаться в его руках. Человеконенавистник не может быть врачом.
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&
1 0
Не,это просто вы д..б.лы,вам сколько раз сказано,скорая практически вся развалена,там некому работать. Она физически не может приехать быстро так как ее нет. Но для вас плохи именно врачи,вы будете писать и жаловаться,вам будут давать отписки о том что кого-то наказали и вы будете с восторгом орать что добились справедливости. Я смотрю здесь одни Татьяны собрались.
Надо в таких случаях писать им благодарности и всячески восхвалять за оперативную высококвалифицированную помощь?
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Или
4 0
Люди, а в детских садах теперь четкие инструкции: даже если ребенок поцарапался или нос разбил, обязательно вызывать скорую!!!!!! Прикидываете, сколько вам ее теперь ждать придется??? ПОка она по садам разбитые носы полечит и царапины позамазывает...
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ДЕМОН
1 1
Уж сколько раз твердили миру....
Что об стену горох.
Не надо ждать скорую 500 лет, тем более с ребёнком, тем более с маленьким. Берёшь такси и в санпропускник 4й больницы. Ну чтож вы остолопы то такие? Каждая минута на счету у малышей, они часами ждут. Времени ждать скорую и потом жалобы строчить есть, время вызвать такси и через 20 минут быть в больнице - нет.
Почитай его жалобу еще раз- Папаша плачется что он нищий (что богатые могут себе позволить поехать на такси и частнопрактикующих врачей) и этот нище брод почему то решил что в этой жизни ему кто то что то должен ....
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ДЕМОН
5 0
Вот этим народ и шантажируют, всячески затягивая и не торопясь. А сами себе домой лучше "попутно" мешок картошки отвезут.
не кто себе не чего не везет, если бригада находиться на смене ее отслеживают по Гланасу и диспетчера по ПК, так что порой пописать не дают
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Екарный Бабай
4 0
Для меня далеко не все врачи плохи. Многим - низкий поклон и пожелание всех благ. Речь идет о конкретной особи. Не дай бог оказаться в его руках. Человеконенавистник не может быть врачом.
Врачей по призванию уничтожили вы сами,своими постоянными жалобами,воплями о том что вам все обязаны,своими необоснованно загнутыми пальцами,пустыми понтами. Остались те кто свою работу считает только способом зарабатывать деньги,на скорой денег не заработаешь,посему остались работать единицы,которых вы и пытаетесь дальше загнобить своими жалобами и понтами. Вы заслужили то что имеете.
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Екарный Бабай
4 0
Надо в таких случаях писать им благодарности и всячески восхвалять за оперативную высококвалифицированную помощь?
Это им тоже не надо,им от вас вообще ничего не надо,что с вас взять.
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угу
3 0
Недоврач и недочеловек.
Ты забыла представиться - недособака.
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