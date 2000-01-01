Сбербанк снизил ставку по ипотеке на 1% до 10,9%. Под такой процент кредит можно брать уже с 20 февраля.

Как сообщает «Лента.ру», ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25%. Также правительство рассчитывает, что российские банки вслед за Сбербанком снизят ставки по ипотеке.

«Мы надеемся, и делали все время заявления о том, что при снижении ключевой ставки ипотечная ставка будет снижаться. Но, видимо, даже без снижения ключевой ставки рынок уже сегодня так складывается, что банки сами будут принимать решение о снижении ипотечных ставок», — заявил первый зампред правительства Игорь Шувалов.