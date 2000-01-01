Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 февраля

В правительстве предрекли массовое снижение ставок по ипотеке для россиян

Сегодня 13:00
677
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
capitalan.ru

Сбербанк снизил ставку по ипотеке на 1% до 10,9%. Под такой процент кредит можно брать уже с 20 февраля.

Как сообщает «Лента.ру», ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75−12,25%. Также правительство рассчитывает, что российские банки вслед за Сбербанком снизят ставки по ипотеке.

«Мы надеемся, и делали все время заявления о том, что при снижении ключевой ставки ипотечная ставка будет снижаться. Но, видимо, даже без снижения ключевой ставки рынок уже сегодня так складывается, что банки сами будут принимать решение о снижении ипотечных ставок», — заявил первый зампред правительства Игорь Шувалов.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
жека
8 0
а в загнивающей европе, сбербанк даёт ипотеку под 2.5 %)))) так что есть куда снижать, давай сбербанк не робей, делай всё для людей)))
ответить
аватар
КоляYeti 12033
5 0
Трындёж про % за "рабство" периодично. Тому чинуше - "царю Недвижимости" ваще на то похрен, он без ипотеки столько отгребает от бюджета страны, что ему и ему подобным веры нет - всё сделают, чтобы ободрать население.
ответить
аватар
Ужас модера Сити-н
4 0
****************** страна. Квартиры должны и обязаны выдавать жильё молодым семьям,всем трудящимся,нуждающимся и всем кому вообще положено социальное жильё по закону. Этиже твари капиталистические нам на шею ипотечные хомуты под высокие проценты вешают. Мне вот бл...ь интересно:куда будет переселять людей эта партия единорасов во главе с их царьком,когда в одно время начнут сыпаться хрущевки,высотки построенные в 70-е и сталинки которые уже валяется?! Куда? Никакого соцжилья нет,все капиталисты строят.
ответить
аватар
Миша
3 0
****************** страна. Квартиры должны и обязаны выдавать жильё молодым семьям,всем трудящимся,нуждающимся и всем кому вообще положено социальное жильё по закону. Этиже твари капиталистические нам на шею ипотечные хомуты под высокие проценты вешают. Мне вот бл...ь интересно:куда будет переселять людей эта партия единорасов во главе с их царьком,когда в одно время начнут сыпаться хрущевки,высотки построенные в 70-е и сталинки которые уже валяется?! Куда? Никакого соцжилья нет,все капиталисты строят.
Ну и кто виноват, что народ четверть века верит что капитализм можно "улучшить", если выбрать других во власть? От власти капитала ведь не хочет народ избавляться. Так с кастрюлями на голове с 90-х годов и ходит на выборы. Ведь власть в РФ принадлежит Центробанку, а не президенту и правительству. Найдите ЕГРЮЛ ЦБ, это открытые источники. Лицензия у него на торговлю алкоголем, медицинские услуги, на оборот наркотиков, но не на кредитную деятельность. Все остальные банки работают в РФ по лицензии ЦБ, хотя это функция государства. Это и есть экономическая оккупация РФ иностранным капиталом.
ответить
аватар
Всему курятнику
0 0
Здарова, тридварасы!
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ