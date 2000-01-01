В сети появилось видео расправы российских бомбардировщиков над террористами
Сегодня 14:00
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В Сети появилось видео авиаударов Ту-95МС по ИГ* под Раккой. Об этом сообщает RT.
Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС уничтожили объекты террористической группировки «Исламское государство"* в районе сирийской Ракки, сообщается в пресс-релизе Минобороны.
Удар наносился крылатыми ракетами Х-101. Согласно данным объективного контроля, все цели были уничтожены. Также сообщается, что главари террористов бегут из Ракки и перемещаются в сторону Дейр-эз-Зора.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.