В Сети появилось видео авиаударов Ту-95МС по ИГ* под Раккой. Об этом сообщает RT.

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС уничтожили объекты террористической группировки «Исламское государство"* в районе сирийской Ракки, сообщается в пресс-релизе Минобороны.

Удар наносился крылатыми ракетами Х-101. Согласно данным объективного контроля, все цели были уничтожены. Также сообщается, что главари террористов бегут из Ракки и перемещаются в сторону Дейр-эз-Зора.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.