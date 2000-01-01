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В сети появилось видео расправы российских бомбардировщиков над террористами

Сегодня 14:00
412
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
thehz.ru

В Сети появилось видео авиаударов Ту-95МС по ИГ* под Раккой. Об этом сообщает RT.

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС уничтожили объекты террористической группировки «Исламское государство"* в районе сирийской Ракки, сообщается в пресс-релизе Минобороны.

Удар наносился крылатыми ракетами Х-101. Согласно данным объективного контроля, все цели были уничтожены. Также сообщается, что главари террористов бегут из Ракки и перемещаются в сторону Дейр-эз-Зора.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

Комментарии 6
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Алекс
9 0
В сети появилось видео причин девальвации рубля, повышения тарифов ЖКХ, цен на бензин и пр.
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Сан Саныч 3222
2 0
Это все что может сделать сегодня Россия для россиян на мировой арене...
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петух
2 0
Питух, отзавись!
Привет , про3,14дор . Отозвался . И что ? Пользуешься безнаказанностью , знаешь , что тебя не достанут , мелкая твоя душонка ?
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Петушаре
0 0
Питух, отзавись!
Я тебе пулек напуляю, чепушила парашная
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lex
0 0
Я тебе пулек напуляю, чепушила парашная
в сирию поезжай,попробуй игилу популять...
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