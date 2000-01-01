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Здоровый город

Жизненно важные лекарства подорожали

Сегодня 15:00
552
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
medialenta.ru

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты подрожали.

При этом рост был не таким значительным, как в 2015 году, — на 1,4% в амбулаторном сегменте и на 4,4% в госпитальном. Значительнее всего выросли цены на лекарства, которые стоят меньше 50 рублей, сообщает medrussia.org.

Также издание отмечает, что обнаружилась и другая закономерность: отечественные препараты подорожали сильнее, чем импортные. Препараты, которые не входят в список жизненно необходимых стали дороже в среднем на 7,4%.

По мнению специалистов, в основном цены растут из-за инфляции. Как сообщает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, дороже становятся и услуги хранения на складе, бензин для перевозки, коммунальные услуги — соответственно, увеличиваются и расходы производителей.

Комментарии 2
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Всему курятнику
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Здарова, тридварасы!
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