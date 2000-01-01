РЖД инвестирует в Кузбасс миллиарды рублей. В этом году завершится строительство нового тоннеля, что сократит время в пути для многих граждан.

Как сообщает SU, работы по строительству нового тоннеля на ж/д участке Артышта-Томусинская завершатся уже в ноябре. Общая стоимость тоннеля составит 7,5 млрд рублей.

Новый тоннель позволит снять ограничение скорости для поездов на участке Артышта-Междуреченск в 40 км/ч, теперь здесь они смогут разгоняться до 100 км/ч, что значительно сократит время пути.

Также в 2017 году РЖД планирует инвестировать в Кузбасские ж/д 3,7 млрд рублей против 2,5 млрд рублей в 2016 году. Эти деньги пойдут на модернизацию 81 км ж/д полотна.