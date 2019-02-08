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Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 февраля

СМИ рассказали о самом популярном подарке на 23 февраля и 8 Марта

19 февраля 08:00
1901
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
www.la-woman.

В этом году в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня представители сильного и слабого пола массово подарят друг другу один и тот же сувенир.

В России накануне праздников 23 февраля и 8 марта возрос спрос на игрушки известного мема «Ждуна». Об этом заявляют кустарные и мелко-фабричные производители сувениров, сообщает Znak.com.

По словам мастеров, в день им поступает до десятка запросов на изготовление фигурки этого персонажа. К 23 февраля его оформляют в военные каски и форму, к Международному женскому дню — в розовые тона или наряжают в кухонные фартуки, снабжают букетом цветов.

Отмечается, что стоимость поделки зависит от её размера и материала и варьируется от 800 до 1000 рублей. Особенно популярен этот сувенир среди жителей Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Казани и Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее ВашГород.ру рассказывал о том, какой подарок хотят получить на 23 февраля кузбасские мужчины.

Комментарии 4
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7~8
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23.02 по старому стилю это 8.03. Странное совпадение чисел-дат.
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Димон
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