В этом году в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня представители сильного и слабого пола массово подарят друг другу один и тот же сувенир.

В России накануне праздников 23 февраля и 8 марта возрос спрос на игрушки известного мема «Ждуна». Об этом заявляют кустарные и мелко-фабричные производители сувениров, сообщает Znak.com.

По словам мастеров, в день им поступает до десятка запросов на изготовление фигурки этого персонажа. К 23 февраля его оформляют в военные каски и форму, к Международному женскому дню — в розовые тона или наряжают в кухонные фартуки, снабжают букетом цветов.

Отмечается, что стоимость поделки зависит от её размера и материала и варьируется от 800 до 1000 рублей. Особенно популярен этот сувенир среди жителей Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Казани и Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее ВашГород.ру рассказывал о том, какой подарок хотят получить на 23 февраля кузбасские мужчины.