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В России появился Антихрист Люциферович Демон

19 февраля 09:30
2001
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs1.4sqi.net

Россиянин сменил имя и стал Антихристом Люциферовичем Демоном.

Мужчина, сменивший ФИО, проживает в Орловской области. Как сообщают «Орловские новости», эту информацию подтвердили в областном ЗАГСе. Подробности не уточняются.

Сотрудники органа ЗАГС предполагают, что мужчина является приверженцем сатанизма.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о семейной паре сатанистов из Перми, которые назвали своего сына Люцифером. Своего второго ребёнка родители планировали назвать Лестатом — в честь героя фильма о вампирах «Королева проклятых».

Комментарии 13
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123
13 31
И чо?пусть как хочет так и называется или У когото встал на это фио?
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Русин - трезвый человек
26 5
Народ говорит"Как корабль назовёшь, так он и поплывёт". В данном случае родители заложили отношение людей к их ребёнку. Не все, но многие будут его сторониться или даже бояться и ненавидеть. Родаки - балбесы.
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Ужас троллера Сити-Н
18 8
Антихрист уже давно на троне русского государство,фамилию называть не буду,слишком известная.
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грозный Иван Васильевич
4 1
На кол упыря!
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Я
10 0
Весна однако зашевелилась в голове у пациента...
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Хапаразигастус
2 0
Народ говорит"Как корабль назовёшь, так он и поплывёт". В данном случае родители заложили отношение людей к их ребёнку. Не все, но многие будут его сторониться или даже бояться и ненавидеть. Родаки - балбесы.
Его так не называли, он сам переименовался...
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читатель
3 3
Антихрист уже давно на троне русского государство,фамилию называть не буду,слишком известная.
Как там Ороуэл пишет? Избравшие себе негодную власть, - не пострадавшие, а соучастники.
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((
1 0
Его так не называли, он сам переименовался...
Тут ниже - про родителей-сатанистов из Перми...
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
7 18
Страна нуждается в героях, ...да рожает дураков.
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Димон
5 20
Страна нуждается в героях, ...да рожает дураков.
У нас так мичман говорил постоянно ))
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?
45 13
У нас так мичман говорил постоянно ))
Твой мичман педераст
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