В России назвали самые популярные автомобили элитных брендов в 2016 году.

Лидером рейтинга стал британский автостроительный концерн «Бентли Моторс», сообщает Svopi.ru.

Автомобили этого бренда приобрели 317 россиян. Это в полтора раза больше, чем в 2015 году. При этом большая часть покупателей отдала предпочтение внедорожнику «Бентли Бентайга». Его купили 169 человек.

На втором месте бренд «Роллс Ройс». Машины этого производителя купили 105 жителей России.

Замыкает тройку лидеров итальянский бренд «Мазерати». Модели этой марки приобрели 50 человек.

Отмечается, что в России увеличился спрос на автомобили «Феррари». В прошлом году машины этого бренда приобрели 34 автовладельца. Это на 70 процентов больше, чем в 2015 году.