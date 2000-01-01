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Названы самые продаваемые в России элитные автомобили

19 февраля 11:00
882
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dexigner.com

В России назвали самые популярные автомобили элитных брендов в 2016 году.

Лидером рейтинга стал британский автостроительный концерн «Бентли Моторс», сообщает Svopi.ru.

Автомобили этого бренда приобрели 317 россиян. Это в полтора раза больше, чем в 2015 году. При этом большая часть покупателей отдала предпочтение внедорожнику «Бентли Бентайга». Его купили 169 человек.

На втором месте бренд «Роллс Ройс». Машины этого производителя купили 105 жителей России.

Замыкает тройку лидеров итальянский бренд «Мазерати». Модели этой марки приобрели 50 человек.

Отмечается, что в России увеличился спрос на автомобили «Феррари». В прошлом году машины этого бренда приобрели 34 автовладельца. Это на 70 процентов больше, чем в 2015 году.

Комментарии 6
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пенсионер
3 0
А всё говорят,что плохо живём.
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123
6 0
И почти все эти марки куплены москвичами, надо полагать? )))))
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Сан Саныч 3279
8 0
А что удивляться, богатые стали в два раза богаче, а бедные в два раза беднее. Кто из какой категории покупает эти авто я думаю понятно.
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хожу-брожу
2 0
Теперь наконец начал понимать когда говорят о пользе санкций.
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новокузнечанка
1 0
вроде в стране экономический кризис говорят во всеуслышание, или это для бедных кризис........................................
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Иные чувствуют себя на Земле как в раю, за счёт тех, кому уже обещан ими рай небесный
0 0
Громов "Протоколы русских мудрецов"
… история бедного мальчика по имени Йосеф, который был продан братьями в рабство в Египет за то, что был слишком гордый и вместо того, чтобы пасти овец, рассказывал всем, что когда-нибудь станет великим царём. Прожив некоторое время в Египте, повзрослевший Йосеф попадает в тюрьму, из которой его освобождает сам фараон для толкования необычного сна, приснившегося ему, фараону, накануне.
Как раз этот сон и становится отправной точкой в последующем порабощении Египта Йосефом. Именно он «предсказал» фараону на основании этого сна якобы грядущие семь урожайных и семь голодных лет, предложив выход из положения…
А теперь, да усмотрит фараон человека разумного и мудрого, и поставит его над страною египетской, да распорядится фараон и назначит надзирателей над страною, и наложит пятину на страну египетскую в семь лет урожая. И пусть собирают всё съестное наступающих хороших лет этих, и накопляют хлеба под ведением фараона в пищу для городов, и хранят. (Тора. Брейшит 41, Микец)
Хлеба сеется обычно столько, сколько нужно для пропитания на год до следующего посева и обмена на товары и материалы, которые хлебопашец не в состоянии произвести сам.
Попробуем посчитать, к чему привело Египет введение так называемой пятины. Примем количество зерна в первый год за 100 %. Пятая часть от ста – 20 %. На первый год остаётся 80 % от первоначального количества хлеба, собранного египтянами для посева в следующем году, пропитания и обмена на товары и услуги. Это ставит их перед выбором: меньше кушать, меньше сеять или меньше меняться. Естественно, что первое, что вычёркивается из списка – обмен. Это, конечно, не может не отразиться на всей инфраструктуре, зависящей от хлебопашца, но оставим моментальный кризис сферы обслуживания сельского хозяйства Египта в стороне… На второй год – 100 % нового урожая – это лишь 80 % от первоначального количества; то есть, если отнять от этого 20 % – остаётся 64 % от начального количества зерна.
На третий год – 51,2 %, на четвёртый – 40,96 %, на пятый – 32,768 %, на шестой – 26,2144 %, на седьмой – 20,97152 %. Как видим, через семь лет кризис неизбежен, так как 21 % от первоначального количества явно недостаточно ни для посева, ни для пропитания жителей целой страны. Но это, так сказать, сухая математика.
Представить, что сборщики пятины учитывали математические тонкости, можно с большим трудом. Скорее всего, однажды получив по максимуму, они и в последующие годы отбирали столько же, сколько и в первый год. Не зависимо от общего объёма урожая. Тогда кризис наступает уже через 5 лет, так как отнимать от 100 % 20 % можно только пять раз, и последствия его гораздо страшнее.
В этой ситуации совершенно неважно как отдельные хлебопашцы перераспределяют остатки своего урожая на пути к кризису. Одни больше сеют, другие больше едят, результат один: через пять лет в Египте было бы вообще нечего сеять и нечего есть! Народная смекалка, некоторые запасы и природные неточности в виде большего, чем ожидается, урожая позволяют нам, накинув два года, предсказать голод в стране и кризис всего общества ровно через семь лет! И для этого не нужно быть ясновидящим прорицателем, а достаточно лишь владеть примитивными знаниями арифметики.
По прошествии семи лет наступил голод и вот тут-то и проявил Йосеф свой талант «бизнесмена»…
– И кода стала голодать вся страна египетская, и народ завопил к фараону о хлебе, сказал фараон всем египтянам: «идите к Йосефу, что он скажет – делайте». И голод настал по всей стране, и отворил Йосеф всё, что в запасе их, и продавал египтянам, ибо усиливался голод в стране египетской. (Тора. Брейшит 41–42 Микец)
Интересненькое дельце! На каком основании Йосеф стал вдруг продавать египтянам за деньги собранное у них же бесплатно зерно? И что означает фраза «идите к Йосефу – что он скажет, делайте»?
Простое и ничем не подтверждённое предположение о грядущем голоде поставило народ Египта в кабальную зависимость от Йосефа, а предпринимаемые им меры не только послужили причиной этого голода, но и привели к полному и практически добровольному самопорабощению египтян…
– И истощилось серебро в стране египетской и стране Кнаан, и пришли все египтяне к Йосефу, и сказали: «Дай нам хлеба! Зачем нам умирать перед тобой, если вышло серебро?». И сказал Йосеф: «Давайте скот ваш. И я дам вам за скот ваш, если вышло серебро»…
Прошел год…
– …И сказали они ему: «Не скроем от господина нашего что, так как серебро истощилось, а стада скота уже у господина нашего, то не осталось перед господином нашим ничего, разве что тела наши и земля наша. Для чего погибать нам на глазах твоих, нам и земле нашей? Купи нас и землю нашу за хлеб, и мы, и земля наша будем порабощены фараону. (Тора. Брейшит 47 Ваигаш)
Прошу не обращать внимания на то, что народ говорит о порабощении фараону. Пришли-то они к Йосефу!
В следующей цитате приводится рассказ братьев Йосефа, вернувшихся из Египта в страну Кнаан к отцу и о том, в каком положении они нашли там брата.
И сообщили они ему, что Йосеф ещё жив, и что владычествует над всей страной египетской, и замерло сердце его, ибо не поверил он им. (Тора. Брейшит 45–46 Ваигаш)
Кроме того, то, каким образом Йосеф распоряжался награбленным у египтян зерном, отчётливо показывает, кто был реальным хозяином Египта.
И поселил Йосеф отца своего и братьев своих, и дал им владение в стране египетской, в лучшей части страны, в стране Рамсес, как повелел фараон. И кормил Йосеф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего по количеству детей. А по всей стране хлеба не было. (Тора. Брейшит 47 Ваигаш)
Итак, ограбивший Египет Йосеф, являющийся одновременно главным рабовладельцем в стране, «призывает к себе» целый народ свой и обеспечивает их чем-то вроде пожизненной пенсии из украденных у египтян запасов и расселяет их на лучших землях древнего Египта, эдаком «Рублёвском шоссе» того времени.
Итак, подведём итог. Некто Йосеф, никогда и нигде толком не работавший и не имевший никакого образования гастарбайтер, отсидевший в тюрьме за попытку изнасилования, становится верховным правителем Египта. На основании ничем не подкреплённого утверждения о якобы приближающихся плохих временах он создаёт атмосферу страха и неуверенности в завтрашнем дне и предлагает выход из положения…
За счёт ухудшения уровня жизни простых египтян, а затем и прямых нарушений их гражданских прав, создаётся, так сказать, стабилизационный фонд «на чёрный день». Всем сознательным гражданам Египта предлагается добровольно привезти и сдать хлеб на сборный пункт. К остальным будет направлен прямо домой транспорт с погрузчиками для помощи этим элементам принять участие в поистине народном празднике освобождённого труда.
Несмотря на сопротивление отдельных отщепенцев и всезнаек, плохие времена, наконец, настали! Выдача пищевых пособий будет производиться централизованно и только в обмен на серебро, жильё, частные земельные участки или при подписании заявления о приёме на работу.
Самым поразительным во всей этой истории является тот факт что, грабя Египет и порабощая его народ, Йосеф ни разу сам не применил силу. Он, скорее всего, даже и голоса не повышал. Покорение страны производилось исключительно руками самого народа!
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