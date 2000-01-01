Житель Новокузнецка остался без денег и без машины, совершая покупку через интернет.

Телефонный мошенник похитил у 35-летнего новокузнечанина 140 тысяч рублей. Мужчина хотел купить иномарку «Хонда-ЦРВ». На профильном сайте он нашёл интересующую его модель за 750 тысяч. Связался по телефону с «продавцом». Тот сообщил, что машина находится в Московской области, и на неё претендуют несколько покупателей. Чтобы зарезервировать автомобиль, москвич предложил новокузнечанину внести предоплату в размере 20 процентов от стоимости.

Покупатель перечислил деньги, а продавец отправил ему на электронную почту копию якобы своего паспорта с указанием личных данных и адреса, где можно забрать машину.

За автомобилем отправился брат кузбассовца. Когда он добрался до места, выяснилось, что по указанному адресу проживают другие люди. Дозвониться до «продавца» не удалось: его телефон был отключен.

Потерпевший новокузнечанин обратился в полицию. Правоохранители установили, что телефонный номер мошенника зарегистрирован в Москве. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на выяснение личности злоумышленника, его поиск и задержание.

Кузбасские полицейские настоятельно призывают граждан к бдительности. По возможности откажитесь от сделок, осуществляемых путём безналичного расчёта. При совершении покупок на расстоянии заранее убедитесь в надёжности продавца. Если во время переговоров по осуществлению сделки у вас возникли хоть малейшие подозрения в качестве товара или надёжности продавца, лучше отказаться от покупки, рекомендуют сотрудники полиции.