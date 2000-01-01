Число детей, которые могут взять приёмные родители в свои семьи, предлагают ограничить.

С этой идеей выступили представители Минобрнауки РФ. Они предлагают разработать соответствующий закон. Многие в российском правительстве поддержали инициативу, пишет SU со ссылкой на «Росбалт».

Действующий закон содержит норму рекомендательного характера. Она предусматривает наличие 8 детей в семье, включая кровных.

По словам пресс-секретаря министра образования и науки РФ Андрея Емельянова, вопрос об ограничении числа детей в семьях обсуждается довольно часто. Но конкретных решений на сегодняшний день нет.