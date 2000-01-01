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В России хотят ограничить число приёмных детей в семье

19 февраля 13:54
944
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
proxy.whoisaaronbrown.com

Число детей, которые могут взять приёмные родители в свои семьи, предлагают ограничить.

С этой идеей выступили представители Минобрнауки РФ. Они предлагают разработать соответствующий закон. Многие в российском правительстве поддержали инициативу, пишет SU со ссылкой на «Росбалт».

Действующий закон содержит норму рекомендательного характера. Она предусматривает наличие 8 детей в семье, включая кровных.

По словам пресс-секретаря министра образования и науки РФ Андрея Емельянова, вопрос об ограничении числа детей в семьях обсуждается довольно часто. Но конкретных решений на сегодняшний день нет.

Комментарии 2
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Я
26 0
Давно пора, а то очередной детдом получается.
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Серж
0 0
некоторые "родители" устраивают неплохой бизнес: за каждого ребенка государство платит. "в Москве приемные родители здоровых малышей в возрасте до двенадцати лет вправе получать по 12 тысяч рублей ежемесячно, в то время как приемные родители малыша-инвалида получают 25 000 рублей в месяц". взять хотя бы тех самых Дэль
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