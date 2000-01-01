На выходных в связи с празднованием Дня защитника Отечества изменится движение внутриобластных междугородных и пригородных маршрутов.

В среду, 22 февраля, автобусы будут ходить по расписанию пятницы. В четверг, 23 февраля, — по расписанию субботы.

В пятницу, 24 февраля, автобусы будут следовать по расписанию вторника. В субботу, 25 февраля, — по расписанию среды.

В субботу, 26 февраля, будет действовать воскресное расписание маршрутов.

Графики движения межрегиональных маршрутов, выполняемых по отдельным дням недели, оставлены без изменений, отмечается на сайте «Кузбасспассажиравтотранса».

Кузбассовцам советуют приобретать проездные билеты заранее во избежание очередей в кассы.