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Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 февраля

В Кузбассе на праздники изменится расписание автобусов

19 февраля 15:30
656
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs2.4sqi.net

На выходных в связи с празднованием Дня защитника Отечества изменится движение внутриобластных междугородных и пригородных маршрутов.

В среду, 22 февраля, автобусы будут ходить по расписанию пятницы. В четверг, 23 февраля, — по расписанию субботы.

В пятницу, 24 февраля, автобусы будут следовать по расписанию вторника. В субботу, 25 февраля, — по расписанию среды.

В субботу, 26 февраля, будет действовать воскресное расписание маршрутов.

Графики движения межрегиональных маршрутов, выполняемых по отдельным дням недели, оставлены без изменений, отмечается на сайте «Кузбасспассажиравтотранса».

Кузбассовцам советуют приобретать проездные билеты заранее во избежание очередей в кассы.

Комментарии 1
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Повезло нам:
1 0
"В субботу, 25 февраля, — по расписанию среды.

В субботу, 26 февраля, будет действовать воскресное расписание маршрутов."

Две субботы 25-го и 26-го февраля отдохнём, а ВОСКРЕСЕНЬЕ приобщим к майским праздникам.
Не хило !
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