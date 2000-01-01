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Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 февраля

Пропавшего в Шерегеше туриста заметили в другом регионе

19 февраля 15:49
6248
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Супруга исчезнувшего в Кузбассе туриста из Новосибирской области сообщила о прекращении поисков в Шерегеше.

По словам девушки, Романа Самборского заметили в Новосибирской области.

Ребята! Он жив! Семью он не бросал! И это главное. Дамы сердца нет. В его поведении очень много странностей. Данная информация проверена, — написала Лера Самборская на своей странице во «ВКонтакте».

Она попросила не судить и не обсуждать её мужа, сделав акцент на том, что о состоянии его здоровья ничего неизвестно. Девушка также пообещала держать в курсе всех неравнодушных людей о дальнейшей судьбе супруга.

Напомним, Роман Самборский пропал 13 февраля. Его друзья забеспокоились, когда мужчина не вернулся в гостиницу после катания на сноуборде. После сигнала об исчезновении мужчины в Шерегеше развернулись масштабные поиски.

Комментарии 7
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44 8
Вот педераст, даже пропасть и сдохнуть нормально не может, сколько людей на уши поставил да и спецслужбы все задрочил.
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А
28 0
Выставить счет за поиск этого балбеса.
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lola
0 1
Вот педераст, даже пропасть и сдохнуть нормально не может, сколько людей на уши поставил да и спецслужбы все задрочил.
Кто бал заказывает, - то и платит. На изнанку посмотри.
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lola
4 1
Выставить счет за поиск этого балбеса.
Кто бал заказывает, - тот и платит. Дайте наконец-то ему уйти бесплатно. Сами лезете
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222
11 0
С трудом верю, что в лесу бошку стукнул до потери памяти. Жив, значит цел и здоров. Вымотал нервы жене, родным. Напряг многих людей, как волонтеров, так и разные службы. И нафига такой муж нужен, если вот такие концерты устраивает. Родные этого оболтуса, объявите ему байкот. Никакой помощи по жизни, раз так ведет себя. А государство просто обязано взыскать за поиск. Слов нет, решил уйти, так уходи . А то я кататься, а сам свалил. Кишка тонка сказать в лицо, что хочешь уйти? Бедная девочка, надо же так вляпаться. Если все же есть 1% что этот пропавший болезный, то пусть возьмет у главврача больницы заключение об амнизии и предъявит его соответствующим службам, дабы не компенсировать ущерб.
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