Супруга исчезнувшего в Кузбассе туриста из Новосибирской области сообщила о прекращении поисков в Шерегеше.

По словам девушки, Романа Самборского заметили в Новосибирской области.

Ребята! Он жив! Семью он не бросал! И это главное. Дамы сердца нет. В его поведении очень много странностей. Данная информация проверена, — написала Лера Самборская на своей странице во «ВКонтакте».

Она попросила не судить и не обсуждать её мужа, сделав акцент на том, что о состоянии его здоровья ничего неизвестно. Девушка также пообещала держать в курсе всех неравнодушных людей о дальнейшей судьбе супруга.

Напомним, Роман Самборский пропал 13 февраля. Его друзья забеспокоились, когда мужчина не вернулся в гостиницу после катания на сноуборде. После сигнала об исчезновении мужчины в Шерегеше развернулись масштабные поиски.