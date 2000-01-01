Председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Ирина Савина рассказала об экологической обстановке в городе.

Встреча прошла 17 февраля в Доме творческих союзов. С вопросами пришли известный учёный, профессор Сергей Тивяков, журналист Александр Белокуров, поэт Александр Маковский, поэтесса Людмила Буймова, юные корреспонденты из школы журналистики и заинтересованные граждане.

Количество вредных выбросов в городе идёт на спад. В 2015-м году в атмосферу попали 260 000 тонн загрязняющих веществ, рассказала Ирина Савина. В 2014-м — 274 700. Для сравнения председатель напомнила, что ещё в 90-м году показатель составлял 900 000 тонн.

Более чистый воздух — результат не только закрытия старых производств, но и экологической активности заводов. Например, сейчас «Русал» планирует снизить выбросы фтористого водорода. Большие планы по снижению вреда окружающей среде у «Евраза». В их числе замена газоочистных установок и многое другое. А Ферросплавный завод внедряет новую систему очистки.

Ирина Савина также рассказала о волнующей многих новокузнечан проблеме: выбросе бензапирена в атмосферу. Горожане регулярно слышат о превышении этого вещества в воздухе Новокузнецка.

Несколько раз в год предельно допустимая концентрация бензапирена в городе действительно превышена, сообщила председатель. Обычно это связано с безветренной погодой и отсутствием осадков. Вредное вещество оседает на фильтрах, и из-за этого показатель превышает норму.

Ранее ВашГород.ру публиковал фоторепортаж атмосферы рядом с новокузнецкими заводами.