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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Стал ли воздух в Новокузнецке чище

Сегодня 07:15
1500
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Ирина Савина рассказала об экологической обстановке в городе.

Встреча прошла 17 февраля в Доме творческих союзов. С вопросами пришли известный учёный, профессор Сергей Тивяков, журналист Александр Белокуров, поэт Александр Маковский, поэтесса Людмила Буймова, юные корреспонденты из школы журналистики и заинтересованные граждане.

Количество вредных выбросов в городе идёт на спад. В 2015-м году в атмосферу попали 260 000 тонн загрязняющих веществ, рассказала Ирина Савина. В 2014-м — 274 700. Для сравнения председатель напомнила, что ещё в 90-м году показатель составлял 900 000 тонн.

Более чистый воздух — результат не только закрытия старых производств, но и экологической активности заводов. Например, сейчас «Русал» планирует снизить выбросы фтористого водорода. Большие планы по снижению вреда окружающей среде у «Евраза». В их числе замена газоочистных установок и многое другое. А Ферросплавный завод внедряет новую систему очистки.

Ирина Савина также рассказала о волнующей многих новокузнечан проблеме: выбросе бензапирена в атмосферу. Горожане регулярно слышат о превышении этого вещества в воздухе Новокузнецка.

Несколько раз в год предельно допустимая концентрация бензапирена в городе действительно превышена, сообщила председатель. Обычно это связано с безветренной погодой и отсутствием осадков. Вредное вещество оседает на фильтрах, и из-за этого показатель превышает норму.

Ранее ВашГород.ру публиковал фоторепортаж атмосферы рядом с новокузнецкими заводами.

Комментарии 25
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я
42 3
Уж не знаю, что идет на спад, но в городе всю зиму дышать вообще было нечем! Наверное комитет живет за городом,там и воздух измеряет.
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Vasya
39 2
Бла, бла, бла...в год экологии мы очень стараемся писать красивые отчетики! А то, что у нас снега белого нет, это природная аномалия, снег пока летит до земли загорает на солнышке.
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Liza
39 4
Полнейший бред.С каждым годом экология в Новокузнецке всё хуже и хуже.Русал ночью и по утрам такие выбросы делает,задохнуться можно тем кто рядом живет
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Я
25 1
Что она ещё может сказать? Такой же подневольный человек. Приказали говорить,что чисто,вот и говорит. Это Ее работа.
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Ваше имя
19 5
Да возьмите хотя бы последние дни! Невооруженным глазом видно, что это не туман стоит, а дымовуха. И вонь соответствующая.
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она
15 2
Уж не знаю, что идет на спад, но в городе всю зиму дышать вообще было нечем! Наверное комитет живет за городом,там и воздух измеряет.
Действительно измерения делают ни в том месте и не в то время
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она
15 0
Предприятмям проще штрафы платить,чем очищать воздух,дорого все эти газоочистки им обходятся
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Федор
12 0
Полнейший бред.С каждым годом экология в Новокузнецке всё хуже и хуже.Русал ночью и по утрам такие выбросы делает,задохнуться можно тем кто рядом живет
Полностью согласен , ведь проверяющие по ночам не ходят
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местный-2
25 0
Свежая информация по бензапирену.
3 место Новокузнецк(ну хоть здесь не в лидерах).
" В крупнейшем городе Кемеровской области превышение бензапирена в воздухе зафиксировано 6 раз с превышением в 29 раз предельно допустимых концентраций.
Кроме того, в Новокузнецке один раз был превышена концентрация оксида углерода в 13 раз".
Это если верить информации Ростата,которой верить тоже нельзя.
_____________
Сказать конечно ей нечего ,не пойдет же она продавцом в Марию-Ра работать в случае увольнения.Да и информацию никто ей не предоставит.
Ну вот такой момент,она говорит о снижении выбросов с 90-х годов до 2015 года с 900000 тонн/год до 260000 тонн/год.Получается,что производственная деятельность была снижена в три с половиной раза(грубо).
Слишком уж круто при том что рост экономики хоть мизерный но есть.
Да и посчитать это просто,если хотя бы ЕВРАЗ представит свои данные по годам,а по углю каждый год рост и это тоже выбросы при открытых разработках.
_________
А в целом да.....ночью дышать нечем,это многие подтвердят.
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Здравый смысл
0 19
Свежая информация по бензапирену.
3 место Новокузнецк(ну хоть здесь не в лидерах).
" В крупнейшем городе Кемеровской области превышение бензапирена в воздухе зафиксировано 6 раз с превышением в 29 раз предельно допустимых концентраций.
Кроме того, в Новокузнецке один раз был превышена концентрация оксида углерода в 13 раз".
Это если верить информации Ростата,которой верить тоже нельзя.
_____________
Сказать конечно ей нечего ,не пойдет же она продавцом в Марию-Ра работать в случае увольнения.Да и информацию никто ей не предоставит.
Ну вот такой момент,она говорит о снижении выбросов с 90-х годов до 2015 года с 900000 тонн/год до 260000 тонн/год.Получается,что производственная деятельность была снижена в три с половиной раза(грубо).
Слишком уж круто при том что рост экономики хоть мизерный но есть.
Да и посчитать это просто,если хотя бы ЕВРАЗ представит свои данные по годам,а по углю каждый год рост и это тоже выбросы при открытых разработках.
_________
А в целом да.....ночью дышать нечем,это многие подтвердят.
Для глупых людей: посмотрите, из-за чего бывает превышение бензапирена. Машину, небось, имеете, да?
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123
16 0
Новость для тех, кто надумал уезжать. Оставайтесь люди добрый. Экология в Новокузнецке замечательная.Если вы уедите - кто тогда за копейки свое здоровье будет гробить на заводах?
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123
15 0
Для глупых людей: посмотрите, из-за чего бывает превышение бензапирена. Машину, небось, имеете, да?
Ну конечно, заводы тут вообще не при чем. Это все машины и курильщики задымили :)
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Венz
11 0
Что она ещё может сказать? Такой же подневольный человек. Приказали говорить,что чисто,вот и говорит. Это Ее работа.
Это не работа, а имитация работы, обман населения, при том за достойную зарплату и уютный кабинет.
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Венz
6 0
Полностью согласен , ведь проверяющие по ночам не ходят
А зачем им неприятности?
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Бусина
18 1
В последние годы вообще нет доверия не городской, не областной администрации!!!!!!!!!! Кое-кто сидит досиживает деньки до кончины, но сам не управляет...........и своих замов, и своих выдвинутых на мэров не контролирует.Люди бегут из губернии сломя голову, особенно молодежь.Сама бы уже давно уехала, осталось 3,5 года до пенсии, и рвану отсюда с детьми.Лунный ланшафт, и вонь тут останется только.Науправляли, эффективные менеджеры, но в основном в свой карман.
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888
8 0
Доме творческих союзов. С вопросами пришли известный учёный, профессор Сергей Тивяков, журналист Александр Белокуров, поэт Александр Маковский, поэтесса Людмила Буймова, юные корреспонденты из школы журналистики ЭКСПЕРТЫ ГОРОДА СОБРАЛИСЬ ))))
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?
16 0
опрос: нужен ли новокузнецку откровенный 3.14здешь и сколько это будут терпеть горожане
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местный-2
2 1
Для глупых людей: посмотрите, из-за чего бывает превышение бензапирена. Машину, небось, имеете, да?
Превышение в 29 раз было зафиксировано в шести случаях,то есть это не постоянная величина.
В средним,каждый день,на дорогах одинаковое количество машин.
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Читатель
2 0
Только и читаешь , что большие планы ....., а на самом деле дышим и будем дышать загазованным воздухом, а планы они останутся планами
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123
6 0
Фуууу, какая наглое и циничное вранье. Если Савина живет в гроде, то она должна знать, что как только на улице темнеет, то начинаются выбросы. В 20-00 выйти невозможно - дышать не чем, гарь и вонь промышленных газов! По утрам также частенько вонь стоит ужасная!
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Иван
6 0
А зачем им неприятности?
Точно , а отчет о проделанной работе, можно настрочить и дома на компе, бумага все стерпит , и зарплата на карточку с премией вовремя
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Заметка
5 0
Знаете, что я заметила? В "коментах" только безграмотные люди. Стыдно за Новокузнецк! ПТУ и завод - предел, да?))
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Иван Владимирович
2 3
Знаете, что я заметила? В "коментах" только безграмотные люди. Стыдно за Новокузнецк! ПТУ и завод - предел, да?))
Училка забыла где ее урок?
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Иван Владимирович
1 0
Заводы закрыли? ЗАКРЫЛИ! А значит и воздух чистый. И неибет!
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lex
1 0
Река томь скоро станет сточной канавой! Кто увлекается зимней рыбалкой видят сколько дряни сбрасывается втихую под лёд!
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