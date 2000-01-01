Бестселлер российского авторынка «Хёндай Солярис» подрожал сразу на 45 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газеты.Ru».

Теперь машина обойдется от 599 тысяч рублей. В начальную цену входит комплектация с двигателем 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил. Также имеются: две подушки безопасности, электроусилитель руля, ABS, EBD, системы мониторинга давления в шинах и помощи при старте в горку, антипробуксовочная система, регулировка сиденья водителя по высоте, воздуховоды к ногам задних пассажиров, аудиоподготовка, ЭРА-ГЛОНАСС.

В максимальной комплектации цена обновленного седана составит от 859 900 до 899 900 рублей.

Отмечается, что с момента появления на рынке продано больше 640 тыс. машин, причем 90 из них в самом «голодном» для российского авторынка 2016 году.