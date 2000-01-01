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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Самый популярный автомобиль в России подорожал на 45 тысяч рублей

Сегодня 06:00
1557
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
erlang.com.ru

Бестселлер российского авторынка «Хёндай Солярис» подрожал сразу на 45 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газеты.Ru».

Теперь машина обойдется от 599 тысяч рублей. В начальную цену входит комплектация с двигателем 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил. Также имеются: две подушки безопасности, электроусилитель руля, ABS, EBD, системы мониторинга давления в шинах и помощи при старте в горку, антипробуксовочная система, регулировка сиденья водителя по высоте, воздуховоды к ногам задних пассажиров, аудиоподготовка, ЭРА-ГЛОНАСС.

В максимальной комплектации цена обновленного седана составит от 859 900 до 899 900 рублей.

Отмечается, что с момента появления на рынке продано больше 640 тыс. машин, причем 90 из них в самом «голодном» для российского авторынка 2016 году.

Комментарии 6
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123
19 0
И много дураков, которые за лимон солярис берут?! -))))))) это фуфел, а не машина
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Евгений
7 3
Как это по нашему, по русски!!! Правый руль к ввозу запретили по наитупейшиму и надуманному поводу! Теперь будем наблюдать за ростом цен на леворукие ведра с кнопкой "ЭРА-ГЛОНАСС" У друга "Паджеро" 2014г.в. - левый руль... все обыскали))) кнопки нету)))
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лесной олень
0 6
Ой как прулеводы завозмущались!
Причем тут диллеры и сам Хундай, если курс рубля напоминает курс туалетной бумаги?
В деньгах (долларах) этот Солярис, как и другие марки, стоит примерно одинаково и не дорожает.
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алекс
1 0
Почему это Солярис-народная машина???не буду описывать что в нем плохо..но и то что хорошо. Я в нем не нашёл
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Шарю
0 0
Как это по нашему, по русски!!! Правый руль к ввозу запретили по наитупейшиму и надуманному поводу! Теперь будем наблюдать за ростом цен на леворукие ведра с кнопкой "ЭРА-ГЛОНАСС" У друга "Паджеро" 2014г.в. - левый руль... все обыскали))) кнопки нету)))
Глонасс ставят с 2017 года на все новые автомобили. Ясен йух, что нет никакого Глонасса на тачке 2014 года. Да и кнопки там не должно быть, службы вызываются автоматически при ДТП.

P.S. Проверочный код всегда 7.
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