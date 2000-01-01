В субботу, 18 февраля, Алексей Навальный приехал в Новосибирск, чтобы открыть свой предвыборный штаб. Визит политика сопровождался интересными заявлениями.

В Новосибирске политику будут помогать более 400 жителей, пишет «Тайга.инфо». В регионе планируется собрать в его поддержку более 7,5 тысячи подписей, уже есть 2,5 тысячи, но они не верифицированы. Как заявил Навальный, в Новосибирской области он надеется найти серьёзную поддержку.

— Мы хотим, чтобы регионы, города активнее участвовали в избирательной кампании, потому что у нас 20 лет никакой город, кроме Москвы, не решает вообще ничего. Мы изменим ситуацию, при которой только Москва и московская элита решают, как должны выглядеть выборы.

Затронул Алексей Навальный и вопросы внешней политики. Как отмечает «Экономика сегодня», оппозиционер сказал, что «Трамп наш» и сработаться с ним будет «легко». По мнению Навального, президент США и сам хочет наладить отношения с Россией.

Говоря о собственных отношениях с Россией, Навальный подчеркнул, что намерен вести избирательную кампанию на всей территории страны, но в Крыму и Грозном открывать штабы не собирается. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на оппозиционера, в Крыму и ряде других регионов Навальный ждёт большое «полицейское давление». А вот в Сибири до начала лета появится ещё несколько отделений. Так, в Кемеровской области будет два штаба, новокузнецкое отделение заработает в мае.

Возвращаясь к Новосибирску, Алексей Навальный упомянул и о коммунальном митинге, который прошёл в городе два раза и планируется снова, в марте. Новосибирск, по его мнению, наглядно демонстрирует, что смена власти в стране необходима.

— В этом смысле Новосибирск вообще передовой город — когда я вижу в Новосибирске на морозе митинги по проблеме ЖКХ, больше чем в Москве, я понимаю, что вот она, эта проблема, которая не может быть решена никаким образом, кроме президентских выборов, кроме смены власти в стране.

Как уже писал ВашГород.ру, не все встречали Алексея Навального в Новосибирске дружелюбно. Хотя яйцами и тортами, как в прошлые годы, не закидывали: активисты вышли к штабу с портретами оппозиционера и с плакатами «Вор должен сидеть в тюрьме». А двери штаба ночью обклеили провокационными стикерами.