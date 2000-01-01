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#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Трамп наш, «тарифный» митинг и Крым: о чём говорил Навальный на открытии штаба в Новосибирске

Сегодня 20:00
1404
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tayga.info

В субботу, 18 февраля, Алексей Навальный приехал в Новосибирск, чтобы открыть свой предвыборный штаб. Визит политика сопровождался интересными заявлениями.

В Новосибирске политику будут помогать более 400 жителей, пишет «Тайга.инфо». В регионе планируется собрать в его поддержку более 7,5 тысячи подписей, уже есть 2,5 тысячи, но они не верифицированы. Как заявил Навальный, в Новосибирской области он надеется найти серьёзную поддержку.

— Мы хотим, чтобы регионы, города активнее участвовали в избирательной кампании, потому что у нас 20 лет никакой город, кроме Москвы, не решает вообще ничего. Мы изменим ситуацию, при которой только Москва и московская элита решают, как должны выглядеть выборы.

Затронул Алексей Навальный и вопросы внешней политики. Как отмечает «Экономика сегодня», оппозиционер сказал, что «Трамп наш» и сработаться с ним будет «легко». По мнению Навального, президент США и сам хочет наладить отношения с Россией.

Говоря о собственных отношениях с Россией, Навальный подчеркнул, что намерен вести избирательную кампанию на всей территории страны, но в Крыму и Грозном открывать штабы не собирается. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на оппозиционера, в Крыму и ряде других регионов Навальный ждёт большое «полицейское давление». А вот в Сибири до начала лета появится ещё несколько отделений. Так, в Кемеровской области будет два штаба, новокузнецкое отделение заработает в мае.

Возвращаясь к Новосибирску, Алексей Навальный упомянул и о коммунальном митинге, который прошёл в городе два раза и планируется снова, в марте. Новосибирск, по его мнению, наглядно демонстрирует, что смена власти в стране необходима.

— В этом смысле Новосибирск вообще передовой город — когда я вижу в Новосибирске на морозе митинги по проблеме ЖКХ, больше чем в Москве, я понимаю, что вот она, эта проблема, которая не может быть решена никаким образом, кроме президентских выборов, кроме смены власти в стране.

Как уже писал ВашГород.ру, не все встречали Алексея Навального в Новосибирске дружелюбно. Хотя яйцами и тортами, как в прошлые годы, не закидывали: активисты вышли к штабу с портретами оппозиционера и с плакатами «Вор должен сидеть в тюрьме». А двери штаба ночью обклеили провокационными стикерами.

Комментарии 54
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мм
29 11
а куда он избираться собрался? ему же судимость прилепили?
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Авторитетное мнение
31 23
ВГ, вот вы конченные.. Без последнего абзаца прям нельзя было. А что о Путинге такого не пишете? Люди и не с такими плакатами о нем стоят!!
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аватар
Дон Хенаро 37584
24 36
ВГ, вот вы конченные.. Без последнего абзаца прям нельзя было. А что о Путинге такого не пишете? Люди и не с такими плакатами о нем стоят!!
Ничего страшного, страна должна знать своих "героев"...это проплаченные властью активисты....
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Дон Хенаро 37584
35 48
Очень круто, ждем в Новокузнецке! Все заходим на Навальный 2018 и ставим подписи за выдвижение!.
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Дон Хенаро 37584
23 22
а куда он избираться собрался? ему же судимость прилепили?
Судимость будет обжалована, судья читал один в один с прошлого приговора, что является грубейшим нарушением, уже проведена лингвистическая оценка приговора. Это лишний повод отменить данное постановление.
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!
20 27
Счас, рассерженных хомячков опять за Подвальным уведут. Потом до следующих выборов опять о нем слышно ничего не будет. А особо тупые хомячки получат свои двушечки - трешечки.
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Дон Хенаро 37584
30 32
Счас, рассерженных хомячков опять за Подвальным уведут. Потом до следующих выборов опять о нем слышно ничего не будет. А особо тупые хомячки получат свои двушечки - трешечки.
Сколько нынче запутинцам платят?
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я
16 26
пусть в укропию едит.там мозги этим крутит.
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К.
12 22
пусть в укропию едит.там мозги этим крутит.
Тем более, что его корни оттуда. Он сам признавал, что по генетике и по корням он больше украинец. Сестра его состоит в русофобской партии. Нет, действительно, те русские дураки, кто видит данного выдвиженца президентом России.:)
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аватар
Sv
29 21
Ещё один бездельник ломится к кормушке! Написали бы его послужной список, а то что он оппозиционер, ничем не говорит, только то что балабол очередной.
ответить
аватар
*
24 8
Ещё один бездельник ломится к кормушке! Написали бы его послужной список, а то что он оппозиционер, ничем не говорит, только то что балабол очередной.
И что вы предлагаете? Оставить на местах нынешних балоболов? Нужно хотя бы пытаться что-то менять. В такой огромной стране как наша не найдется ни одного человека, умнее и лучше, чем Путин? За нас сейчас делают выбор те, кто просто является отбросами общества, тунеядцами и проходимцами, нужно что-то с этим делать. Без контроля и страха потерять свои насиженные места они совсем уже обнаглели.
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аватар
*
12 11
пусть в укропию едит.там мозги этим крутит.
Вы бы истинно русский человек язык бы хоть родной подучили )))) едит ))))
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аватар
!
16 7
Дон Хенаро:
Сколько нынче запутинцам платят?
Ни разу не запутинец, но и не идиот, не замечающий что уши Лехи растут из той же конторы, из которой и ВВП миру явили.
ответить
аватар
555
21 13
И что вы предлагаете? Оставить на местах нынешних балоболов? Нужно хотя бы пытаться что-то менять. В такой огромной стране как наша не найдется ни одного человека, умнее и лучше, чем Путин? За нас сейчас делают выбор те, кто просто является отбросами общества, тунеядцами и проходимцами, нужно что-то с этим делать. Без контроля и страха потерять свои насиженные места они совсем уже обнаглели.
И что этот Навальный прямо передовик производства? Что такое блогер? Здоровый молодой мужик сидит дома в интернете - классная профессия! Раньше таких как раз тунеядцами и называли называли. Кстати,на какие шиши он и его семейка так безбедно существуют? Нашли умного и лучшего. Нечистый на руку проныра-оппозиционер, которого финансирует запад.
ответить
аватар
*
14 19
Ни разу не запутинец, но и не идиот, не замечающий что уши Лехи растут из той же конторы, из которой и ВВП миру явили.
Ну и что дальше? Путин вообще преемник Ельцина, вы видите хоть что-то общее в политике и отношении к населению? Ельцина можно много за что ругать, но только за то, что он не считал народ быдлом, которому нужно рот постоянно зытыкать, ему можно поставить памятник. Единственный лидер, при котором мы действительно могли свободно, не боясь сесть в тюрьму, выражать свое мнение. Да, мы были нищими, но свобода гораздо большая ценность, чем деньги. А сейчас нищие и загнанные в рамки "по двое не собираться", про разгул коррупции и полное бесправие я вообще молчу.
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Настя
10 8
Вы бы истинно русский человек язык бы хоть родной подучили )))) едит ))))
Вы тоже - не идеал. Ни одного знака препинания. В двух предложениях или даже в одном (кто вас разберёт) три ошибки. Если делаете кому-либо замечания по правописанию, то сами будьте безупречны.
ответить
аватар
*
17 13
И что этот Навальный прямо передовик производства? Что такое блогер? Здоровый молодой мужик сидит дома в интернете - классная профессия! Раньше таких как раз тунеядцами и называли называли. Кстати,на какие шиши он и его семейка так безбедно существуют? Нашли умного и лучшего. Нечистый на руку проныра-оппозиционер, которого финансирует запад.
По вашему работают только те, кто лопатой машет? Ничуть не умаляю важность физического труда, но умственный труд не менее ценен. Раньше писали на бумаге, сейчас в интернете. Или вы предлагаете по-старинке на бересте? В общем, вы можете думать что вам вздумается, никто вас не заставляет любить Навального, но другим не мешайте интересоваться кем-то другим, кроме вашего драгоценного Путина.
ответить
аватар
*
6 12
Вы тоже - не идеал. Ни одного знака препинания. В двух предложениях или даже в одном (кто вас разберёт) три ошибки. Если делаете кому-либо замечания по правописанию, то сами будьте безупречны.
Дак я и не утверждаю, что истинно русский. Вообще-то мой родной язык - татарский. ))) Да к тому же, пунктуация это менее серьезная ошибка, чем орфография, мы это еще со школы знаем. Кому нужно, тот разберет ))
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Дон Хенаро 37584
15 21
Ну и что дальше? Путин вообще преемник Ельцина, вы видите хоть что-то общее в политике и отношении к населению? Ельцина можно много за что ругать, но только за то, что он не считал народ быдлом, которому нужно рот постоянно зытыкать, ему можно поставить памятник. Единственный лидер, при котором мы действительно могли свободно, не боясь сесть в тюрьму, выражать свое мнение. Да, мы были нищими, но свобода гораздо большая ценность, чем деньги. А сейчас нищие и загнанные в рамки "по двое не собираться", про разгул коррупции и полное бесправие я вообще молчу.
Согласен с каждым словом...сейчас читаю статью на "Новой" 17 февраля в Минске прошла самая массовая акция протеста за последние годы — «Марш рассерженных белорусов»...
Если даже в такой тоталитарной стране как Белоруссия, на площадь отстаивать свои права вышли 5000 человек, которые не побоялись бросить власть диктатору,который может или сгноить в тюрьме или расстрелять,то доколе будет терпеть русский человек? Такие вещи как больше трех не собираться, например? Воровство и беззаконие во всех ветвях власти? Прогнившая судебная власть....перечислять можно очень долго...
Люди,неужели вам не надоело что путинская власть обращается с вами как со скотом?
Особенно мне понравилось окончание статьи...

"17 февраля в Минске отчетливо пахло весной. Прогнозы горе-аналитиков совпали с прогнозами Белгидромета. Первые обещали 150—200 человек, а пришли пять тысяч. Вторые обещали дождь, но было тепло. А дальше будет еще теплее. И народу будет еще больше. Белорусы всё вспомнили."

А вспомнят ли когда-нибудь россияне что они Россияне?...
Впереди весна, друзья...17 год...история заканчивает круг...
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Настя
11 7
Дак я и не утверждаю, что истинно русский. Вообще-то мой родной язык - татарский. ))) Да к тому же, пунктуация это менее серьезная ошибка, чем орфография, мы это еще со школы знаем. Кому нужно, тот разберет ))
С детства мы знаем, что знаки препинания - очень важные знаки. Помните из мультфильма: "Казнить нельзя помиловать"? Всего одна запятая решала - жить или не жить.:))) И национальность уже не поможет отвертеться.:)))
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Евгенич
15 12
Вы реально думаете, что при смене власти станете лучше жить??? И лёшик кормящийся из за бугра сделает вашу жизнь как в эвропе???
Что то мне это очень напоминает... 2014 год, братскую страну! Они щас свободны! Они в европе! Они сменили власть! И всем довольны!!!
Это сугубо моё мнение!
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Дон Хенаро 37584
15 20
С детства мы знаем, что знаки препинания - очень важные знаки. Помните из мультфильма: "Казнить нельзя помиловать"? Всего одна запятая решала - жить или не жить.:))) И национальность уже не поможет отвертеться.:)))
Не уводите тему данного топика в сторону банальной орфографии...речь идет о будущем страны
ответить
аватар
555
26 12
По вашему работают только те, кто лопатой машет? Ничуть не умаляю важность физического труда, но умственный труд не менее ценен. Раньше писали на бумаге, сейчас в интернете. Или вы предлагаете по-старинке на бересте? В общем, вы можете думать что вам вздумается, никто вас не заставляет любить Навального, но другим не мешайте интересоваться кем-то другим, кроме вашего драгоценного Путина.
А передовиками производства могут стать только рабочие без квалификации? Сразу видно, что на заводах вы никогда не работали и понятия не имеете, как они функционируют. Не удивительно, что вам приглянулся такой кандидат.) Никто не мешает вам восхищаться им, только ведь и остальным никто не мешает критиковать данного блогера с уголовным прошлым. У всех граждан России равные права, не правда ли?)))
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аватар
Дон Хенаро 37584
17 17
Вы реально думаете, что при смене власти станете лучше жить??? И лёшик кормящийся из за бугра сделает вашу жизнь как в эвропе???
Что то мне это очень напоминает... 2014 год, братскую страну! Они щас свободны! Они в европе! Они сменили власть! И всем довольны!!!
Это сугубо моё мнение!
Если бы Путин не сунулся в дела одной братской страны, то дела бы там сейчас шли отлично. Поэтому не надо ля-ля...вникните в суть вопроса, с чего все начиналось и почему народ вышел на Майдан и вам сразу станет все понятно....
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Настя
4 2
Дон Хенаро:
Не уводите тему данного топика в сторону банальной орфографии...речь идет о будущем страны
Вы не по адресу обратились. Тему орфографии подняла не я.:)))
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Дон Хенаро 37584
4 4
Дон Хенаро:
Не уводите тему данного топика в сторону банальной орфографии...речь идет о будущем страны
Точнее пунктуации...а то сейчас толпа филологов набежит...
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Настя
23 11
Дон Хенаро:
Точнее пунктуации...а то сейчас толпа филологов набежит...
А вы хозяин данной темы и ревностно следите за её посетителями? Не слишком ли много на себя взяли? Может быть вам ещё за это кое-кто приплачивает? Лёша Навальный, например?:)))
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Евгенич
10 13
Дон Хенаро:
Если бы Путин не сунулся в дела одной братской страны, то дела бы там сейчас шли отлично. Поэтому не надо ля-ля...вникните в суть вопроса, с чего все начиналось и почему народ вышел на Майдан и вам сразу станет все понятно....
Другого ответа я и не ожидал от вас услышать! Пу везде виноват. Вы сами то вникли что там произошло? Украиной правит не путин.
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*
16 7
С детства мы знаем, что знаки препинания - очень важные знаки. Помните из мультфильма: "Казнить нельзя помиловать"? Всего одна запятая решала - жить или не жить.:))) И национальность уже не поможет отвертеться.:)))
Да дело-то не в знаках препинания, а в том, что я негавижу людей, которые уничижительно отзываются о других народах, странах. Обычно не делаю акцент на правописании, особенно в интернете. Понимаю, что мы не диктант пишем, но вот к таким "истинным арийцам", у меня индивидуальный подход. Мимо расистских высказываний не могу пройти мимо и не собираюсь этого делать. Любому, кто позволяет себе говорить укропия, пиндоссия, черно...е и т.д., готов плюнуть в м... эм, лицо. Такие люди должны быть наказаны.
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Дон Хенаро 37584
11 16
А вы хозяин данной темы и ревностно следите за её посетителями? Не слишком ли много на себя взяли? Может быть вам ещё за это кое-кто приплачивает? Лёша Навальный, например?:)))
Ну точно! Кто мне только не приплачивает...по мнению некоторых комментаторов...и Госдеп, и Верховная Рада...и вот теперь Лёха Навальный...))))
Гражданочка, я всего лишь проявляю СВОЮ гражданскую позицию...совершенно бесплатно, представляете такое?
А по поводу орфографии-пунктуации...зачем плодить оффтоп?...ну давайте мы тут сейчас еще например обсудим что лучше в борще майонез или сметана...?)))
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Евгенич
8 14
Кстати... А что у нвс рвзве запрещено собираться больше 3-х??? Постоянно кто то митингует... И вроде никто их с дубинками не гоняет!
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*
6 16
А передовиками производства могут стать только рабочие без квалификации? Сразу видно, что на заводах вы никогда не работали и понятия не имеете, как они функционируют. Не удивительно, что вам приглянулся такой кандидат.) Никто не мешает вам восхищаться им, только ведь и остальным никто не мешает критиковать данного блогера с уголовным прошлым. У всех граждан России равные права, не правда ли?)))
Да я особой критики не вижу, просто оскорбления и ничем не подкрепленные домыслы. Да и вообще любой кандидат после панамского доклада, выглядит мальчиком по сравнению с вашим принцем на белом коне ))) Но повторюсь, любите на здоровье, если вас все устраивает. Меня не устраивает, поэтому я буду искать альтернативы, а не сидеть на пятой точке ровно, как бы вам этого не хотелось. "А помойное корыто - хорошо, хоть и не мыто" вот ваш лозунг :)
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Дон Хенаро 37584
11 5
Ну я далеко за примером не пойду....свежая новость из Владивостока...

"Во Владивостоке задержали организаторов акции против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на иномарки, передает Интерфакс.

Как сообщили в управлении МВД по Приморью, задержаны шесть человек. На участников акции составили административные протоколы за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«Двое организаторов уже оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. Судебные заседания в отношении остальных четверых еще продолжаются», — рассказали в полиции."

Надеюсь пояснять что за закон по установке Эра-Глонасс пояснять не нужно? И что он значит для Хабаровска и Владивостока?
ответить
аватар
*
5 19
А передовиками производства могут стать только рабочие без квалификации? Сразу видно, что на заводах вы никогда не работали и понятия не имеете, как они функционируют. Не удивительно, что вам приглянулся такой кандидат.) Никто не мешает вам восхищаться им, только ведь и остальным никто не мешает критиковать данного блогера с уголовным прошлым. У всех граждан России равные права, не правда ли?)))
А кто по вашему передовики производства? Не поверю, что о менеджерах думали, когда писали. Как завод функционирует прекрасно знаю, а также знаю, что думают производственники об администрации, и не нужно меня переубеждать, что это не так. )) Только интересно, долго ли протянет производство без администрации, особенно в такой бюрократической стране как Россия? Поэтому все профессии нужны, все профессии важны, и даже блогеры кому-то интересны, представляете?
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аватар
Историк
0 10
Всякие Подвальные нужны, что бы в час Х их за шкирку посадили на трон, а они бы сказали - ну все господа, мир! Никакой охоты на ведьм, давайте жить дружно и прочую муету для охлоса.
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мм
6 3
Дон Хенаро:
Судимость будет обжалована, судья читал один в один с прошлого приговора, что является грубейшим нарушением, уже проведена лингвистическая оценка приговора. Это лишний повод отменить данное постановление.
обжаловать, не значит отменить
де факто он судим. хоть приговор в силу и не вступил
и вангую, что приговор вряд ли отменят
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Артём 7283
4 14
я не поддерживаю многое из того, что говорит и предлагает Навальный, однако, при возможности голосовать (я живу за границей) - я проголосую за Навального или другого альтернативного кандидата.
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аватар
)
9 3
Артём:
я не поддерживаю многое из того, что говорит и предлагает Навальный, однако, при возможности голосовать (я живу за границей) - я проголосую за Навального или другого альтернативного кандидата.
Конечно, живя за границей, можно за кого угодно проголосовать. Отдуваться же и нести бремя правления неудачного президента будут другие .
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Артём 7283
3 11
ну живущие в России даже своё тело поленились довести до выборов в Думу.

Зато трепаться про всё и всех, возмущаться и мечтать о светлом будущем - это завсегда.
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)
5 1
Артём:
ну живущие в России даже своё тело поленились довести до выборов в Думу.

Зато трепаться про всё и всех, возмущаться и мечтать о светлом будущем - это завсегда.
Можно подумать, что в любимой вашей "загранице" все сто процентов своё тело доносят до кабинок. Там 25 процентов пришедших голосовать - олимпийский рекорд.
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Артём 7283
3 8
мой друг, вас что не устраивает ?
альтернатива и конкуренция должна быть, должны быть изменения. Не нравится Навальный ? Голосуйте за Путина, а агитация и свобода слова не запрещена, мы не на Украине.
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ого
5 5
Ну нифига себе - хренарка возбудился ...
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хожу-брожу
5 0
Тем более, что его корни оттуда. Он сам признавал, что по генетике и по корням он больше украинец. Сестра его состоит в русофобской партии. Нет, действительно, те русские дураки, кто видит данного выдвиженца президентом России.:)
Можно подумать что в 90-е кто-то Путина видел президентом.
ответить
аватар
хожу-брожу
0 0
Тем более, что его корни оттуда. Он сам признавал, что по генетике и по корням он больше украинец. Сестра его состоит в русофобской партии. Нет, действительно, те русские дураки, кто видит данного выдвиженца президентом России.:)
Можно подумать что в 90-е кто-то Путина видел президентом.
ответить
аватар
хожу-брожу
9 0
Другого ответа я и не ожидал от вас услышать! Пу везде виноват. Вы сами то вникли что там произошло? Украиной правит не путин.
Иногда все-таки головой пытайтесь думать, а не телевизором.
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Гость
10 0
а куда он избираться собрался? ему же судимость прилепили?
В Роиссе полдумы с судимостями, и что ? а путин вагонами тырил ! уголовное дело потеряли и вот тебе президент !!!!
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аватар
Митрич
0 0
Дон Хенаро:
Ничего страшного, страна должна знать своих "героев"...это проплаченные властью активисты....
Конечно, Хренара! Не забудь при этом сказать что все они на довольствии у власти... :-)))
Вот ты сам, Хренара - дуб дубом: несешь свой бред и искренне веришь что кому-то он прокатит... А с какого бодуна стороннему наблюдателю должно показаться что это именно они проплаченные, а не ты? :-)))
Однако, много тебе чести говорить о тебе... Лучше уж о твоем Наср...льном поговорим....
Почитал я его сайтец (по твоей, к слову, наводке!)... Устойчивое впечатление уровня 8-го класса средней школы: одни сплошные лозунги и НИ СЛОВА СУТИ! Ни одной мало-мальски понятной программы, А КАК ИМЕННО все это достигать что он там напророчил...
Я-то, собственно, ничуть не удивлен, ибо что такое Навальный - примерно себе представляю, а с твоей подачи лишний раз в этом убедился... Думаю, что убедятся и другие, коих ты с такой помпой и упрямством активно "сватаешь" на его сайт. Искренне надеюсь, что такое чмо как он не только не станет президентом, но даже близко к избирательной кампании не подойдет.
Так что с ним все более-менее ясно, а вот с тобой..... :-))))

---------------------------------
Так, в Кемеровской области будет два штаба, новокузнецкое отделение заработает в мае.
---------------------------------

А-а, так вот где и когда наконец-то можно будет выловить Хренару: выловить и кастри...... (сорри!) посмотреть на этого индивида "вживую", а то только на форуме и слышим.... :-)))
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аватар
Митрич
0 0
В Роиссе полдумы с судимостями, и что ? а путин вагонами тырил ! уголовное дело потеряли и вот тебе президент !!!!
Свечку уже затушил или все еще горит? :-)))))
ответить
аватар
Митрич
0 0
Артём:
я не поддерживаю многое из того, что говорит и предлагает Навальный, однако, при возможности голосовать (я живу за границей) - я проголосую за Навального или другого альтернативного кандидата.
Дай-то Бог чтобы тебя лишили права голосовать.... Ибо нехрен... :-)))
ответить
аватар
Митрич
0 0
Можно подумать что в 90-е кто-то Путина видел президентом.
Не видели, согласен.... Во многом приняли Путина как "темную лошадку", наугад. Только его отличие тогдашнего от сегодняшнего Навального заключается в том, что все прекрасно видят и осознают что собой представляет Навальный. И проголосовать за него тождественно равносильно тому чтобы быть либо круглым идиотом, полагая что "протестное" голосование сегодня может привести к чему угодно, но не к украинскому сценарию, либо отъявленным обдолбанным либерастом как Хренара, который опять же, одно из двух: либо лопух, либо хладнокровный циник, имеющий со своих "убеждений" вполне ощутимые дивиденды....
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аватар
Роки
0 0
Все мои знакомые за Новального. И тут больше не то что он самый передовой. тут просто все против Пу! Люди хотят перемен в лучшую сторону. Пу этого не смог, а скорей наоборот. давайте следующего. лично я за него.
ответить
аватар
Митрич
0 0
Дон Хенаро:
Ну я далеко за примером не пойду....свежая новость из Владивостока...

"Во Владивостоке задержали организаторов акции против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на иномарки, передает Интерфакс.

Как сообщили в управлении МВД по Приморью, задержаны шесть человек. На участников акции составили административные протоколы за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«Двое организаторов уже оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. Судебные заседания в отношении остальных четверых еще продолжаются», — рассказали в полиции."

Надеюсь пояснять что за закон по установке Эра-Глонасс пояснять не нужно? И что он значит для Хабаровска и Владивостока?
Девочки, мы вам не мешаем? :-)))))

Але, Хренара, мы здесь..... Ау! :-)))))

Как бы тебе помягШе сказать: не сочти за невежество, но.... есть такие, коим нужно пояснить этот пресловутый "закон" по установке"...... :-))))
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аватар
хожу-брожу
0 0
Все мои знакомые за Новального. И тут больше не то что он самый передовой. тут просто все против Пу! Люди хотят перемен в лучшую сторону. Пу этого не смог, а скорей наоборот. давайте следующего. лично я за него.
Верно сказано Путин уже не тянет, нужен другой.
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аватар
678
0 0
Весна в сибири близко наверное. алешенька возбудился. Что, митрич, опять обострение?
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