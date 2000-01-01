ГУ МЧС по Кемеровской области советует водителям не отправляться в дальние поездки в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В понедельник, 20 февраля, в Кузбассе ожидается снег, метели. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 22 метров в секунду. На дорогах ухудшение видимости, снежные заносы, гололедица.

Спасатели рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от передвижения на личном транспорте на дальние расстояния. Если же поездку отложить нельзя, водителей призывают быть внимательными и осторожными в условиях ухудшения видимости, избегать резких манёвров.

При движении учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололёда. Выбирайте скорость движения, дистанцию, а также боковой интервал, исходя из конкретных погодных условий, — отмечают специалисты ведомства.

Автомобилистам также советуют соблюдать осторожность при передвижении возле зданий и при парковке возле них автомобилей — в связи с риском схода снежно-ледяных масс с крыш.