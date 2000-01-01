В полиции рассказали, сколько заявлений на мебельный магазин подали кузбассовцы.

Напомним, кузбассовцы массово жалуются на компанию «Оланд», которая продаёт мебель. Организация якобы не доставляет покупателям товар, а потом и вовсе переезжает в другие города. Редакция взяла официальный комментарий по этому поводу у полиции.

«В дежурную часть управления МВД России по г. Новокузнецку и управления МВД России по г. Кемерово поступило 29 сигналов от граждан с жалобами на действия организации по продаже мебели. В настоящее время по данным сообщениям сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили ВашГород.ру в областном ГУ МВД.

По окончании проверки полиция примет процессуальное решение.

Ранее читательница пожаловалась ВашГород.ру на то, что магазин «Оланд» обманул её на 80 000 рублей.