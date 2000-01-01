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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Мебельный магазин обманывает кузбассовцев: комментарий полиции

Сегодня 09:39
3311
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://soverkon.ru

В полиции рассказали, сколько заявлений на мебельный магазин подали кузбассовцы.

Напомним, кузбассовцы массово жалуются на компанию «Оланд», которая продаёт мебель. Организация якобы не доставляет покупателям товар, а потом и вовсе переезжает в другие города. Редакция взяла официальный комментарий по этому поводу у полиции.

«В дежурную часть управления МВД России по г. Новокузнецку и управления МВД России по г. Кемерово поступило 29 сигналов от граждан с жалобами на действия организации по продаже мебели. В настоящее время по данным сообщениям сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили ВашГород.ру в областном ГУ МВД.

По окончании проверки полиция примет процессуальное решение.

Ранее читательница пожаловалась ВашГород.ру на то, что магазин «Оланд» обманул её на 80 000 рублей.

Комментарии 1
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Рысь
14 0
С уставным капиталом компании - 10 000 рублей людям ничего не достанется. К сожалению, деньги вернуть вряд ли получится, хоть и выиграют суд.
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