У жителей Новокузнецка есть возможность стать героями невероятных сюжетов.

Что делать, если увидел динозавра? А приведение? А если перевернулся грузовик с деньгами, или с экрана телевизора во время новогоднего поздравления вам протялу руку президент России? Ответ один — фотографироваться! Ведь это уникальные 3D картины.

В наше время фотографии настолько вошли в обиход современного человека, что не уметь позировать перед объективом фотокамеры считается «дурным тоном». На выставке 3Д картин имеется возможность полностью раскрепоститься перед камерой, дурачиться и наслаждаться процессом.

Приходить туда нужно веселой компанией с друзьями или с семьей, от самых маленьких, до самых взрослых, но главное обязательно с фотоаппаратом. Хотя сегодня уже трудно представить человека без него, они у каждого в телефоне и на выставке этого вполне достаточно.

Посетив выставку, вы окунётесь в самые невероятные сюжеты и сможете сразиться с акулой, укротить огромного динозавра, прыгнуть с парашютом, стать звездой и пройтись по ковровой дорожке или осуществить свою новогоднюю мечту и пожать руку самому В.В. Путину!

Выставка будет проходить по адресу ул. Тольятти 27а ТРК «Глобус» ежедневно с 11:00 до 20:00 Подробности можно узнать по телефону +7 902 983 99 15.

Вход: взрослый — 200 р., детский (от 4 до 12 лет) — 150 р., дети до 4-х лет — бесплатно.

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