Председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Ирина Савина рассказала, действительно ли в выходные дни новокузнецкие заводы выключают очистные сооружения.

Комитет охраны окружающей среды регулярно делает замеры вредных веществ в атмосфере. Среди горожан нередко ходят слухи, что в выходные выбросы никто не контролирует, и предприятия «творят, что хотят».

Однако на деле последний замер загрязнения Комитет делает в субботу, в 19.00. В следующий раз воздух исследуют уже в понедельник, в 06.00. И, если предприятия действительно бы выключали свои установки, до понедельника вредные вещества бы не рассеялись. Об этом Ирина Савина рассказала на встрече с горожанами 17 февраля.

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