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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Новокузнецкие заводы выключают очистные сооружения в выходные: так ли это на самом деле

Сегодня 10:06
1638
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Ирина Савина рассказала, действительно ли в выходные дни новокузнецкие заводы выключают очистные сооружения.

Комитет охраны окружающей среды регулярно делает замеры вредных веществ в атмосфере. Среди горожан нередко ходят слухи, что в выходные выбросы никто не контролирует, и предприятия «творят, что хотят».

Однако на деле последний замер загрязнения Комитет делает в субботу, в 19.00. В следующий раз воздух исследуют уже в понедельник, в 06.00. И, если предприятия действительно бы выключали свои установки, до понедельника вредные вещества бы не рассеялись. Об этом Ирина Савина рассказала на встрече с горожанами 17 февраля.

Ранее ВашГород.ру сообщал, как в Новокузнецке изменилась экологическая обстановка.

Комментарии 23
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123
40 1
Хаха. А вонючий тошнотворный дым на Запсибе который каждый день плавно накрывает Центр - это просто туман. У нас все ОК. Только дышать - голова болит почему то :(
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Павел Фомин
16 10
Хаха. А вонючий тошнотворный дым на Запсибе который каждый день плавно накрывает Центр - это просто туман. У нас все ОК. Только дышать - голова болит почему то :(
Частники печки топят, и эти печки выбрасывают бензопирен. в 23 раза превышающий ПДК!
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Бусина
17 0
А откуда тогда вонь на Запсибе???? И по утрам в будни, что дышать не возможно???? Откуда вонь в выходные?????
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123
11 6
А откуда тогда вонь на Запсибе???? И по утрам в будни, что дышать не возможно???? Откуда вонь в выходные?????
Это машины, курильщики и печки в частном секторе :)
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Скептик
30 0
Откройте глаза и посмотрите. Все производства без исключения по ночам сбрасывают в атмосферу все что днём видно будет. Очистные сооружения хоть и есть у гигантов, но либо старые и неэффективные. Либо не обслуживаются из-за дороговизны т.е. неэффективные.
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Ева
14 0
Да эти газоочистки вообще редко работают и не справляются с вредными выбросами.Запихали в один город столько вредных заводов(((
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лесной олень
1 9
Вы все неграмотные дилетанты. Не разбирающиеся в аспирации и газоочистке.
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?
16 0
опрос: нужен ли новокузнецку откровенный 3.14здешь и сколько это будут терпеть горожане
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555
19 0
Вы все неграмотные дилетанты. Не разбирающиеся в аспирации и газоочистке.
Нам и не надо в них разбераться,факт на лицо,чернота и вонь стоит над городом постоянно
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Кот
20 0
Независимых экспертов и журналистов с другого региона пригласить , чтоб никто не знал о их приезде. Они то и расскажут потом всю правду. А эта чучунддра сидит на взятках от этих же предприятий , и если пикнет то Ее выгонят и другую поставят, и это всегда было так.
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Кузня родная 3149
23 0
Ирина скажите откуда у вас новый Hyuinday, и квартира у дочки??? Не пожертвования ли Евраза за чистый воздух???
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читатель
0 4
Хаха. А вонючий тошнотворный дым на Запсибе который каждый день плавно накрывает Центр - это просто туман. У нас все ОК. Только дышать - голова болит почему то :(
Вы не забывайте про один маленький нюанс, город находится в котловине, и если ветер незначительный или отсутствует, то естественно мы все начинаем чувствовать.
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Toni42
1 12
Одно из основных внутренних требований ЕВРАЗ это именно экология. Не надо гнать бочку. Основное загрязнение это авто и дым от сжигания угля, и не малый вклад это частники!! Благодаря АмануГТ труба с газом обошла нашу область стороной, при лоббирование угля как наверное единственного значительного дохода области
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Фекла
3 0
Вы знаете сколько денег надо чтобы заменить изношенный фильтр плюс комплектующие ? У них на заводах так сказать правый и левый рукав отдачи хрени , один через фильтра другой на прямую , переключение с пульта нажатием кнопки , Поппробуй за руку поймать ?
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Анонимный пользователь
13 0
Самое смешное, что если делать замеры в 19:00 и в 6:00 то действительно можно ничего и не обнаружить. Так как такие замеры делаются в конце рабочей смены, когда основная работа уже закончена. А основной дым и запах со стороны зсмк это 01-03 часа ночи и к утру уже все рассеивается и многие даже не замечают, что то было ночью. Только оперативная бригада, которая будет работать круглосуточно и выезжать на замеры по первому звонку... еще может что то поймать. А если замеры делать по графику, с предоставлением копии графика на предприятия, то никогда и ничего не найдут.
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Венz
7 0
Вы не забывайте про один маленький нюанс, город находится в котловине, и если ветер незначительный или отсутствует, то естественно мы все начинаем чувствовать.
Для того, чтобы что-то плохое и вредное появилось в котловине - это плохое и вредное надо кому то туда пустить!
А не будут пускать - и не будет бензопирена и хлористого водорода, с диким превышением ПДК. Не печки же его выделяют.
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Венz
3 0
Вы знаете сколько денег надо чтобы заменить изношенный фильтр плюс комплектующие ? У них на заводах так сказать правый и левый рукав отдачи хрени , один через фильтра другой на прямую , переключение с пульта нажатием кнопки , Поппробуй за руку поймать ?
Поймать то можно, но нужно сильно захотеть.
На пример, поставить опломбированные комитетом по охране воздушной среды и экологии, или прокуратурой, или ангелом небесным, приборы мониторинга выбросов. При этом исключить шунтирование.
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TigerShot89 9214
16 0
Самое смешное, что если делать замеры в 19:00 и в 6:00 то действительно можно ничего и не обнаружить. Так как такие замеры делаются в конце рабочей смены, когда основная работа уже закончена. А основной дым и запах со стороны зсмк это 01-03 часа ночи и к утру уже все рассеивается и многие даже не замечают, что то было ночью. Только оперативная бригада, которая будет работать круглосуточно и выезжать на замеры по первому звонку... еще может что то поймать. А если замеры делать по графику, с предоставлением копии графика на предприятия, то никогда и ничего не найдут.
Обычно начинается даже не ночью, а примерно после 21-22ч вечера))) И это как раз ощущают жители вечером, когда приходят домой, открывают окна и смотрят телевизоры под эту вонь...И естественно в это время никто не будет делать замеры.
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nadin
0 0
Откройте глаза и посмотрите. Все производства без исключения по ночам сбрасывают в атмосферу все что днём видно будет. Очистные сооружения хоть и есть у гигантов, но либо старые и неэффективные. Либо не обслуживаются из-за дороговизны т.е. неэффективные.
Я полностью согласна,по выходным дням в Кузнецком районе особенно по ночам нечем дышать,а если открыть окно,то утром встанешь с огромной головной болью.
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Запсибовец с многолетним стажем
3 0
Запсиб всегда очень любил загрязнять окружающую среду ночью и на выходные. Не думаю, что сейчас его поведение резко изменилось.
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Новокузнецк
0 0
Вы редакция называете слухами плохую экологию, и то что эта экология в декабре 2016 - январе 2017 была плохая? А кто мешал Комитету по экологии оперативнее реагировать на такие сообщения? В более ранних своих постах, с указанием дат и времени, я сообщал, где, когда, во сколько и примерно чем пахло? И что, комитет на это отреагировал? Нет. Он по видимому ждал, как это принято официального письма. Так что не называйте слухами информацию об ухудшении экологии, даже если этому нет подтверждения официального. Как видно, комитет по экологии не очень расторопен. В феврале 2017 экология немного улучшилась за счет ветренной погоды. И еще раз повторю, очень часто предприятия делают выбросы в вечернее - ночное время. Комитету по экологии необходимо быть более расторопными в контроле в различных частях города Новокузнецк.
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Новокузнецк
0 0
TigerShot89:
Обычно начинается даже не ночью, а примерно после 21-22ч вечера))) И это как раз ощущают жители вечером, когда приходят домой, открывают окна и смотрят телевизоры под эту вонь...И естественно в это время никто не будет делать замеры.
И даже не после 21 - 22, а еще раньше. Например после 17:00 в один из дней января 2017 в Новоильинском районе был ужасный промышленный смог.
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lex
0 0
Вы не забывайте про один маленький нюанс, город находится в котловине, и если ветер незначительный или отсутствует, то естественно мы все начинаем чувствовать.
Вы тоже не забывайте, что нет КМК. От Запсиба осталась 50%. Предприятий города простаивают. Но вони не убавилось! Так о каких очистных идёт речь?
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