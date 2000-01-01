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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Кузбассовца осудили за избиение трёхлетнего ребёнка

Сегодня 10:21
1328
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
trassae95.com

Жителя Кемеровской области наказали за побои, нанесённые своему трёхлетнему сыну.

ЧП произошло в Крапивинском районе. Мужчина избил ребёнка, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбудили уголовное дело и направили в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

При рассмотрении дела в суде специалист органа опеки и попечительства, представлявший малолетнего потерпевшего, вопреки его интересам заявил безосновательное ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемым, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что в 2015 году мужчина уже был осуждён за причинение побоев этому же ребёнку. Тогда его освободили от наказания. Однако прокурор счёл основания для освобождения нереабилитирующими и обжаловал незаконное судебное решение о прекращении уголовного дела. Оно было отменено. При повторном рассмотрении дела обвиняемого приговорили к наказанию. Суд взыскал с отца компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Специалист и начальник районного отдела опеки и попечительства привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Комментарии 3
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ххх
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О да, справедливость восторжествовала, аж 5 тысяч штрафа. Потом этот ребенок вырастет и прирежет папку-алкаша, который у него детство украл. А все вокруг скажут-ах,ах, ну как же так? Родного отца? Ведь он его вырасти и воспитал!
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Гость
0 0
Ну зато сейчас карательные органы разойдутся !!! И ребёнка отберут !
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