Жителя Кемеровской области наказали за побои, нанесённые своему трёхлетнему сыну.

ЧП произошло в Крапивинском районе. Мужчина избил ребёнка, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбудили уголовное дело и направили в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

При рассмотрении дела в суде специалист органа опеки и попечительства, представлявший малолетнего потерпевшего, вопреки его интересам заявил безосновательное ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемым, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что в 2015 году мужчина уже был осуждён за причинение побоев этому же ребёнку. Тогда его освободили от наказания. Однако прокурор счёл основания для освобождения нереабилитирующими и обжаловал незаконное судебное решение о прекращении уголовного дела. Оно было отменено. При повторном рассмотрении дела обвиняемого приговорили к наказанию. Суд взыскал с отца компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Специалист и начальник районного отдела опеки и попечительства привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.