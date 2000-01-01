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В Новосибирск пришло долгожданное потепление

Школьную программу в России предлагают дополнить новыми уроками

Сегодня 10:46
2431
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn11.img22.ria.ru

В российских школах хотят ввести новый курс.

Речь идёт об уроках профориентации. Возможность их внедрения в образовательных организациях рассматривают в Госдуме. Обращение с просьбой ввести в школах курс профориентации уже направлено в Министерство образования и науки, пишет SU.

Представители молодёжного парламента уверены: школьникам нужно помочь в выборе профессии и рассказать о востребованных вакансиях. В настоящее время, по словам председателя организации Натальи Кувшиновой, системно вопрос профориентации на образовательных площадках никак не решается. Соответствующие курсы, уверена она, помогут решить проблему неинформированности учеников о реальном положении дел на рынке труда.

Комментарии 17
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stek
25 3
В Советское время были УПК (учебно-производственные комбинаты) и очень многим они помогли при выборе профессии.... Но наши либерасты всё порушили в свое время....
ответить
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я есть M
26 2
Рассказать о востребованных вакансиях - это о "менеджерах по продажам"? Короткий курс получится. Может, попробовать рабочие места создать, инвестировать в промышленность и технологии, ослабить удавку на аграриях, а там уж школьники сами разберутся?
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3
10 4
ватка не понимает, что это очередная имитация деятельности. при каждой школе создадут еще 5 фиктивных рабочих мест и будут дурить ваш моск, высасывая баблишко из бюджетов.
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Алеша Новокузнецкий
1 7
ватка не понимает, что это очередная имитация деятельности. при каждой школе создадут еще 5 фиктивных рабочих мест и будут дурить ваш моск, высасывая баблишко из бюджетов.
У тебя уже видно моск высасали
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Миша
6 0
Рассказать о востребованных вакансиях - это о "менеджерах по продажам"? Короткий курс получится. Может, попробовать рабочие места создать, инвестировать в промышленность и технологии, ослабить удавку на аграриях, а там уж школьники сами разберутся?
Что означает " рабочие места создать, инвестировать в промышленность и технологии"? Из бюджета выделить деньги банкам и бизнесу для того, чтобы они дали нам работу? Но ведь бюджет - это наши накопления на социальные нужды: образование, медицина, пенсии и т.д. Следовательно, власть наши деньги отдаст олигархам и банкирам, чтобы они дали нам работу, и получится что мы сами покупаем себе работу, чтобы всю жизнь работать без соц.помощи и пенсий для обогащения олигархов и банкиров? Ведь государственной собственности почти не осталось. Значит власть готовит из народа квалифицированных рабов, да ещё и за счёт рабов?
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а?
2 0
Что означает " рабочие места создать, инвестировать в промышленность и технологии"? Из бюджета выделить деньги банкам и бизнесу для того, чтобы они дали нам работу? Но ведь бюджет - это наши накопления на социальные нужды: образование, медицина, пенсии и т.д. Следовательно, власть наши деньги отдаст олигархам и банкирам, чтобы они дали нам работу, и получится что мы сами покупаем себе работу, чтобы всю жизнь работать без соц.помощи и пенсий для обогащения олигархов и банкиров? Ведь государственной собственности почти не осталось. Значит власть готовит из народа квалифицированных рабов, да ещё и за счёт рабов?
А у нас разве уже не так?
ответить
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я есть M
6 0
Что означает " рабочие места создать, инвестировать в промышленность и технологии"? Из бюджета выделить деньги банкам и бизнесу для того, чтобы они дали нам работу? Но ведь бюджет - это наши накопления на социальные нужды: образование, медицина, пенсии и т.д. Следовательно, власть наши деньги отдаст олигархам и банкирам, чтобы они дали нам работу, и получится что мы сами покупаем себе работу, чтобы всю жизнь работать без соц.помощи и пенсий для обогащения олигархов и банкиров? Ведь государственной собственности почти не осталось. Значит власть готовит из народа квалифицированных рабов, да ещё и за счёт рабов?
Боюсь, оптимист вы, Михаил. Сейчас бюджет - не "наши накопления на социальные нужды", а вассальная дань жирному сословию сидящих на нём. Ничего "нашего" в ней, увы, уже нет и никто нам её возвращать не будет, в т.ч. в виде пенсий и образования, куда в лучшем случае свалятся несколько объедков с боярского стола.
"Олигархи и банкиры" никакого отношения к созданию рабочих мест у нас де-факто тоже не имеют.
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Юлия
4 0
Лучше научите детей проходить мед.комиссию, менять паспорт, получать инн и жить на зарплату в 9000! Вот, что действительно нужно. А то мне 18, а я ничего из перечисленного не умею!
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Миша
5 0
Боюсь, оптимист вы, Михаил. Сейчас бюджет - не "наши накопления на социальные нужды", а вассальная дань жирному сословию сидящих на нём. Ничего "нашего" в ней, увы, уже нет и никто нам её возвращать не будет, в т.ч. в виде пенсий и образования, куда в лучшем случае свалятся несколько объедков с боярского стола.
"Олигархи и банкиры" никакого отношения к созданию рабочих мест у нас де-факто тоже не имеют.
Оптимизм внушает то, что некоторые начинают понимать что происходит. Этому пониманию ни в каком учебном заведении не научат, этому жизнь должна научить. А то, что "нашего" в ней, увы, уже нет", спорное утверждение. Всё зависит от нас. Мы согласились с этим утверждением? Если "да", то ещё не созрели, рано значит возвращать. Прав был Ленин когда призывал "учиться, учиться и учиться". Нельзя доверять власть народу, который не знает и не понимает что это такое.
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Димаха Трейдер
0 2
Может лучше ввести уроки финансовой грамотности , бизнес уроки
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©
0 0
Может лучше ввести уроки финансовой грамотности , бизнес уроки
На русский язык переведи свою мысль
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Савелыч
0 0
Лучше научите детей проходить мед.комиссию, менять паспорт, получать инн и жить на зарплату в 9000! Вот, что действительно нужно. А то мне 18, а я ничего из перечисленного не умею!
А что умеешь ?
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Миша
0 0
Может лучше ввести уроки финансовой грамотности , бизнес уроки
Разве для Вас неизвестны уроки бизнеса: "выживает сильнейший, падающего - подтолкни, тонущего - утопи, лоха - разведи на деньги" Это ещё Ницше придумал - любимый философ Гитлера. В РФ необходимо добавить - родственные или финансовые отношения с чиновниками и властью, "откат" называются. Этому тоже в школе не научат, там задача лишь "воспитать грамотного потребителя"
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7
0 0
Лучше научите детей проходить мед.комиссию, менять паспорт, получать инн и жить на зарплату в 9000! Вот, что действительно нужно. А то мне 18, а я ничего из перечисленного не умею!
прожить на 9000 рублей невозможно. даже пенсионеры сегодня получают в среднем 11 тыр!
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lex
0 0
В Советское время были УПК (учебно-производственные комбинаты) и очень многим они помогли при выборе профессии.... Но наши либерасты всё порушили в свое время....
Помню. Гоняли насильно. Раз в неделю. "Обучали" на *********** водилу, электромонтажника....Из нашего выпуска никого не зацепило. А нынешнее поколение "мечтает" о рабочей профессии,с зарплатой в 15тысч?
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ната
2 0
прожить на 9000 рублей невозможно. даже пенсионеры сегодня получают в среднем 11 тыр!
Прожить на 9тыс невозможно,но тем не менее такую зарплату получают!
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Миша
0 0
Прожить на 9тыс невозможно,но тем не менее такую зарплату получают!
А ведь как начиналась такая жизнь! Шахтёрам коммунисты мыло не выдали, памперсы не выдавали, спинки не протирали. И решили они что капитализм и китайские бусики - все их мечты. Но при капитализме нет зарплатодателей - есть работодатели, а рабочие добиваются зарплат забастовками и требованиями профсоюзов, их работодатели гоняют дубинками и иногда повышают зарплаты. Так что низкие зарплаты, это Ваша личная проблема. Когда накопится эта проблема до многих, то создадите профсоюзы и организованно добьётесь зарплаты (или дубинок).
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