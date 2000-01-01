В российских школах хотят ввести новый курс.

Речь идёт об уроках профориентации. Возможность их внедрения в образовательных организациях рассматривают в Госдуме. Обращение с просьбой ввести в школах курс профориентации уже направлено в Министерство образования и науки, пишет SU.

Представители молодёжного парламента уверены: школьникам нужно помочь в выборе профессии и рассказать о востребованных вакансиях. В настоящее время, по словам председателя организации Натальи Кувшиновой, системно вопрос профориентации на образовательных площадках никак не решается. Соответствующие курсы, уверена она, помогут решить проблему неинформированности учеников о реальном положении дел на рынке труда.