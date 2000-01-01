Новый автосалон «Хёндай» открылся в Новокузнецке на улице Рудокопровой, 22а.

Теперь популярные корейские автомобили можно будет приобрести у двух автодилеров: «Восток Моторс» (Фестивальная, 23) и «Автомир» (Рудокопровой, 22а). Изучив предложения на сайтах, журналисты ВашГород.ру выяснили, что цены у дилеров одинаковые.

Возможно, продавцы будут заманивать клиентов с помощью других рыночных инструментов, например, более доступным сервисом или дополнительными бонусами. Отметим, «Автомир» открыл уже третий автосалон в Новокузнецке.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, автомобиль нового поколения «Хёндай Солярис 2» стал стоить на 45 000 рублей дороже.