В Новокузнецке опубликован план мероприятий, посвящённых празднованию Масленицы.

С 20 по 22 февраля гостей приглашает музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Сотрудники музея предлагают принять участие в праздновании Масленицы в кругу русской купеческой семьи. Дочери хозяйки познакомят с традициями празднования масленичной недели, проведут игры на ловкость и аккуратность. Купчиха пригласит за стол, где вы сможете полакомиться чаем и блинами. А после чаепития гостей пригласят на свежий воздух, для участия в традиционных уличных играх масленичной недели.

Мероприятия проводятся по предварительной заявке, отмечается в пресс-релизе Управления культуры Новокузнецка.

25 февраля с 12.00 до 15.00 на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» состоятся масленичные народные гуляния «Боярыня-Масленица!».

Для горожан будут организованы различные игры, конкурсы и развлечения. В 13.00 начинается масленичное шествие, организованное Центром русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница». В финале мероприятия состоится традиционное сжигание чучела Зимы.

25 февраля, в 13.00 — во дворе по улице Тольятти, 74 пройдёт театральная игровая программа «Масленичный разгуляй». Театр детского творчества «Юность» приглашает детей и взрослых встречать весну так, как делали наши предки: с играми, народными забавами, блинами и чаем из самовара!

Гости праздника смогут поучаствовать в занимательных викторинах, весёлых конкурсах, поиграть в обрядовые, молодёжные игры, а также посмотреть сказку для всей семьи о Блине и сестрёнке его Оладушке. Кульминацией праздника станет появление Весны и сжигание чучела Масленицы.

26 февраля в 11.00 на площади МКДК Орджоникидзевского района (улица Дорстроевская, 5А) состоится народное гуляние «Не всё коту Масленица».

26 февраля в 11.00 на площади МКДК Орджоникидзевского района (улица Пушкина, 26) состоится праздничное народное гуляние, посвящённое Проводам русской зимы. В 10.30 для всех жителей района начнут работать торговые ряды и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства.

26 февраля в 11.00 на площади Дворца культуры имени Маяковского МКДК Орджоникидзевского района (улица Пушкина, 26) состоится Первый этногастрономический фестиваль блюд пельменного типа «Вкусовое единство» в рамках празднования проводов русской зимы. В фестивале примут участие представители диаспор и национальных общественных объединений Новокузнецка.

26 февраля с 11.00 до 13.00 в саду «Алюминщик» состоится массовое народное гуляние «Гуляй народ, шуми Кузнецк!».

26 февраля с 11.00 до 13.00 на площади общественных мероприятий Центрального района пройдут «Проводы зимы».

26 февраля в 12.00 — на площади общественных мероприятий Куйбышевского района состоится театрализованная игровая программа «Веселись народ, в гости к нам весна идёт!»

26 февраля в 12.30 — на площади общественных мероприятий Заводского района состоится концертная программа «Русский сувенир», посвящённая проводам русской зимы.